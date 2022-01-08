Omicron．最新｜外傭傳染僱主及家人　僱主與夫曾去張敬軒演唱會

衞生防護中心今日(8日)公佈37宗確診個案，30宗個案為輸入、1宗本地源頭不明(個案12872)、6宗輸入相關連。一宗本地源頭不明個案為昨日已公佈初確診，患者是住在灣仔的58歲女理貨員，會到多間超市工作，曾到過灣仔及銅鑼灣最少8間食肆，亦常到灣仔街市，需等待病毒基因排序了解是否與近日個案有關。



▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



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▼1.7銅鑼灣美蘭閣封區檢測▼



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【17:30】政府今日（8日）公布，按全球最新2019冠狀病毒病疫情發展，將於1月11日凌晨零時起指明安提瓜和巴布達、玻利維亞、科特迪瓦、加蓬、岡比亞、老撾和蒙古為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境，香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

【17:00】另一宗初步確診個案涉及一名3歲小童,，是陸田園餐廳，是個案12821的孫兒，住木星街18號縉景臺，12月31日曾9時許去過陸田園找家人，吃了三文治才走，可能係當時感染，或與確診家人多接觸感染，1月3日最後返香港靈糧堂幼稚園幼教班，同班同學要檢疫，除上學外主要在家，及多與家人一起，在1月3日曾去過禮頓中心想做檢測，1月4日再去，但當日已去檢疫中心，1月7日發燒送院檢測呈陽性。

【16:48】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日兩宗初步確診個案為早前一宗印傭（個案12854）住大埔美新大廈的兩名家人，為僱主及僱主小朋友，小朋友13歲讀大埔沐恩中學，1月5日最後上學。另一初確診為外僱僱主，與丈夫曾在1月3日曾去張敬軒演唱會，坐46段20行，她在檢疫中心檢測呈陽性送院，Ct值22，病毒量較高，相信今晚會確診。張竹君指在張敬軒演唱會上的傳播風險難評估，呼籲當日出席者要檢測。

洪為民生日宴｜楊子矜非真確診 10多人撤銷隔離令 100人續隔離

【16:14】出席洪為民生日宴的港台普通話台主持楊子矜昨日初步確診，惟其病毒量低，入院覆檢兩次後均呈陰性，病毒排序亦與現時流行的病毒有異，懷疑樣本受其丈夫朱偉星診所的科興疫苗污染。



政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（8日）下午將聯同衞生署人員，會到其夫的診所調查，認為朱為其妻採樣前，曾在辦公桌上為13名病人注射科興疫苗，相信有疫苗溢出致採樣的拭子受污染，「暫時嚟睇，最大可能性就係呢位醫生攞嗰啲拭子嘅時間，佢手度可能真係有啲……喺環境度污染咗一啲科興疫苗」。



衞生防護中心認為，調查後已證實楊子矜非真正確診，因此會撤銷她而衍生的檢疫令，目前有10多人已住竹篙灣，將會安排他們離開。中心亦已取得當日的出席名單，嘉賓數目超過180人，當日有約100人當晚9時半後仍留在現場，亦即與首名確診者同場，因此他們要繼續隔離。

Omicron｜網傳「星期三前全面停課」 教育局澄清面授繼續

【15:23】網上及通訊群組今日（1月8日）廣傳「消息指教育局正考慮星期三前全面停課」圖片，教育局發言人澄清有關面授課堂的安排在現階段仍將繼續。該圖片註有日期，是去年年的1月8日，而非今日。

【15:06】衞生防護衞生防護中心總監徐樂堅表示，楊子矜樣本覆檢呈陽性，但入院後檢測呈陰性。因此個案入檢疫中心的檢疫人士會安排他們離開，涉及10多人。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，當晚9時半前出席人士受感染風險好低。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，患者樣本的病毒基因為D614，與目前流行的G614不同。他指出，楊子矜丈夫朱偉星醫生在替太太取樣當日，一日內曾替13人接種疫苗，有機會疫苗內的病毒溢出導致診所污染，或該醫生的手部仍留有疫苗的病毒，替太太取樣時致污染樣本。

禁晚市堂食｜341條巴士線晚上8時後縮班 55%路線或等30分鐘

【14:54】晚市堂食昨日（7日）起暫停，運輸署批准341條巴士線在晚上8時後縮班14天，指班次一般最多延長不超10分鐘，延長後候車時間不超30分鐘。九巴及新巴城巴日前在其應用程式內上載了新時間表，輪候時間由12分鐘至60分鐘不等，縮班的巴士線有約55%的路線可能要待30分鐘，有3條線要等逾30分鐘。

洪為民生日宴｜港台楊子矜疑假陽性 丈夫朱偉星：或診所疫苗污染

【13:45】出席洪為民生日宴的港台普通話台主持楊子矜昨日初步確診，惟其病毒量低，入院覆檢後今日（8日）疑為假陽性個案，其任職家庭醫生的丈夫朱偉星今日向《香港01》表示，太太入院後兩次檢測均呈陰性，基因排序亦與現時流行的病毒有異。他指，前日（6日）拿取其診所的檢測工具，到上環一間化驗所為太太採樣檢測，而其診所有為病人注射科興疫苗，推斷採樣工具可能被疫苗污染，導致太太出假陽性的情況。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇下午將聯同衞生署人員，會到其診所調查。

港島多地納強檢 維園設兩檢測站 排隊檢測市民：唔想惹到個孫仔

【13:34】港島區多個地點被納入強制檢測範圍，政府今日(8日)於維多利亞公園設立兩個流動採樣站，為市民提供免費檢測服務。今早兩個檢測站觀察均有數十市民排隊進行檢測，有不少在附工居住或工作的市民，因曾到過工展會而需接受強檢；亦有長者表示想探望孫仔，接受檢測以求安心。

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【12:40】曾出席洪為民生日宴的港台主持楊子矜昨日初確診，但入院覆檢後疑是假陽性，因發現有疫苗基因，非現時流行的病毒株，有可能是她在其丈夫朱偉星醫生診所取用的檢測工具受到疫苗污染。消息指，衞生署及政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇下午會到朱偉星診所調查，了解是否因受科興疫苗污染而出現假陽性個案。

洪為民生日宴｜陳肇始：出席者逾180人 設施緊張推3檢疫酒店

【12:25】變種病毒Omicron肆虐，更可能出現港區全國人大代表洪為民生日宴群組，食物及衞生局局長陳肇始今日（8日）在電台節目表示，洪為民生日宴的出席者增至逾180人，至今約80 人已送入竹篙灣檢疫。她坦言檢疫設施緊張，竹篙灣已用了1,500個單位，日後或需再推檢疫酒店，讓密切接觸者隔離，並透露已有3間酒店準備就緒，但憂慮在Omicron疫情下仍不勝負荷，將會研究家居檢疫，但強調需要其他政府部門提供配套才能成事。

太古城東隅2月起作國泰檢疫酒店 兩餐廳繼續運作

【11:38】接連有國泰機組人員染變種病毒Omicron後帶入社區，港府早前收緊國泰檢疫安排，機組人員必須到酒店進行7至14日隔離。與國泰屬同一母企太古集團、位於太古城的酒店「東隅」網頁指出，由2月1日起會成為國泰機組人員的指定檢疫酒店，不再接受預訂，而兩間餐廳會繼續運作。東隅指，政府已派員巡查酒店，客房樓層及餐廳有不同空調系統，機組檢疫及酒店餐廳的服務亦分兩隊人提供。

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【11:20】本港昨日新增逾30初步陽性個案，其中1宗為74歲男性，居於太古城燕宮閣，於北角英皇道國都商場805室中信證券工作，他的男同事之妻子屬於國泰空姐母親跳舞群組、曾在陸田園餐廳吃早餐。

燕宮閣日前已被納入強制檢測公告，凡於今年1月1日至1月6日曾身該處超過兩小時者均要檢測，今早數十名全套保護衣的東區民政事務處、東區警區和衞生署人員到燕宮閣進行執法行動。行動由上午約7時開始，至上午約10時30分結束，共檢查約320名受檢人士的檢測報告，其中47人違反強制檢測公告。政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

【11:00】食物及衛生局長陳肇始今日出席電台節目表示，港區全國人大代表洪為民星期一在灣仔舉辦的生日宴會，有超過180人出席，衛生署已經一直向相關人士發出檢疫令，其中80人已經送往竹篙灣檢疫中心。

▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



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Omicron｜劉宇隆：已守唔住 疫情海嘯式爆發 學校或須停課

【10:55】變種病毒Omicron來勢洶洶，社區已現多條傳播鏈。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（8日）形容，「Omicron已經係守唔住」，疫情已海嘯式爆發，目前應盡量遏止疫情的高度和速度，避免令醫療系統崩潰，否則死亡率將會急升。他提到重點是要提升疫苗接種率，形容兒童和長者接種率低是「兩頭唔到岸」，應「迫兩頭去打針」，以預防重症。

洪為民生日宴︱政制局副局長胡健民檢疫 遲兩日致歉：已汲取教訓

【09:04】港區全國人大代表洪為民在周一（3日）晚上舉行的生日宴會爆疫，多名出席的高官須隔離檢疫。有出席宴會的政制及內地事務局副局長胡健民事隔兩日，今早（8日）才發聲明指，已按衞生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心隔離檢疫，並就事件向社會致歉，他的聲明較多名高官昨晚已就事件致歉遲。

【08:30】政制及內地事務局副局長胡健民今日（8日）發聲明，承認1月3日晚上短暫逗留洪為民生日聚會。他指，鑑於有出席者涉及變異病毒株的新型冠狀病毒陽性或初步陽性檢測個案，已按衞生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。

胡健民指，香港現時疫情嚴峻，就事件為抗疫工作帶來額外負擔向社會致歉，並已汲取教訓，往後加倍警惕。

強制檢測｜增38處所 灣仔重災區 無源頭患者曾到過三食肆

【08:07】新冠肺炎變異病毒Omicron殺入社區，政府因應兩宗已公佈初步陽性個案以及六宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，今日（8日）將36個指明地方被納入強制檢測公告。另外，由於兩間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，因病徵與新冠病毒相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，即新增38處地方需強檢。

01消息：政府研紀律處分 徐英偉身為抗疫主要官員 罪責最大

【07:00】政府多名高官周一（3日）出席港區人大代表洪為民的生日派對，及後發現有出席者確診，涉事官員需要到竹篙灣強制檢疫。行政長官林鄭月娥昨日（7日）晚上發表聲明，指示行政長官辦公室主任陳國基及公務員事務局局長聶德權作出詳細調查。

《香港01》收到消息，指政府現正研究從嚴處理，而出席官員當中，民政事務局局長徐英偉因兩大原因，罪責最大。

▼1.7文田山道仁禮花園B座強制檢測▼



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▼1.7駱克道利順大厦強制檢測▼



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▼1.7港台普通話台主持楊子矜初步確診▼



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Omicron｜勞工處呼籲外傭假日守群組規例 周日加強巡查維園等地

【02:28】新冠肺炎變異病毒Omicron殺入社區，現時已出現不止一個社區群組，由「維園跳舞群組」確診印傭傳播的確診外傭正在增多。又到周六日外傭放假日子，勞工處周五（7日）提醒外傭留意並遵從強制檢測公告，及時接受免費新冠肺炎檢測，並呼籲他們遵守政府宣布的社交距離措施。

初確診外傭曾到青衣商會將軍澳幼稚園接送少主 停面授兩日

【02:10】新冠肺炎變異病毒omicron殺入社區，現時已出現不止一個社區群組。屬「維園跳舞群組」的確診印傭的密切接觸者、居於將軍澳安寧花園的44歲印傭，在竹篙灣檢疫期間發病，周五（7日）初步確診。該名外傭負責照顧一名幼稚園少主，在區內就讀的青衣商會將軍澳幼稚園，校方周五向全校家長發通告，指為安全計，學校於下周一、二（10日及11日）暫停面授課堂。

新冠肺炎︱政府列10間餐廳為高危地點 灣仔區佔逾半

【01:36】本港昨日再出現多宗新冠肺炎Omicron變種病毒初步確診個案，政府將10間食肆列為高危地點，其中六間位於灣仔區，當局呼籲在指定時間到訪過高危地點的巿民盡快前往檢測。

▼1.7第二個新冠疫苗流動接種站在黃大仙啓用▼



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昨日一覽：Omicron．1.7｜洪為民生日宴會賓客確診 出席高官休假竹篙灣隔離

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▼1.7晚市禁堂食首晚市民買外賣▼



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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆內外情況懸殊▼



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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



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▼1.7晚市禁堂食首晚市民改到超市買熟食▼



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