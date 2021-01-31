【雞翼食譜合集】煎焗氣炸燜點整都好食！蒜蓉牛油、土匪、鹹蛋…

撰文：鄧穎琪
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「燒雞翼，我鍾意食！」這句開場白十分老土，卻又是講起雞翼時總會想到的，雞翼的受歡迎程度超乎想像，在Google香港每年公佈的「Google熱搜」排行榜中，雞翼總是長期高踞「年度熱爆食材」三甲位置，足見其地位，相信就算要定一日為「國際雞翼日」都沒人反對。
筆者本身也是雞翼控，小學時已可一餐飯食8隻雞翼，它的煮法多樣，根本百吃不厭，連骨都吮得一乾二淨。以下就介紹多個雞翼食譜大全，煎、炸、焗、蒸、燜、氣炸……應有盡有，按烹調方法分類，快點Bookmark這篇文章吧！
煎：椒鹽雞翼、芝麻蜜糖雞翼、黑啤雞翼、薑葱豆豉雞翼、蠔油雞翼、煎鹽焗雞翼、柚子蜜雞翼、明太子釀雞翼、檸檬冰糖雞翼、蝦醬雞翼
椒鹽雞翼食譜
【雞翼食譜】芝麻蜜糖雞翼放題另類必點小食 一招輕鬆令雞翼全熟
芝麻蜜糖雞翼食譜
黑啤雞翼食譜
【雞翼食譜】薑葱豆豉雞翼惹味香口新手必學 3招令雞翼更入味！
薑葱豆豉雞翼
【蠔油雞翼食譜】15分鐘入門級雞翼新手必學 鹹鮮惹味送飯一流
蠔油雞翼食譜
鹽焗雞翼食譜
柚子蜜雞翼食譜
明太子釀雞翼食譜
檸檬冰糖雞翼食譜
【雞翼食譜】蝦醬雞翼15分鐘煮好 不用油炸一樣皮薄脆口金黃色！
蝦醬雞翼食譜
燜：香茅魚露燜雞翼、薯仔燜雞翼
香茅魚露燜雞翼食譜
薯仔燜雞翼食譜
焗：單骨水牛城雞翼
【雞翼食譜】免油炸水牛城Buffalo Wings 單骨雞翼食得過癮
單骨水牛城雞翼食譜
煮：口水雞翼、可樂雞翼、花雕蒜香雞翼尖
口水雞翼食譜
可樂雞翼食譜
花雕蒜香雞翼尖食譜
浸：花椒鹽水雞翼、瑞士雞翼
花椒鹽水雞翼食譜
【雞翼食譜】瑞士雞翼皮滑肉嫩 Sweet變Swiss香甜惹味
瑞士雞翼食譜
蒸：花雕雞翼
【雞翼食譜】懶人版花雕雞翼20分鐘有得食 想酒香更入味有妙法
花雕雞翼食譜
炸：南乳雞翼、鹹蛋黃雞翼、蒜蓉牛油雞翼
【雞翼食譜】南乳雞翼鹹香酥脆 雞翼嫩滑快入味只需1個小秘訣！
南乳雞翼食譜
鹹蛋黃雞翼食譜
蒜蓉牛油雞翼食譜
氣炸：土匪雞翼
【氣炸鍋食譜】土匪雞翼氣炸版 米線舖最強惹味小食15分鐘煮好！
土匪雞翼食譜