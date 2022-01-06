禁堂食．最新｜今晚最後堂食晚餐　國泰空姐維園跳舞群組未受控

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區。特首林鄭月娥昨日（4日）宣布，周五凌晨起會全面禁止晚市堂食，多個表列處所例如主題公園、酒吧等，全部要關閉至少14天。



由違規國泰空少引爆的又一城望月樓群組累計增至8人染疫。另外國泰染疫空姐的母親，每天都會去維園跳廣場舞，屯門染疫測量師曾與空姐母於同時段光顧天后陸田園餐廳，空姐母同檯兩名朋友亦初步確診，包括一名居天后翠巒閣的59歲婦人，於1月2日去過在維園舉行的工展會，該兩名友人再分別傳染兩名同住家人。



▼1月6日強制檢測公告詳情▼



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01消息︱第五波臨界點 政府推算本地79宗感染 勢幾何級數大爆發

【07:00】新冠病毒第五波疫情隨時失控，Omicron變種病毒隨機組人員傳入香港，由除夕開始，短短6天在，計及國泰航空空少食客的望月樓群組，和國泰空姐及其家人的維園跳舞群組，兩名輸入個案暫引發本地出現18宗感染個案。

多名傳染病專家警告未來一、兩天是關鍵時間，有接近政府消息人士向《香港01》透露，政府在疫情相關的內部會議提到，根據過往幾波疫情數據演算，這波疫情本地感染個案一旦攀升到79宗，將面臨失控，確診數字勢幾何級數上升，出現大爆發。

▼1.5衞生署到DIVA陸田園餐廳小廚調查▼



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禁堂食｜譽宴兩周約50組酒席要改期 集團主席：不少員工收入減半

【07:00】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，政府周五（7日）起收緊防疫措施，再次禁止下午6時後食肆晚市堂食。專辦酒席的中式酒樓譽宴，其集團主席張家豪表示，暫時有近50組已預訂酒席的單位受影響，擔心政府政策持續，影響農曆新年檔期生意，員工只可能返半日，收入也因而減半，「年底被迫減少收入係好無奈。」

公司最大損失咪係公司飯客，唔少伙計只可能返半日，得返一半人工，年底被迫減少收入係好無奈。 譽宴集團主席張家豪

強制檢測│41處上榜涉Omicron 曾到維園、SOGO、香港殯儀館要留意

【04:32】本港昨日新增38宗新冠肺炎陽性個案。食物及衞生局今日（6日）凌晨公布強制檢測公告，表示因應五宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有41個指明地方被納入強制檢測公告，包括維多利亞公園、工展會、銅鑼灣崇光百貨和港島智能身份證換領中心等，涉及的個案相信與昨晚天后翠巒閣、北角和富中心15座和又一村樂景樓封區的患者有關。

新冠肺炎｜澳門周日起禁非內地客機入境 為期兩周

【00:20】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣佈，為減少新冠病毒對公共衛生的風險，衛生局自 2022 年 1 月9日零時起至1月23日23時59分期間，禁止民用飛機由中國以外地區搭載乘客着陸澳門。

Omicron｜英華小學取消下輪實體小一面試 改收短片 校長賜攻略

【00:01】Omicron殺入社區，英華小學今日（6日）向早前報讀2022/23學年小一的學童家長發信，指考慮到疫情爆發風險，將取消第三輪實體面試，逾700名早前參與第二輪面試的學童會獲邀遞交不超過三分鐘短片，作為最終甄選依據，一同競逐165個學額。



校長陳美娟解釋，「睇住疫情向緊上」，校方上月尾決定變陣，即原定家長與小朋友一起見校長的「終極面試」會取消，轉為提交預錄影片。她提醒影片「戒浮誇、戒造假」，鼓勵父母同時除罩出鏡、在家拍攝。

【昨日總覽】新冠肺炎．1.5｜周五起晚市禁堂食 維園跳舞群組現第四代傳播

維園跳舞群組｜國泰空姐爆四代傳播 母早餐2友人染疫再傳2家人

染疫國泰空姐母親每天早上維園跳廣場舞 疑遠距離傳染路過測量師

Omicron｜空姐母光顧天后陸田園餐廳共4人染疫 測量師15分鐘中招

Omicron｜梁子超︰戶外戴口罩傳染如中六合彩 憂隱性傳播鏈廣泛

維園跳舞群組｜初確診印傭伏服兩度到教會聚會進食 共130人同場

外傭染疫或現「維園跳舞群組」 梁卓偉：社區或現多達10條傳播鏈

Omicron望月樓｜增2食客中招共8人染疫 住又一村患者昨始送檢疫

Omicron｜林文健：病毒已進入社區 傳播力強 戶外可受感染

袁國勇：社區有更多源頭不明個案待公布 第五波疫情技術上已開始

Omicron維園跳舞群組│天后翠巒閣北角和富中心15座封區強檢

Omicron維園跳舞群組│天后翠巒閣59歲婦初確診 大廈封區強檢

封區檢測｜望月樓62歲女食客初確診 又一村樂景樓晚上列受限區域

Omicron｜海洋光譜號今早返抵全船強檢 船上乘客：暫時尚算平靜

海洋光譜號乘客等檢測 有人決定落船後集中朋友家暫住避傳播

維園跳舞群組｜郵輪海洋光譜號乘客毋須等檢測結果可離船恐成漏洞

疫情未遏政府禁晚市堂食 空姐引爆跳舞群組 圖文解構染疫傳播鏈

強制檢測｜維園、西九M+博物館等24處上榜 涉港島新界8條巴士線

▼倫敦大酒樓料晚市禁堂食兩周損少400萬元生意▼



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禁堂食｜1.7起食肆停6時後晚市堂食兩周 再閂主題公園酒吧卡拉OK

林鄭：周五起取消所有大型活動 包括政府與新任立法會議員聚會

禁堂食︱林鄭爆梁卓偉一訊息扭轉官方態度 速戰速決冀重啟通關

禁堂食｜食肆晚市再被叫停 黃家和料業界損失40億：推得太倉促

禁堂食︱酒樓負責人：市民驚Omicron、訂枱紛取消 料失400萬生意

禁堂食｜徐汶緯：對業界衝擊大難估損失 林健鋒：長痛不如短痛

禁堂食︱田北辰爆機組人員檢疫無手帶 下周答問會將集體招呼林鄭

疫苗氣泡｜消息︰食肆健康碼無需裝新App 更新安心出行助查針卡

海洋公園、迪士尼周五起暫停開放 張敬軒8場演唱會延期｜Omicron

第五波疫情｜楊潤雄籲全港學校提高戒備 停陸運水運會等大型活動

Omicron｜推地區性航班熔斷 周六起禁英美八國航機來港 為期2周

Omicron｜馬會收緊入場安排 公眾人士今晚夜馬不准入跑馬地馬場

康文署體育館、圖書館等周五起關閉 公共醫院、院舍暫停探訪安排

疫苗｜流動貨櫃接種站周五登場 首站黃大仙廟宇廣場 供打復必泰

新冠疫苗｜67歲女子離世前14日內曾打針 衞生署：與打疫苗無關聯