疫情．最新｜消息：今增大概1536宗確診

撰文：歐陽德浩 王潔恩 黃偉倫 孔繁栩 曾凱欣 梁思行 黃煦緻
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第五波疫情續幾何級爆發，本港昨（13日）再錄得1,347宗新增確診個案，過去五日內第四度「破千」。此外，當局暫錄得逾2,000宗初步陽性個案，再破紀錄。

【09:47】消息：今增大概1536宗確診。

▼2月13日　馬鞍山利安邨利盛樓圍封檢測▼

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▼2月13日　旺角信和中心續要求進入人士掃瞄安心出行▼

▼2月13日　限聚令收緊至2人後首個周日外傭情況▼

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▼2月13日　中環愛丁堡廣場檢測站未有人龍▼

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市民須向商戶的手機展示「安心」碼及針卡，聽到「咚咚」兩聲，代表已接種疫苗。（創科局圖片）

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