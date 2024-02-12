情人節食譜合集｜前菜餐湯主菜甜品50款　牛扒/羊架/龍蝦/心太軟

情人節快到了，大時大節如果不想跟其他人逼，或是想自己在家炮製愛心大餐，卻又想不到該煮什麼好？以下就提供50個情人節大餐食譜，由前菜小食、餐湯、主菜、飯或意粉、甜品一應俱全，讓你自行組合，兩口子就能煮出餐廳的5道菜二人大餐！



以下將介紹多個情人節大餐食譜，由前菜、湯、主菜至甜品都有。無論是牛扒、羊架、青口還是龍蝦，任君選擇。你可以跟伴侶一起烹調、共享入廚樂，或是分工合作，甚至是由前菜開始獨力為愛人炮製「簡單而隆重」的大餐。

前菜

前菜方面，可以做點小食，如蒜蓉包，正好配搭接著的餐湯，或是白酒煮青口、芝士焗西蘭花都是大路選擇；另外也可以來點冷盤，清新的煙三文魚牛油果芝士卷、香芒莎莎帶子，亦是開胃之選。

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西湯

忌廉蘑菇湯的香味無人能抗拒，幼滑的忌廉湯中間又咬得到粒粒蘑菇蓉，滋味非沖粉即食湯以及罐頭湯能比擬，唯有自己煲最好。既然有白湯，當然也少不了紅湯，酸瞇瞇的番茄濃湯、牛尾湯也相當吸引，而且還滿載茄紅素，抗氧化力一流。嫌太普通的話，還有西蘭花濃湯、洋葱酥皮湯、法式薯仔濃湯等多款蔬菜湯給你選。

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主菜

無論牛扒、豬扒、羊架、春雞......都是外出吃西餐時，餐牌上的例牌菜，其實自己煮不但慳成本，難度亦不如想像中高，如香草焗羊架也是1 Take pass，並且15分鐘可完成！不過不想吃紅肉類的話，海鮮如三文魚、龍蝦尾又會是你的菜嗎？

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飯或意粉

有些人每餐飯都要有澱粉質落肚，如果食完主菜還未夠喉，可以再煮飯或意粉。西餐多數會食長通粉、闊條麵、意粉等，最基本的卡邦尼意粉、肉醬意粉、白酒大蜆意粉總走不掉，而飯類則有意大利飯，筆者個人非常喜愛黑松露蘑菇意大利飯，只要用對了碟，馬上就還原高級西餐廳的水準，看起來高幾檔次！

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甜品

飯後甜品方面，好像不能缺少情人節必食的朱古力，因此加入了多個朱古力食譜，如：生朱古力、朱古力酥、朱古力火鍋等，但個人食甜品喜歡帶酸味水果的，如：中大檸檬批、紅酒燴啤梨、芒果拿破崙等，因為能夠解膩。然而，焦糖燉蛋、心太軟、Tiramisu等大路甜品一直都不乏捧場客，這次都一一提供給大家參考。

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