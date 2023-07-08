熱海溫泉酒店推介7大必住超美酒店！2分鐘到車站+海景房浸溫泉

熱海溫泉酒店推介2023！位於靜岡縣的熱海，是浸溫泉的旅遊度假勝地，記者整理7大熱海溫泉酒店，當中不乏傳統日式旅館，並設有私人露天浴池，在房間浸溫泉外更可飽覽絕美海景，最快2分鐘到熱海車站，且鄰近沙灘、購物區，順道大歎美味海鮮！有興趣可以順道留意東京新酒店推介、上野酒店推介、箱根溫泉酒店推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

熱海溫泉酒店推介！露天溫泉、私人風呂、海景溫泉酒店

熱海酒店推介【1】 竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）

去熱海當然要住熱海溫泉酒店，竹林庵水野（Chikurinan Mizuno）於於高台位置，距離熱海站步行約13分鐘，附近亦有不少人氣旅遊景點，如長濱海灘、Usami Kannonji寺廟等，觀光同樣方便！

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酒店提供精緻日式客房，配有高木樑天花板、榻榻米，提供私人露天浴池，可以充分浸泡溫泉，同時享受絕美風景，將伊豆大島的漂亮景色盡收眼底。酒店亦提供溫泉大浴場、展望露天浴池等，完全是度假之選。

地址：静岡県熱海市網代627-363

交通：熱海站步行13分鐘、JR網代站8分鐘車程

價錢：人均$2,171.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

熱海酒店推介【2】熱海石亭酒店 (Atami Sekitei)

第二間熱海酒店推介就是熱海石亭酒店 (Atami Sekitei)，位於小山丘上，自今已開業55年，是熱海不可多得的高級老牌旅館，距離JR熱海站約10分鐘車程，鄰近熱海神社、熱海溫泉街等。

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酒店最棒的是可以俯瞰熱海街景，房屋內的通道均由鋪路石、踏腳石和石階組成，優美典雅。除了標準日式客房外，酒店亦提供帶有露天浴室的別墅房型，其石製浴池頗具格調，所有的推拉門窗均是木框架，帶有日本建築美學特色，值得推介。

地址：日本靜岡縣, 熱海, Wadacho 6-17

交通：JR熱海站10分鐘車程

價錢：人均$1,107起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

熱海酒店推介【3】熱海溫泉古屋旅館 (Atami Onsen Furuya Ryokan)

另一間要介紹的老牌熱海酒店，是1806年創建的熱海溫泉古屋旅館 (Atami Onsen Furuya Ryokan)，是熱海溫泉區最為古老的日式傳統旅館，前往JR熱海站需步行13分鐘（車程5分鐘），但靠近熱海陽光海灘，僅步行3分鐘就到達，前往熱海銀座商店街亦只是步行2分鐘，地理位置優越。

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酒店客房採用簡約的日式風格，部分客房更設有獨立的露天或室内溫泉浴池，可以想浸就浸。除了客房外，酒店內部亦提供各式各樣​公共浴池，其中室內浴池是直接取用源頭純淨的溫泉水，住客可以安心使用，同時會供應懷石晚餐及傳統早餐，是不錯選擇。

地址： 日本靜岡縣, 熱海, Higashi Kaigan-cho 5-24

交通：JR熱海站步行13分鐘

價錢：人均$2,240.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

熱海酒店推介【4】拉弗雷俱樂部伊東溫泉湯之庭 (Laforet club Ito onsen Yunoniwa)

拉弗雷俱樂部伊東溫泉湯之庭 (Laforet club Ito onsen Yunoniwa)距離JR伊東站步行7分鐘，虔通便利，出門口就有各大商店街、便利店及餐廳，隨時都可以吃上夜宵。

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這間熱海酒店客房寬敞，配備日式榻榻米客廳，乾淨又舒適，最重要是設有私人獨立温泉，如若想使用更大浴池，一樓亦提供公共溫泉浴池，而且價錢實惠，性價比極高！

地址：日本靜岡縣, 伊東, Shishido 2-3-1

交通：JR伊東站步行7分鐘

價錢：人均$349.5起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

熱海酒店推介【5】熱海溫泉湯宿一番地 (Atamionsen Yuyado Ichibanchi)

熱海溫泉湯宿一番地 (Atamionsen Yuyado Ichibanchi)地理位置優越，距離JR熱海站僅需步行3分鐘，鄰近來宮神社、MOA博物館、姬澤公園等人氣景點頗近，步行就可輕鬆遊覽城鎮和海灘，同時毗鄰商店街，觀光甚為方便。

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這間熱海酒店位於可以俯瞰大海和熱海中心的高山上，傳統日式客房寬敞舒適，配備乾淨的榻榻米地板、蒲團及日式床鋪，加上房間視野極佳，房內的露天溫泉浴池，更可以邊休息浸泡，邊眺望風景，而且房價相對偏低，受到不少住客歡迎！

地址：日本靜岡縣, 熱海, Kasugacho 1-2

交通：JR熱海站步行2分鐘

價錢：人均$657起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

熱海酒店推介【6】海之花（Umi no Hana）

另一間要推介的熱海酒店是海之花（Umi no Hana），同樣交通便利，距離JR網代站步行約13分鐘，酒店會提供往返網代站的免費接駁車服務。

（Agoda）

（Agoda）

這間熱海酒店提供附榻榻米的日式客房、和洋室房型等，每間客房均設有足浴及露天溫泉浴池，而且可以欣賞美麗海景，視野極佳，環境寬敞舒適！

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地址：静岡県熱海市下多賀37−9

交通：JR網代站步行13分鐘

價錢：人均$1,435.5起

預訂：Agoda｜Trip.com

熱海酒店推介【7】WA亭風巷酒店（Watei Kazekomichi Hotel）

WA亭風巷酒店坐落在來宮神社附近的山丘上，距離JR熱海站僅10分鐘車程，酒店提供可轉乘的免費接駁車，雖然位置相較隱秘，但勝在環境清幽，旅客在此可以遠離煩嚚，盡享度假環境。

（Booking.com）

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這間熱海酒店提供傳統日式客房，而且乾淨寬敞，所有房型均設有露台，同時附有私人露天風呂，可以一邊浸溫泉，一邊飽覽壯觀海景，盡享被大自然包圍之感，看日出日落同樣震撼，絕對是度假之選。

地址：日本靜岡縣, 熱海, Baiencho 28-18

交通：JR熱海站10分鐘車程（可轉乘接駁車）

價錢：人均$1,618起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com