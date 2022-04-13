最新．疫情｜確診回落至千餘宗 林鄭月娥將公布放寬社交距離安排
撰文：王潔恩 林穎嫺 鍾妍 梁思行 馬煒傑 黃煦緻 江麗盈 劉安琪 何瑞芬 李沛姿 陳栢麟
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衞生署衞生防護中心昨日（12日）公布新增1,433宗確診，再多59宗死亡報告，病死率升至0.735%，連續三日降至千餘宗水平，疫情未有反彈，特首林鄭月娥日前表示，日內將公布4月21日起放寬社交距離措施的具體安排，以及退回被徵用作社區隔離設施的新落成公屋和社會房屋。
昨日疫情報道總覽：
▼4月12日 粉嶺祥華邨祥豐樓圍封檢測▼
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【07:00】政府昨日宣布小學最早可於4月19日起分階段恢復半日面授課堂，全校師生回校前需做快速檢測。有學校會採取探熱紙的做法，學生家中進行快測後，紀錄結果再由家長簽名，校方亦會準備一定數量檢測劑，讓忘記進行快測的學生回校亦可即場進行測試，但亦要有結果才可到課室上課。
【07:00】政府上周派發「防疫服務包」，當中包括快速測試劑、KN95口罩及中成藥等，近日有網上銷售平台上就有市民疑似將服務包中的防疫物資分拆轉售。其中政府派發包裝與零售不同的Wondfo快測劑，網上售價約為8元至20元一支，部份更標榜「復課必備」。有賣家向記者承認，轉售的正是政府免費派發的。
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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼
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強制檢測｜加碼至35幢創新高 屯門最多 黃埔花園、曉峰灣畔上榜確診大廈｜5,932幢全名單 豪宅淺水灣道3號、山頂雲嶺山莊上榜封區｜祥華邨祥豐樓、水泉澳邨修泉樓圍封強檢 料周三下午解封封區｜華荔邨喜荔樓、天瑞邨瑞豐樓解封 揭24宗陽性 不足1%中招檢疫酒店｜4.19起七間酒店改回抵港人士檢疫 5月共1.4萬間房供應疫苗｜護士扮打針案再多兩人被捕 廉署起訴七人串謀欺詐罪名新冠疫苗｜外展隊學護誤幫學生打空針 衞生署要求新都醫務交報告
▼4月12日 $1萬失業支援計劃最後申請▼
疫情｜全民快測呈報3128宗陽性 張竹君：找到數百名無病徵患者全民快測｜招彥燾稱成功揪出隱形患者應再推 傳授為學童撩鼻三招醫管局准親屬探訪臨終或危急確診病人 事後需自我7日醫學監測檢測｜理大研發出便攜式新冠病毒檢測儀 確認陽性樣本僅需25分鐘警方11個月發逾2萬張防疫規例告票 檢控1107人 罰款近9000萬港欖球代表隊缺訓練場地 退出亞洲欖球錦標賽 失進軍世界盃資格
▼4月11日 酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼
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邱騰華：本地遊研出發前做快測 放寬人數至30人以上保就業2022│立法會財委會通過430億撥款 羅致光：會盡快公布細節$1萬失業支援｜多人失望而回 失業三跑地盤工︰收入3.3萬元遭拒$1萬失業支援｜收逾45萬宗申請 剛合資格市民趕尾班車：幫補生活破欠基金去年批出1.13億元按年增44% 零售業最慘 宗數翻兩倍疫情｜中港跨境司機僅一兩成人有工開 業界籲與內地協調盡快復常
▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼
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復課｜學生需日日快測 有家長準備40快測包 藥房稱未見大手入貨復課｜學生打齊針無豁免每日快測 張竹君：仍會感染不能相提並論復課｜港鐵4.15起加強服務最快2分鐘一班 大致回復第五波前水平復課｜每日快測家長稱有經濟負擔 校長倡打齊針學生准一周兩檢復課｜沒計劃向全港學生派快測包 蔡若蓮：一般家庭負擔唔係好大何栢良倡未打針康復學童可參加課外活動 天然免疫二次感染風險低
▼4月10日 深水埗快速抗原測試售價創新低▼
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