【中秋做節食譜】雞牛豬海鮮海味湯水甜品　30道簡易不失禮做節菜

2020的中秋節或許會跟以往的不同，因新冠肺炎疫情及四人限聚下，一家人未必能夠到餐廳慶團圓。儘管慶中秋的地方變少了，但應節菜式也不會變少！以下30道美味又富有特色的做節菜式做法簡單，由主菜、湯羹至甜點一應俱全，今個中秋不妨和家人一同享受下廚樂。

雞、豬、牛做節菜食譜

雞，在做節的餐桌上從不缺席，因在傳統的寓意中，雞帶有吉祥、喜慶、好品德及避邪的象徵。故此，每次大時大節或者一家人一起吃飯時，都會有一整隻雞。除了雞外，亦有其他豬、牛的食譜，全部都是簡單的下飯小菜。

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魚、蠔、海鮮類

做節又怎少得生猛海鮮呢？海鮮的烹調方法千變萬化，以下的食譜都是一些看似複雜、但處理簡單的海鮮，端上餐桌時一點也不失禮。

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冬菇、花膠、蔬菜類

一頓做節晚餐，少不了加點蔬菜來平衡營養。除了燜冬菇、花膠需時外，其餘蔬菜都是快炒快煮為主，分配好時間，務求樣上菜是都是熱辣辣。

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湯水、湯羹

有人覺得已經大魚大肉，湯可以不用太多滋補材料，清一點或吃湯羹已足夠；亦有人認為，完美一頓做節飯，由前菜到甜品，都要隆而重之，十全十美。不管你是那一款取態，以下食譜都一定能夠滿足你。

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湯圓、糖水

甜品，是做節晚餐的懕軸環節，中秋節又怎可以不吃代表團圓的湯圓！湯圓配搭繁多，而且各有捧場客，總有一款會啱你！若然你不喜歡湯圓的話，亦可以嘗試其他糖水，為完美的一餐畫上句號。

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