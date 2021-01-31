【雞翼食譜合集】煎焗氣炸燜點整都好食！蒜蓉牛油、土匪、鹹蛋…

「燒雞翼，我鍾意食！」這句開場白十分老土，卻又是講起雞翼時總會想到的，雞翼的受歡迎程度超乎想像，在Google香港每年公佈的「Google熱搜」排行榜中，雞翼總是長期高踞「年度熱爆食材」三甲位置，足見其地位，相信就算要定一日為「國際雞翼日」都沒人反對。

筆者本身也是雞翼控，小學時已可一餐飯食8隻雞翼，它的煮法多樣，根本百吃不厭，連骨都吮得一乾二淨。以下就介紹多個雞翼食譜大全，煎、炸、焗、蒸、燜、氣炸……應有盡有，按烹調方法分類，快點Bookmark這篇文章吧！