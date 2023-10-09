雞翼食譜合集｜蒜蓉牛油 土匪 椒鹽…煎焗燜釀30款食譜點整都好食

颱風小犬威力持續，9號風球除下，8號烈風或暴風信號仍至少維持至周一上午。打開雪櫃仍然儲備充足的，雞翼必入三甲之列。其實，雞翼的受歡迎程度超乎想像，在Google香港早年公佈的「Google熱搜」排行榜中，雞翼總是經常高踞「年度熱爆食材」三甲位置。筆者也是雞翼控，小學時已可一餐飯食8隻雞翼，它的煮法多樣，根本百吃不厭，連骨都吮得一乾二淨。以下就介紹多個雞翼食譜大全，煎、炸、焗、蒸、燜、氣炸……共30個，應有盡有，按烹調方法分類，快點Bookmark這篇文章吧！



煎：椒鹽雞翼、芝麻蜜糖雞翼、黑啤雞翼、薑葱豆豉雞翼、蠔油雞翼、煎鹽焗雞翼、柚子蜜雞翼、明太子釀雞翼、檸檬冰糖雞翼、蝦醬雞翼、芝士釀雞翼、腐乳煎雞翼、茄汁雞翼

【雞翼食譜】椒鹽雞翼新手必學 只靠3樣材料超惹味！

椒鹽雞翼食譜

【雞翼食譜】芝麻蜜糖雞翼放題另類必點小食 一招輕鬆令雞翼全熟

芝麻蜜糖雞翼食譜

【雞翼食譜】黑啤雞翼微甘帶麥香 啤酒醃雞翼滑嫩又入味

黑啤雞翼食譜

【雞翼食譜】薑葱豆豉雞翼惹味香口新手必學 3招令雞翼更入味！

薑葱豆豉雞翼

【蠔油雞翼食譜】15分鐘入門級雞翼新手必學 鹹鮮惹味送飯一流

蠔油雞翼食譜

【雞翼食譜】煎鹽焗雞翼15分鐘煮好！如何煎出少油脆皮雞翼？

鹽焗雞翼食譜

【雞翼食譜】柚子蜜雞翼皮脆肉嫩 酸咪咪消滯排毒美肌

柚子蜜雞翼食譜

【雞翼食譜】明太子釀雞翼鹹鮮啖啖肉 拆骨釀餡20分鐘完成！

明太子釀雞翼食譜

【雞翼食譜】檸檬冰糖雞翼沾滿醬汁 酸甜開胃最啱初夏享用

檸檬冰糖雞翼食譜

【雞翼食譜】蝦醬雞翼15分鐘煮好 不用油炸一樣皮薄脆口金黃色！

蝦醬雞翼食譜

雞翼食譜｜芝士釀雞翼鹹香拉絲雙重芝味 雞翼拆骨只需簡單3步！

芝士釀雞翼食譜

雞翼食譜｜腐乳煎雞翼鹹香入味 皮薄酥脆全靠撲這2種粉？

腐乳煎雞翼食譜

雞翼食譜｜茄汁雞翼15分鐘煮好 自製醬汁茄汁比鮮茄更有營養？

茄汁雞翼食譜

燜：香茅魚露燜雞翼、薯仔燜雞翼

【雞翼食譜】香茅魚露燜雞翼好惹味 越南、泰國魚露點樣分？

香茅魚露燜雞翼食譜

【雞翼食譜】薯仔燜雞翼連汁都撈埋！童年最愛家常菜

薯仔燜雞翼食譜

焗：單骨水牛城雞翼、辣味雞翼

【雞翼食譜】免油炸水牛城Buffalo Wings 單骨雞翼食得過癮

單骨水牛城雞翼食譜

雞翼食譜｜辣味雞翼自煮經濟實惠 加多一個步驟雞翼爆汁又入味！

辣味雞翼食譜

煮：口水雞翼、可樂雞翼、花雕蒜香雞翼尖、話梅雞翼

【雞翼食譜】口水雞翼嫩滑開胃 四川辣汁簡單自製饞涎欲垂！

口水雞翼食譜

【雞翼食譜】香甜惹味可樂雞翼！煎香再滾20分鐘即成

可樂雞翼食譜

【花雕蒜香雞翼尖食譜】香辣惹味舔舔脷 軟腍滑的秘訣

花雕蒜香雞翼尖食譜

【雞翼食譜】話梅雞翼酸甜醒胃夏日最啱 2種材料搞掂比花雕更香

話梅雞翼食譜

浸：花椒鹽水雞翼、瑞士雞翼

【雞翼食譜】花椒鹽水雞翼 皮滑肉嫩靠餘溫慳水慳力

花椒鹽水雞翼食譜

【雞翼食譜】瑞士雞翼皮滑肉嫩 Sweet變Swiss香甜惹味

瑞士雞翼食譜

蒸：花雕雞翼

【雞翼食譜】懶人版花雕雞翼20分鐘有得食 想酒香更入味有妙法

花雕雞翼食譜

炸：南乳雞翼、鹹蛋黃雞翼、蒜蓉牛油雞翼

【雞翼食譜】南乳雞翼鹹香酥脆 雞翼嫩滑快入味只需1個小秘訣！

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【雞翼食譜】金黃起沙鹹蛋黃雞翼 鹹香脆口極邪惡！

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【雞翼食譜】蒜蓉牛油雞翼滋味香脆 免焗爐4個步驟就搞掂

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氣炸：土匪雞翼、沙薑雞翼、名古屋雞翼

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雞翼食譜｜氣炸鍋沙薑雞翼配自調醬料更惹味 沙薑生薑有何分別？

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【氣炸鍋食譜】名古屋雞翼配特製蜜糖蒜香汁 氣炸前撲不撲生粉？