新冠肺炎．最新｜海洋光譜號早上折返郵輪碼頭　測量師源頭不明

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，第五波疫情爆發。由違規國泰空少引爆的又一城望月樓群組累計增至7人染疫，新增一名跟母親在望月樓午膳的13歲少女初確診；居住在空少屯門住所大廈附近屋苑的一名男測量師昨日（4日）初步確診，料帶Omicron，感染源頭不明，為近三個月首宗未找到感染途徑個案。昨初確診多達約50宗。



行政長官林鄭月娥昨宣布，將於2月24日擴大疫苗氣泡，除覆蓋食肆等表列處所外，亦涵蓋入學校及圖書館等文康設施。林鄭月娥稱，無計劃收緊社交距離措施及停課，疫苗氣泡現階段亦無計劃擴至私人工作場所及商場，但她強調因應防疫，不能排除日後會否推行任何措施。



▼1月5日強制檢測公告詳情▼



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外傭染疫或現「維園跳舞群組」 梁卓偉：收緊社交距離刻不容緩

【09:42】變種病毒Omicron 肆虐，本港昨日（4日）新增一宗源頭不明個案，社區或已出現隱形傳播鏈。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日（5日）表示，有初步確診外傭染疫前，曾到維園跳舞，形容「維園跳舞群組」有萌芽的跡象，而其僱主亦正在郵輪上，憂慮會令疫情進一步擴散，加上昨日已現兩宗屬源頭不明個案，顯示社區已出現隱形傳播鏈，形容是「大警號」，認為政府要果斷地在24小時內，收緊社交距離措施至少兩周，以切斷社區傳播鏈，強調是「刻不容緩」，否則一旦第五波疫情全面爆發，疫情可能半年後才有望受控。

【08:30】衞生防護中心今日(5日)凌晨公佈，一名43歲外籍家庭傭工初步確診，這名女病人的僱主與另外八名同為個案12754密切接觸者的人士，於1月2日登上郵輪「海洋光譜號」，郵輛需提早折返，今早約8時半抵達啟德郵輪碼頭，船上乘客梁先生向《香港01》記者表示，較早前才接獲通知要提早返工，船上一切活動暫停，乘客已付款購買的活動可獲退款，暫時各人平靜，大部分人正輪候吃自助早餐，需等候約15分鐘，亦可選擇叫客房服務送餐，船上暫時未開始做檢測。船公司則表示收到衞生署通知後，9名涉事乘客已送到隔離區進行檢測，全部為陰性。

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疫苗氣泡｜消息︰政府無新App 更新「安心出行」方便食肆查針卡

【07:45】新冠病毒變種病毒株Omicron流入社區，本港疫情趨嚴峻，政府預告「疫苗氣泡」將擴展至所有食肆和其他處所。有消息指，創科局將擴充「安心出行」現時的針卡功能，以方便食肆前線員工檢查食客針卡。但「安心出行」加入具個人資料的針卡，是否變相成為另一種實名制？消息人士指，「安心出行」並非即時追蹤用戶的出行情況，因此並無表面證明有關聯。

封區檢測｜屯門翠寧花園和銅鑼灣東寧大廈無人確診

【06:33】衞生署衞生防護中心昨日對屯門翠寧花園第2座、銅鑼灣京士頓街11號東寧大廈和銅鑼灣高士威道16-22號高威樓進行封區檢測。

當局今早公佈，屯門翠寧花園第2座和銅鑼灣東寧大廈無人確診。

強制檢測｜56處上榜 包括維園、西九文化區M+和屯門市廣場AEON

【06:12】本港昨日（4日）新增39宗新冠肺炎確診個案。食物及衞生局今日（5日）凌晨公布強制檢測公告，表示因應一宗涉及變異病毒株的初步陽性檢測本地個案、一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，以及兩宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有56個指明地方被納入強制檢測公告。

涉及的個案包括一名42歲居屯門的男測量師和早前已確診、居於北角南天大廈的66歲婦人。兩者都懷疑與Omicron變種病毒有關。上榜地點包括維多利亞公園、西九文化區M+和屯門市廣場AEON等。

▼1.4屯門翠寧花園2座封區檢測▼



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▼1.4屯門翠寧花園2座封區檢測▼



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Omicron｜郵輪海洋光譜號載國泰空姐群組密切接觸者 今提早回港

【02:44】新冠病毒變種病株Ｏmicron疫情擴大，日前確診的國泰航空28歲空姐（# 12676）已變成另一輸入關連群組。衞生署衞生防護中心今日（5日）凌晨公布，空姐的一名同住62歲婦人確診（# 12754 ），九名與婦人一同練跳舞的朋友，於本周日（2日）登上郵輪「海洋光譜號」展開公海遊，當中一人曾在銅鑼灣東寧大廈家中接待該62歲婦人，而其家中的外傭昨日（4日）初步確診。

中心昨晚急召原訂於明日（6日）才回航程的「海洋光譜號」，提前於今早回到香港，全船3,700人今日需接受檢測，陰性才可下船。

▼郵輪海洋光譜號去年10月因有船員而停航▼



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Omicron｜國泰空姐疑爆三代傳播 中招家人再傳舞友及朋友外傭

【01:58】衞生防護中心昨晚圍封銅鑼灣高士威道16-22號高威樓和京士頓街11號東寧大廈。當局今日凌晨表示，上述兩個處所的感染個案分別是48歲和43歲女病人，與早前個案12754有關，而12754是早前輸入個案12676（美國返港國泰空姐）的同住家人。



換言之，個案12676的國泰空姐可能已造成傳播群組，造成最少另外四人確診。

▼1.4銅鑼灣東寧大廈封區檢測▼



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▼1.4銅鑼灣高威樓封區檢測▼



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昨日總覽：新冠肺炎．1.4｜居Omicron國泰空少住所附近 測量師中招源頭不明

屯門翠寧花園42歲男測量師初步確診 源頭不明極大機會涉Omicron

Omicron｜初確診測量師上周四到訪西九M+ 或多達萬人要檢測

Omicron｜染疫測量師北角理文中心上班 住所翠寧花園封區檢測

Ｏmicron｜屯門梁李秀娛幼稚園有家長初步確診 須停課三天

Omicron｜銅鑼灣高威樓及東寧大廈有初確診者居住 晚上封區檢測

Omicron｜新增39宗個案 初確診約50宗 國泰空姐兩家人中招

望月樓群組增至7人染疫 13歲女童初確診 袁國勇︰係第五波前奏

Omicron｜袁國勇解望月樓傳播成因 風大但換氣不均 空少坐中間

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通關｜林鄭：Omicron個案影響通關 需多等一段時間 已訓斥國泰

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去年逾600宗詐騙案涉外傭 警方到檢疫酒店派印尼及菲律賓語傳單

▼1月4日官涌體育館疫苗接種中心排長龍▼



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▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼

