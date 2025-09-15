施政報告懶人包．重點消息｜租置、公務員問責、新生子女免稅額⋯⋯

行政長官李家超將在周三（9月17日）發表任內第四份《施政報告》。《香港01》整合各方消息，一文看清施政關注重點。



行政長官李家超宣布，今年宣讀施政報告時，特區管治團隊將穿戴由香港高等教育科技學院師生設計的領巾和領呔。（李家超facebook）

「AI李家超」現身 施政報告料提加強人工智能應用

李家超在社交媒體發布第四份《施政報告》宣傳片，預告今年的領呔由高等教育科技學院師生團隊設計及製作，靈感來自港珠澳大橋、青馬大橋和汀九橋，象徵本港內聯外通的優勢。片段的頭八秒是用人工智能AI生成。據了解，今年施政報告有不少篇幅聚焦AI發展，亦會多次提及這個主題，包括推動政府部門應用AI處理政務。

基礎教育方面，港府正大力發展STEAM教育。有消息指，政府會設立基金，鼓勵學校引入AI人工智能教育。

北都辦「升格」成共識

各方面消息指出，北部都會區提速發展將是《施政報告》重點。行政長官李家超曾表示對北部都會區發展「心急如焚」，近期各政黨和議員紛紛提出不同倡議促進北都發展，包括設立高層次專責機構以打破行政壁壘，即「升格」北部都會區統籌辦事處（北都辦）、優先發展「北都大學城」帶動區域發展、引入高端高附加值產業並推行「分期補地價」等靈活土地政策。

團結香港基金日前發表《承接願景，落實未來：北部都會區的執行與融資》研究報告，建議將現有的北都辦升格為由行政長官或財政司司長直接領導的高層次中央辦公室，專責跨部門資源協調與戰略規劃。有可能成為新一份《施政報告》對北都的改革發展方向。

外勞比例或有變化 保本地就業

今年5月至7月失業率升至3.7%，當中餐飲業升至6.4%。本地勞工認為擴大外勞輸入導致失業率攀升、雇主聘用外勞後解僱本地工人、本地議價能力降低。勞工處自2023年9月起推行「補充勞工優化計劃」（優化計劃），暫停執行26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入勞工的規定，為期兩年，目前計劃年限屆滿，是否叫停計劃成關注重點。

據了解，政府將進一步完善「補充勞工優化計劃」，以防止濫用，確保本地工人就業為原則，但不會停止計劃。另外，預計在現有本地僱員及外勞的「2:1」輸入比例上將有着墨。

非本地生學額將提高至五成

香港要打造國際專上教育樞紐，2023年《施政報告》將政府資助專上院校招收非本地生的限額由20%倍增至40%。香港大學校長張翔日前接受《香港01》專訪亦指出，港大已接近用盡40%的非本地生取錄限額。

據悉，《施政報告》將進一步放寬八大資助院校招收非本地學生的上限，非本地生學額將進一步調高至50%。教資會每年為本地生提供的1.5萬個資助學額維持不變，不受非本地生比例提升影響。

港大學校長張翔接受《香港01》訪問時表示，港大新學年接獲逾2.5萬宗非本地生申請，按年升約25%，創歷史新高；海外生升幅更達50%。（陳葦慈攝）

高級公務員責任制將有細節

今年發生政府物流署採購冒牌水、皇后山邨瀝青水、失職高官獲授勳，以及天水圍母女自殺引發的收回公屋機制等問題。李家超6月提出設立「高務公務員責任制」，旨在強化政府部門主管和高級公務員領導作用、提升整體治理水平的制度。

選委界議員陳紹雄在出席諮詢會後曾表示，李家超特別關注如何提高公務員效率，以及整個政府的施政效能。陳紹雄強調，要強化政府部門主管和高級公務員的領導作用。

公屋租置計劃小規模重推

新一份《施政報告》預計將公布資助出售單位的新銷售安排，旨在增加富裕家庭置業機會。有傳媒報道，政府正考慮為此類買家設立特定配額，或提供額外抽籤號碼，但以往實施的「優先揀樓」措施則預計不會恢復。

另外，港府有意重推擱置了約20年的公屋租置計劃，先由房委會挑選幾條屋邨，諮詢居民是否有意買屋的意向，然後落實小規模重推計劃。以及將預留部分為發展商業用地以興建學生宿舍。

新生子女首兩年享26萬免稅額 26/27年度生效

由2023/24課稅年度起，一般子女免稅額13萬元，而在每名新生子女出生的課稅年度，可額外享有13萬元的額外免稅額，即總共26萬元。《香港01》獲悉，政府新一份施政報告將提出，每名新生子女由現時只有首年享有26萬元免稅額，增加到至少出生後首兩年都可以享有，新規將於2026/27年度生效。

《香港01》獲悉，政府新一份施政報告將提出，每名新生子女由現時只有首年享有26萬元免稅額，增加到至少出生後首兩年都可以享有，新規將於2026/27年度生效。

解除寵物狗入餐廳禁令

為促進寵物經濟和人寵共融社會，今年不少議員建議《施政報告》放寬寵物狗入餐廳禁令，其中新民黨目前法例不容許帶寵物犬隻進入餐飲處所，建議容許餐廳劃分寵物區吸客，提振零售餐飲。A4聯盟早前建議修例推行食肆分級發牌制，允許符合衛生條件的餐廳申請「寵物友善食肆認證」。選委界立法會議員陳凱欣亦有在立法會為狗隻發聲，指現行《食物業規例》歧視狗隻且落後，從食肆改善經營角度出發，希望放寬有關限制。

《香港01》獲悉，施政報告計劃放寬《食物業規例》，容許食肆申請牌照，讓狗隻進入餐廳，解除長達30年的寵物狗入餐廳禁令。

《香港01》获悉，施政报告计划放宽《食物业规例》，容许食肆申请牌照，容许狗只进入餐厅，解除长达30年的宠物狗入餐厅禁令。

放寬投資移民買樓限制

樓市庫存高企，政商界呼籲推出措施提振市場。民建聯、經民聯、新民黨在施政報告建議中提出降低購房門檻，其中經民聯地產及建造界議員龍漢標提議，將5000萬港元住宅物業門檻降至2,000萬乃至取消，並建議提高投資移民計劃中房地產投資上限至1,500萬。

最新的「新資本投資入境計劃」要求申請人投資至少3,000萬港元，其中最多1,000萬元可投放於房地產，但前提是該物業價值必須超過5,000萬元 。有消息指，降低買樓門檻阻力不大，即使門檻降至3000萬，仍屬中高端住宅，不影響一般市民，反而有助於吸引投資和資金有序入市。

推生態旅遊路線 促業界研究「跳島遊」

據悉，香港政府將持續大力推動生態旅遊及遊艇產業，並已要求業界研究開發「跳島遊」線路。有消息透露，今年的施政報告將提出發展生態旅遊的具體建議路線。另有業界人士表示，政府推廣生態旅遊固然是好事，但也應同時加強規管，並建議開發範圍不應僅限於南丫島等傳統離島景點。