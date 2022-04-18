疫情．最新｜連續兩日確診700多宗　衞生署料放寬社交距離後反彈

撰文：黃偉倫 王潔恩 歐陽德浩 馬煒傑 黃煦緻 梁思行 李沛姿 江麗盈
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復活節長假今日（18日）踏入最後一天，本港過往三日確診個案均跌至三位數，昨（17日）增747宗確診個案，為三日來最低。

本周有多項「復常」措施實行，其中周二（19日）小學首階段復課；食肆晚市恢復堂食、限聚令由2人增至4人、戲院等場所重開，將於本周四（21日）生效；DSE中學文憑試主科本周五（22日）開考。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，放寬社交距離措施後，確診數字或反彈。

昨日疫情新聞總覽：

疫情．4.17｜增747宗確診　連續三日降至三位數　再多29人離世

▼青衣的荃灣商會學校復課前準備▼

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復課｜小學備快測包預留地方補做　校長：與家長跨過復課心理障礙

【08:00】學校將於明日（19日）逐步恢復面授課堂，不少學校都忙著準備，位於青衣的荃灣商會學校亦不例外，高小學生率先在明日重返校園。復課前，校工都忙於在課室及操場等進行大清潔；教職員則已編訂每日體溫及快測結果紀錄表，供學生及家長使用；有心人士亦前來學校捐贈快測包。

校長周劍豪表示，已備存逾千枝快測，可派予有需要學童；即使學生忘卻做快測，學校亦已預留地方讓學生補做快測。他相信，學校原有的措施加上每日快測，能讓家長更安心讓子女回校上課。

𠵱家疫情稍為緩和咗啲，都係應該要返學，做多少少嘢野，或者我哋同家長一齊去跨過呢個可能有少少危險嘅心理障礙，我都覺得值得。
荃灣商會學校校長周劍豪

▼4月17日　復活節假期第三日東龍島遊人眾多▼

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東華學院200師生駐啟德暫託中心　難忘長者徬徨　缺設備考驗變通

【08:00】第五波疫情衝擊本港，政府急設長者暫託中心應付醫療需要。東華學院護理學院自3月28日起進駐啟德暫託中心，並派出200多名師生輪班，為其中400張床提供照顧服務及醫療支援。有參與行動的護理學學生認為今次是十年難得一次的機會，透過工作學懂靈活變通，即使醫療設備不充足亦能提供優質護理服務；有學生更難忘中心內一位婆婆不願進食及落淚，同學們上前了解才得知婆婆以為遭家人拋棄，經過解釋及開導後才讓婆婆得以進食。

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▼4月17日　大嶼山大澳、長沙及東涌人流多▼

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復活節｜康文署3日巡查逾5000次　34人違限聚令或口罩令共罰17萬復活節｜5食肆違防疫例被罰下午3時起禁堂食　周四晚市續停堂食復活節｜大嶼山東涌巴士站、大澳小食店排長龍　長沙泳客回程難復活節｜東龍島帳篷處處　營友無懼強風玩足4日3夜：營都吹爛咗個復活節｜食肆生意回復暢旺　黃家和料持續至母親節：訂枱情況唔錯警巡馬鞍山沙灘票控2人違口罩令　發71張違泊車輛「牛肉乾」

▼4月17日　工聯會向學童派快測包▼

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MIRROR｜姜濤後援會4.30請全港免費搭電車　為偶像慶生兼送正能量增747宗確診連續三日跌至三位數　張竹君：放寬措施後預咗反彈15宗染疫兒童後遺症個案　患「多系統發炎綜合症」　有人留醫ICU有組織稱受疫情影響　夫婦子女被困在家現爭拗　有家庭發生家暴復課｜工聯會向學童派快測包　家長：政府應該免費派發疫情｜伊斯蘭總教長參觀洪水橋隔離設施　片段獲巴基斯坦新聞播放

▼4月17日　慈雲山慈正邨正德樓圍封檢測▼

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強制檢測｜涉40幢大廈　九龍塘豪宅根德閣、碧華花園等上榜封區｜數目反彈至3幢近十日最多　涉清河邨、榮福中心及慈正邨何文田皓畋、ONE HOMANTIN等13屋苑污水陽性　17萬人獲派快測包確診大廈｜共5068幢　西半山寶翠園、寶馬山賽西湖大廈等豪宅上榜封區｜葵康苑葵明閣、清河邨清平樓解封　揪14宗確診　比率約0.6%

▼4月10日起強制檢測公告上榜大廈▼

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▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼

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新冠肺炎
衞生署
衞生防護中心
醫院管理局
新冠疫苗
復活節
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