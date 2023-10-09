雞翼食譜合集｜蒜蓉牛油 土匪 椒鹽…煎焗燜釀30款食譜點整都好食
撰文：鄧穎琪
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颱風小犬威力持續，9號風球除下，8號烈風或暴風信號仍至少維持至周一上午。打開雪櫃仍然儲備充足的，雞翼必入三甲之列。其實，雞翼的受歡迎程度超乎想像，在Google香港早年公佈的「Google熱搜」排行榜中，雞翼總是經常高踞「年度熱爆食材」三甲位置。筆者也是雞翼控，小學時已可一餐飯食8隻雞翼，它的煮法多樣，根本百吃不厭，連骨都吮得一乾二淨。以下就介紹多個雞翼食譜大全，煎、炸、焗、蒸、燜、氣炸……共30個，應有盡有，按烹調方法分類，快點Bookmark這篇文章吧！
煎：椒鹽雞翼、芝麻蜜糖雞翼、黑啤雞翼、薑葱豆豉雞翼、蠔油雞翼、煎鹽焗雞翼、柚子蜜雞翼、明太子釀雞翼、檸檬冰糖雞翼、蝦醬雞翼、芝士釀雞翼、腐乳煎雞翼、茄汁雞翼
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燜：香茅魚露燜雞翼、薯仔燜雞翼
焗：單骨水牛城雞翼、辣味雞翼
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煮：口水雞翼、可樂雞翼、花雕蒜香雞翼尖、話梅雞翼
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浸：花椒鹽水雞翼、瑞士雞翼
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蒸：花雕雞翼
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炸：南乳雞翼、鹹蛋黃雞翼、蒜蓉牛油雞翼
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氣炸：土匪雞翼、沙薑雞翼、名古屋雞翼
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