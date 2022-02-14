疫情．最新｜消息：今增大概1536宗確診

第五波疫情續幾何級爆發，本港昨（13日）再錄得1,347宗新增確診個案，過去五日內第四度「破千」。此外，當局暫錄得逾2,000宗初步陽性個案，再破紀錄。



【09:47】消息：今增大概1536宗確診。

▼2月13日 馬鞍山利安邨利盛樓圍封檢測▼



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▼2月13日 旺角信和中心續要求進入人士掃瞄安心出行▼



▼2月13日 限聚令收緊至2人後首個周日外傭情況▼



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▼2月13日 中環愛丁堡廣場檢測站未有人龍▼



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市民須向商戶的手機展示「安心」碼及針卡，聽到「咚咚」兩聲，代表已接種疫苗。（創科局圖片）

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