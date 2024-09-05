雞翼食譜合集｜35款雞翼簡易食譜新手必學 煎焗燜釀氣炸樣樣齊！
撰文：黃翠衣
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颱風摩羯｜天文台預測「摩羯」稍後風力會進一步增強，今日下午4時至7時或會改發8號風球。有沒有準備儲糧？或打開雪櫃儲備依然充足？最受歡迎的儲糧當中，雞翼必入三甲之列。不但好味、耐放，煮法亦千變萬化，令人百吃不厭。以下就介紹35款雞翼食譜大全，煎、炸、焗、蒸、燜、氣炸等，按烹調方法分類，快點Bookmark這篇文章吧！
煎：椒鹽雞翼、芝麻蜜糖雞翼、黑啤雞翼、薑葱豆豉雞翼、蠔油雞翼、煎鹽焗雞翼、柚子蜜雞翼、檸檬冰糖雞翼、蝦醬雞翼、腐乳煎雞翼、茄汁雞翼
雞翼食譜｜椒鹽雞翼
雞翼食譜｜芝麻蜜糖雞翼
【雞翼食譜】芝麻蜜糖雞翼放題另類必點小食 一招輕鬆令雞翼全熟
雞翼食譜｜黑啤雞翼
雞翼食譜｜薑葱豆豉雞翼
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雞翼食譜｜蠔油雞翼
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雞翼食譜｜鹽焗雞翼
雞翼食譜｜柚子蜜雞翼
雞翼食譜｜檸檬冰糖雞翼
雞翼食譜｜蝦醬雞翼
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雞翼食譜｜腐乳煎雞翼
雞翼食譜｜茄汁雞翼
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燜：香茅魚露燜雞翼、薯仔燜雞翼
雞翼食譜｜香茅魚露燜雞翼
雞翼食譜｜薯仔燜雞翼
焗：單骨水牛城雞翼、辣味雞翼
雞翼食譜｜單骨水牛城雞翼Buffalo Wings
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雞翼食譜｜辣味雞翼
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釀：芝士釀雞翼、明太子釀雞翼、蝦膠釀雞翼
雞翼食譜｜芝士釀雞翼
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雞翼食譜｜明太子釀雞翼
雞翼食譜｜蝦膠釀雞翼
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煮：豉油雞翼、口水雞翼、可樂雞翼、花雕蒜香雞翼尖、話梅雞翼
雞翼食譜｜豉油雞翼
【雞翼食譜】豉油雞翼懶人製法入味不用醃 雞翼嫩滑不老要這樣做？
雞翼食譜｜口水雞翼
雞翼食譜｜可樂雞翼
雞翼食譜｜花雕蒜香雞翼尖
雞翼食譜｜話梅雞翼
【雞翼食譜】話梅雞翼酸甜醒胃夏日最啱 2種材料搞掂比花雕更香
浸：花椒鹽水雞翼、瑞士雞翼、太平館瑞士雞翼
雞翼食譜｜花椒鹽水雞翼
雞翼食譜｜瑞士雞翼
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雞翼食譜｜太平館瑞士全雞翼
瑞士雞翼食譜｜太平館瑞士雞翼神還原4貼士 滑溜多汁要用雞全翼
蒸：花雕雞翼
雞翼食譜｜花雕雞翼
【雞翼食譜】懶人版花雕雞翼20分鐘有得食 想酒香更入味有妙法
炸：南乳雞翼、鹹蛋黃雞翼、蒜蓉牛油雞翼、單骨冬蔭功雞翼、黃淑儀炸辣雞翼
雞翼食譜｜冬蔭功雞翼
雞翼食譜｜南乳雞翼
【雞翼食譜】南乳雞翼鹹香酥脆 雞翼嫩滑快入味只需1個小秘訣！
雞翼食譜｜鹹蛋黃雞翼
雞翼食譜｜蒜蓉牛油雞翼
雞翼食譜｜黃淑儀炸辣雞翼
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氣炸：土匪雞翼、沙薑雞翼、名古屋雞翼
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