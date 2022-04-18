疫情．最新｜連續兩日確診700多宗　衞生署料放寬社交距離後反彈

復活節長假今日（18日）踏入最後一天，本港過往三日確診個案均跌至三位數，昨（17日）增747宗確診個案，為三日來最低。



本周有多項「復常」措施實行，其中周二（19日）小學首階段復課；食肆晚市恢復堂食、限聚令由2人增至4人、戲院等場所重開，將於本周四（21日）生效；DSE中學文憑試主科本周五（22日）開考。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，放寬社交距離措施後，確診數字或反彈。



昨日疫情新聞總覽：



▼青衣的荃灣商會學校復課前準備▼



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【08:00】學校將於明日（19日）逐步恢復面授課堂，不少學校都忙著準備，位於青衣的荃灣商會學校亦不例外，高小學生率先在明日重返校園。復課前，校工都忙於在課室及操場等進行大清潔；教職員則已編訂每日體溫及快測結果紀錄表，供學生及家長使用；有心人士亦前來學校捐贈快測包。

校長周劍豪表示，已備存逾千枝快測，可派予有需要學童；即使學生忘卻做快測，學校亦已預留地方讓學生補做快測。他相信，學校原有的措施加上每日快測，能讓家長更安心讓子女回校上課。

𠵱家疫情稍為緩和咗啲，都係應該要返學，做多少少嘢野，或者我哋同家長一齊去跨過呢個可能有少少危險嘅心理障礙，我都覺得值得。 荃灣商會學校校長周劍豪

▼4月17日 復活節假期第三日東龍島遊人眾多▼



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【08:00】第五波疫情衝擊本港，政府急設長者暫託中心應付醫療需要。東華學院護理學院自3月28日起進駐啟德暫託中心，並派出200多名師生輪班，為其中400張床提供照顧服務及醫療支援。有參與行動的護理學學生認為今次是十年難得一次的機會，透過工作學懂靈活變通，即使醫療設備不充足亦能提供優質護理服務；有學生更難忘中心內一位婆婆不願進食及落淚，同學們上前了解才得知婆婆以為遭家人拋棄，經過解釋及開導後才讓婆婆得以進食。

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▼4月17日 大嶼山大澳、長沙及東涌人流多▼



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▼4月17日 工聯會向學童派快測包▼



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▼4月17日 慈雲山慈正邨正德樓圍封檢測▼



+ 5

▼4月10日起強制檢測公告上榜大廈▼



+ 26

▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼

