最新．疫情｜確診回落至千餘宗　林鄭月娥將公布放寬社交距離安排

衞生署衞生防護中心昨日（12日）公布新增1,433宗確診，再多59宗死亡報告，病死率升至0.735%，連續三日降至千餘宗水平，疫情未有反彈，特首林鄭月娥日前表示，日內將公布4月21日起放寬社交距離措施的具體安排，以及退回被徵用作社區隔離設施的新落成公屋和社會房屋。



昨日疫情報道總覽：

▼4月12日 粉嶺祥華邨祥豐樓圍封檢測▼



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【07:00】政府昨日宣布小學最早可於4月19日起分階段恢復半日面授課堂，全校師生回校前需做快速檢測。有學校會採取探熱紙的做法，學生家中進行快測後，紀錄結果再由家長簽名，校方亦會準備一定數量檢測劑，讓忘記進行快測的學生回校亦可即場進行測試，但亦要有結果才可到課室上課。

【07:00】政府上周派發「防疫服務包」，當中包括快速測試劑、KN95口罩及中成藥等，近日有網上銷售平台上就有市民疑似將服務包中的防疫物資分拆轉售。其中政府派發包裝與零售不同的Wondfo快測劑，網上售價約為8元至20元一支，部份更標榜「復課必備」。有賣家向記者承認，轉售的正是政府免費派發的。

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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼4月12日 $1萬失業支援計劃最後申請▼



▼4月11日 酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼



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▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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▼4月10日 深水埗快速抗原測試售價創新低▼

