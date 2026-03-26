大阪酒店｜10間半新酒店推介！近心齋橋+免費公眾浴場/人均$232起

撰文：陳映蓉
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大阪酒店｜大阪半新酒店推介｜大阪有不少特色酒店，不但鄰近景點而且價格不貴，《香港01》「好食玩飛」整合10間於2018至2022年開幕的大阪酒店，大部分酒店的客房及設施仍然十分新淨，部分酒店更配備戶外泳池及大眾浴場，人均只需$232起！

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大阪半新酒店推介【1】OMO7 大阪酒店 by 星野集團（OMO7 Osaka by Hoshino Resorts）

OMO7 大阪酒店 by 星野集團（OMO7 Osaka by Hoshino Resorts）於2022年開幕，位於大阪浪速區，步行到通天閣和日本橋僅約10分鐘步程，前往看燈飾十分方便！酒店擁有多達436間客房，房間配備乾濕分離浴室及浴缸，空間寬敞舒適，部分房型亦設有開放式小廚房。酒店同時設有公共浴池、圖書館、餐廳、酒吧等設施。

OMO7 大阪酒店 by 星野集團（OMO7 Osaka by Hoshino Resorts）
房價：人均HK$522起（雙床間）
地址：大阪府大阪市浪速區惠美須西3丁目16-30
交通：新今宮站步行3分鐘
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大阪半新酒店推介【2】W大阪（W Osaka）

W大阪（W Osaka）坐落於心齋橋中心地帶，更是福布斯旅遊指南中的推薦酒店！酒店鄰近難波神社、心齋橋、道頓堀、美國村等景點。酒店於2021年開幕，擁有337間客房，房間融合日本傳統風格設計，配有半開放浴室及浴缸、咖啡機、景觀吧檯等設施，部分房型更設有L型全景落地窗！酒店同時配備室內游泳池、健身室、Spa、餐廳、酒吧等設施。

W大阪（W Osaka）
房價：人均HK$1,530起（舒適大床客房）
地址：大阪府大阪市中央區南船場4-1-3
交通：心齋橋站步行5分鐘
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大阪半新酒店推介【3】大阪格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL OSAKA）

大阪格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL OSAKA）於2021年開幕，距離心齋橋站只需5分鐘，地理位置極佳！酒店設有免費男女浴場，並有不同風味的早餐供應。酒店客房設計簡約，雖然空間不算太大，但勝在窗外景色優美，而且酒店公共空間亦有遊戲可以遊玩，還有露台餐廳，晚上可以在空中酒吧飽覽大阪街景，超級寫意！

大阪格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL OSAKA）
房價：人均HK$291起（客房（雙床））
地址：大阪心齋橋北久宝寺町2-6-7
交通：心齋橋站步行5分鐘
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大阪半新酒店推介【4】大阪曾提斯酒店（Zentis Osaka）

大阪曾提斯酒店（Zentis Osaka）於2020年開幕，距離JR大阪站步行約10分鐘就可抵達，旁邊有便利店可逛，對面亦有不少餐廳、食店等。酒店客房設計簡約清新，環境漂亮舒適同時亦有居家的溫馨感，從窗外更可以望到超靚河景，黃昏時的光線映入眼簾非常浪漫！瓷磚浴室亦頗有驚喜，設有日系感滿滿的獨立浴缸，更可以打卡拍下美照！

大阪曾提斯酒店（Zentis Osaka）
房價：人均HK$435起（一室房）
地址：大阪府大阪市北區堂島濱1-4-26
交通：北新地站步行6分鐘
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大阪半新酒店推介【5】大阪梅田 MOXY 酒店（Moxy Osaka Shin Umeda）

大阪梅田 MOXY 酒店（Moxy Osaka Shin Umeda）於2020年開幕，屬萬豪酒店旗下酒店品牌，距離梅田站及大阪站均步行約10分鐘，距離瑠璃光院、地蔵寺等景點亦相當近，地理位置極佳！酒店以潮流時尚設計作裝潢，客房風格亦讓人有渡假感覺。雖然客房空間不算寬敞，但亦乾淨舒適，且可以望到熱鬧的城市景色，部分客房更提供獨立浴缸！

大阪新梅田莫克西酒店（Moxy Osaka Shin Umeda）
房價：人均HK$290起（城景雙床客房）
地址：大阪府大阪市福島區福島7丁目22-1
交通：大阪站步行10分鐘
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大阪半新酒店推介【6】大阪本町萬怡酒店（Courtyard Osaka Honmachi）

大阪本町萬怡酒店（Courtyard Osaka Honmachi）於2019年開幕，坐落於大阪市中心核心地帶，鄰近難波神社。酒店共有193間客房，房間配有落地窗、乾濕分離浴室、咖啡機等設施，部分房型另配浴缸。酒店同時設有大眾浴場、洗衣間、餐廳及酒吧等設施。

大阪本町萬怡酒店（Courtyard Osaka Honmachi）
房價：人均HK$394起（壯志雙床房）
地址：大阪府大阪市中央區南本町2丁目3-7
交通：堺筋本町站步行4分鐘
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大阪半新酒店推介【7】心齋橋長堀通哈頓飯店（Hearton Hotel Shinsaibashi Nagahoridori）

心齋橋長堀通哈頓飯店（Hearton Hotel Shinsaibashi Nagahoridori）於2018年開業，鄰近美國村、難波神社、立花大街、心齋橋、道頓堀等景點，來往車站最快亦只需步行4分鐘，出行觀光都非常方便！酒店提供210間客房，房內空間雖然不算大，但設備齊全，提供洗漱用品、電熱水壺、電視、浴缸等基本設施。

心齋橋長堀通哈頓飯店（Hearton Hotel Shinsaibashi Nagahoridori）
房價：人均HK$232起（緊湊雙床房）
地址：大阪市西區新町1-5-11
交通：四橋站步行4分鐘
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大阪半新酒店推介【8】大阪堂島雅樂軒酒店（Aloft Osaka Dojima）

大阪堂島雅樂軒酒店（Aloft Osaka Dojima）於2021年新開幕，是萬豪集團的旗下酒店品牌。酒店距離JR大阪站僅需步行10分鐘，地理位置不錯，附近有許多購物商店，行街掃貨買手信都非常方便，而且餐廳林立，想吃什麼都有！酒店內部玩味十足，有不少潮流童趣的藝術裝置，更提供疊疊樂、桌球、健身房、酒吧等娛樂設施，最適合愛玩的旅客！客房設計則形成強烈對比，相較簡約沉穩有格調，不過空間亦相當寬敞明亮。

大阪堂島雅樂軒酒店（Aloft Osaka Dojima）
房價：人均HK$501起
地址：大阪府大阪市北區堂島濱 2-1-31
交通：JR大阪站步行10分鐘
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大阪半新酒店推介【9】大阪北濱佛沙酒店（Hotel Forza Osaka Kitahama）

大阪北濱佛沙酒店（Hotel Forza Osaka Kitahama）於2019年開幕，位於大阪北濱，距離北濱地鐵站僅需步行1分鐘，且鄰近大阪天滿宮、中之島公園、大阪市立東洋陶瓷美術館等景點，地理位置優越。酒店提供236間客房，最大的房型可供3人入住。房間內配備基本洗漱用品及電器，浴室內設有浴缸，房內亦提供休息椅，採光及空間都足夠！

大阪北濱佛沙酒店（Hotel Forza Osaka Kitahama）
房價：人均HK$272起（放鬆雙人床房）
地址：大阪府大阪市中央區今橋2-2-21
交通：北濱站步行1分鐘
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大阪半新酒店推介【10】大阪樂本酒店（Hotel The Leben Osaka）

大阪樂本酒店（Hotel The Leben Osaka）於2022年3月開業，位於大阪市中央區，距離心齋橋駅約8分鐘路程，整個酒店外觀為石墨色，而室內則是以實木紋理設計，相當舒適。酒店一共提供4種房型。有網民表示，客房的空間感大，而且距離心齋橋十分接近，適合愛逛該處購物的人士入住。

大阪樂本酒店（Hotel The Leben Osaka）
房價：人均HK$801起（標準雙床房）
地址：大阪市中央区南船場2丁目2番15号
交通：於大阪地鐵心齋橋站2-B出口步行3分鐘
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