佐賀酒店10間｜2分鐘到JR站／免費溫泉／一泊兩食／人均$138晚起

香港人喜歡遊日，經過東京、大阪街頭巷尾都可以遇到香港人，如果日本的大城市已經無法滿足你，不妨去佐賀市走一趟，感受當地的自然風光。今次《香港01》將會為大家介紹10間佐賀市的酒店，大部份都鄰近JR、車站，並且非常划算人均只需$138起！



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佐賀酒店推介【1】露櫻酒店佐賀站前店（Hotel Route-Inn Saga Ekimae）

露櫻酒店佐賀站前店（Hotel Route-Inn Saga Ekimae）在JR佐賀站旁邊，地理位置非常好，由於鄰近JR站，所以去哪裡都方便，而且車站附近有食店，餐飲上有很多選擇。提供200間商務客房，客房面積不算很大，客房面積由108呎至144呎不等，不過住客分享客房足以存放2個24吋行李箱。酒店更設有浴場，供住客浸泡放鬆身心。

露櫻酒店佐賀站前店（Hotel Route-Inn Saga Ekimae）

房價：人均HK$355／晚起（小型雙人床房）

地址：佐賀縣佐賀市駅前中央1-9-50

交通：JR佐賀站步行約4分鐘

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佐賀酒店推介【2】佐賀大和店阿曼迪温泉酒店（Sagayamato Onsen Hotel Amandi）

佐賀大和店阿曼迪温泉酒店（Sagayamato Onsen Hotel Amandi）酒店地點比較偏遠，幸好酒店安排免費專車每日往返JR佐賀站，車程約15分鐘，出入也相當方便，附近有AEON百貨公司。酒店提供日式及西式房間，不過房間的裝潢較老氣。酒店內有多個不同的溫泉浴池，遍佈室內及室外，不少住客都大讚溫泉舒服，並帶桑拿房。另外亦有室內泳池，不過只限夏季開放。

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佐賀大和店阿曼迪温泉酒店（Sagayamato Onsen Hotel Amandi）

房價：人均HK$265／晚起（主樓雙床房 - 帶浴室）

地址：佐賀縣佐賀市大和町大字久池3667

交通：JR佐賀站行車約18分鐘

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佐賀酒店推介【3】千代田館四季彩酒店（Shikisai Hotel Chiyoda-Kan）

千代田館四季彩酒店（Shikisai Hotel Chiyoda-Kan）走日式庭院風格，客房外有一個舒適的庭院可以休息。提供33間客房，除了有西式的睡床，還有日式榻榻米休息區。酒店內有24小時自動販賣機，購買零食和飲品都方便。酒店更設有室內游泳池，可以一展筋骨。

千代田館四季彩酒店（Shikisai Hotel Chiyoda-Kan）

房價：人均HK$448／晚起（日式8榻榻米浴室可吸煙房）

地址：佐賀縣佐賀市高木瀬町東高木216-1

交通：JR佐賀站步行約18分鐘、JR鍋島站行車約13分鐘

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佐賀酒店推介【4】石之蔵別墅酒店（Villa Ishinokura Hotel）

石之蔵別墅酒店（Villa Ishinokura Hotel）位置稍為偏遠，但靠近佐賀神社，如果行程有安排到訪佐賀神社也不妨入住。酒店作為別墅出租，適合家庭旅客入住，別墅有開放式廚房及大客廳，客廳有卡拉OK、無線耳機，而廚房則有齊全的設施、免費飲料，淋浴間更設有按摩浴缸。非常適合休閒度假入住。

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石之蔵別墅酒店（Villa Ishinokura Hotel）

房價：人均HK$1004／晚起（別墅A棟）

地址：佐賀縣佐賀市大財5丁目6-25

交通：JR佐賀站步行約18分鐘；JR鍋島站行車約14分鐘

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佐賀酒店推介【5】古湯温泉旅館杉乃家（Suginoya）

古湯温泉旅館杉乃家（Suginoya）位置比較偏遠，位於半山腰，如果拖行李到旅館會比較吃力。酒店是日式溫泉旅館，有溫泉浴場可供使用，窗外可以看到漂亮的山景，泡完溫泉後亦可以到桑拿房。旅館更提供一泊二食，不少住客都大讚旅館的佐賀牛肉壽喜燒，指肉質一流、味道鮮甜、份量夠多。

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古湯温泉旅館杉乃家（Suginoya）

房價：人均HK$1338／晚起（日式房間；帶私人露天浴池＋一泊二食）

地址：佐賀縣佐賀市富士町古湯625-3

交通：JR佐賀站行車約34分鐘

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佐賀酒店推介【6】佐賀花園露台酒店度假村（Garden Terrace Saga Hotel & Resorts）

佐賀花園露台酒店度假村（Garden Terrace Saga Hotel & Resorts）於2018年開業，提供34間舒適客房，每間客房都提供私人露台、冰箱、電視。酒店環境舒適，提供度假的設施，如裝潢漂亮的室外游泳池，泳池旁邊亦有池畔酒吧提供飲品，亦可到酒店露台、花園休閒地休息。酒店自設2間餐廳，分別提供鐵板燒及亞洲菜，適合不同客人的口味。

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佐賀花園露台酒店度假村（Garden Terrace Saga Hotel & Resorts）

房價：人均HK$410／晚起（標準雙床房；包早餐）

地址：佐賀縣佐賀市新榮東3丁目7-8

交通：JR鍋島站步行約20分鐘

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佐賀酒店推介【7】佐賀新大谷酒店（Hotel New Otani Saga）

佐賀新大谷酒店（Hotel New Otani Saga）是佐賀市一間的老牌酒店，酒店位置非常好，雖然不靠近JR站，但步行至與賀神社只需 4分鐘、佐賀熱氣球博物館只需9分鐘。酒店設有102間客房，大部份住客都表示酒店設施保養得宜，而且房間乾淨，部份房間可以看到湖景。

佐賀新大谷酒店（Hotel New Otani Saga）

房價：人均HK$274／晚起（單人房）

地址：佐賀縣佐賀市與賀町1-2

交通：JR佐賀站行車約8分鐘；JR鍋島站行車約11分鐘

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佐賀酒店推介【8】佐賀城酒店（Saga City Hotel）

佐賀城酒店（Saga City Hotel）提供222間客房，除了獨立客房，還有太空艙，不過獨立客房的房價已經非常划算。客房內有浴缸，酒店內亦有浴池，可能因應不同的喜好去浸泡，還有桑拿室可以使用。

房價：人均HK$138／晚起（小間大床房-禁煙）

地址：佐賀縣佐賀市駅前中央1丁目7-31

交通：JR佐賀站步行約6分鐘；JR鍋島站行車約10分鐘

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佐賀酒店推介【9】佐賀舒適酒店（Comfort Hotel Saga）

地址非常靠近JR佐賀站，距離車站只有2分鐘路程、機場巴士站只有7分鐘路程，出行非常方便，而且距離佐賀熱氣球博物館和神野公園不到只需 5分鐘車程。周邊亦有商場、超市、藥妝店、餐廳等等。酒店主打商務風酒店，客房整潔乾淨，空間舒適。

佐賀舒適酒店（Comfort Hotel Saga）

房價：人均HK$191／晚起（經濟大床房）

地址：佐賀縣佐賀市駅前中央1丁目14-38

交通：JR佐賀站步行約2分鐘；JR鍋島站行車約9分鐘

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佐賀酒店推介【10】格蘭德酒店（Hotel Grande Hagakure）

格蘭德酒店（Hotel Grande Hagakure）提供27間客房，設有傳統日式客房及現在洋式客房，客房面積最小由144呎（標準日式房）至最大的360呎（標準雙床房）不等，大部份住客反映酒店客房寬敞，而且非常乾淨，不過缺點是距離車站有一段距離。

格蘭德酒店（Hotel Grande Hagakure）

房價：人均HK$351／晚起（標準雙人間）

地址：佐賀縣佐賀市天神2丁目1-36

交通：JR佐賀站步行約8分鐘；JR鍋島站行車約10分鐘

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