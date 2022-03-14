疫情．最新｜林鄭：香港與深圳不能相比　恐怕現沒能力做全民檢測

本港昨日（13日）新增32,430宗確診個案，累計增至70萬人染疫，平均約每十名港人，就有一人中招。近三日每日報告確診人數維持3萬宗水平，衞生署強調未呈回落趨勢。至昨累計共3,993名患者離世，超越內地武漢官方宣布的3,869宗死亡個案。



衞生署今起（14日）實行新規定，快速抗原測試呈陽性的患者在呈報後，必須在24小時內經手機短信的連結上載證明文件，逾時便不能再通過系統成功申報和下載由防護中心根據法例發出的隔離令或檢疫令。當局今起向患者派發的防疫包將「加料」，內附有退熱止通藥「撲熱息痛」及量度血液中含氧量的血氧器。



昨日疫苗報道總覽：疫情．3.13｜累計死者人數超武漢 港大專家：是一場可預見悲劇

【11:37】林鄭：香港與深圳不能相比，恐怕未有能力做全民檢測。

【11:24】政府專家顧問今早在疫情記者會上，為兩隻新冠口服藥進行簡介。首先是關於輝瑞帕克斯，該口服藥可牽制病毒繁植，主要是輕症病人使用，在發病的5天內，並且沒沒有呼吸衰竭。在病人一確診盡早開始服用，效果更好。院舍、老人外展隊均可盡快處方。

此外，入院病蛇都可服用，但要盡早處方，適合患者包括年齡70歲以上，有糖尿、肥胖（bmi 30以上）、免疫力失調，肥胖、癌症病人、要食牽制免疫力藥物、洗腎，肺部長期病患、心臟衰歇等等，測試證明可減入院及死亡風險九成。

而另一類別是未打針或未打齊人士。輝瑞口服藥為蛋白梅抑制劑，即使是懷孕或餵奶亦適用，不會有嚴重問題，常見副作用肚瀉、血壓高、肌肉痛。惟腎功能差不適用，但肝衰竭都不適合用。

另外，默沙東的口服藥為核甘酸類化合物，可牽制病毒繁植，會影響嬰兒生長，因此不適合懷孕人士及餵哺母乳的媽媽。由於藥物會影響軟骨，懷孕及18歲以下不適用。常見副作用包括肚瀉、頭痛、皮膚有疹或作嘔作悶等。腎衰竭患者亦可安全使用。藥廠大型研究指此藥可減入院風險三成。

【11:07】特首林鄭月娥在今早的疫情記者會上表示，得悉中央正式分批派內地醫護到港協助，首批75人員今日稍後時間到；本周內300名則稍後來港，參與治療工作，日後將有更大批醫護陸續來港，提升醫管局治療功能。她又指，必須感謝中央過去一兩個月有求必應，內填醫護經考慮及考察提出醫療人員，盡做治療重症及死亡個案。

【11:03】特首林鄭月娥在今早的疫情記者會上表示，醫管局在港府協勇下，已購入相當足夠份量默沙東莫納皮拉韋、及輝瑞帕克斯，首批輝瑞口服藥將於今日來港。其他批次未來兩三月抵港。過去兩三日，已成功爭取兩藥物成功抵港。

【10:56】本港疫情嚴峻，每日確診數字暫俳佪於約3萬餘宗，中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安今日（14日）在港台節目《千禧年代》表示，根據數學模型推算，疫情已剛見頂，估計目前狀況會橫行兩至三星期，5月底至6月初始有望回落至約千宗，要達致清零則有難度。他認為，市民染疫後康復及接種疫苗人口增加，疫情感知下降，或令市面人流復增，疫情隨時反彈，現階段不宜放寬社交距離措施，認為最少跌穿5位數，始可考慮微調。



同一節目接受訪問的醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷，則相信部分市民感染後未有呈報，認為當局公布的確診人數未反映實際感染情況。

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中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安 （左）。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

【10:32】衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會發表更新的暫擬共識建議，免疫功能正常的人如感染新型病毒前已接種兩劑疫苗，康復後毋須再次接種。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（14日）在電台節目解釋，確診者康復後的抗體等如至少打了一針，故已打一針或兩針市民，感染後就相等於已接種第二或第三針，但提醒市民勿刻意受感染，形容是「絕對係錯誤觀念」，因有致命風險。

他又預計，疫情以星期計，將於「高原橫行」一段時間，又以跑在疫情前的新加坡為例，指疫情亦於當地橫行一個月，而本港人口密集，房屋及安老政策缺失多，本港需共同承受，且疫情有機會掉頭向上：「有排不能夠安樂，要努力。」

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆 (資料圖片)

▼3月13日 屯門翠寧花園第３座圍封檢測▼



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【10:32】因污水檢測呈陽性的圍封大廈陸續解封，其中屯門翠寧花園第3座發現41宗初步陽性個案，即約5.8%受檢居民中招；而屯門友愛邨愛信樓亦發現188宗初步陽性和39宗檢測結果為不確定個案，中招率更達13.3%。

▼3月13日 屯門友愛邨愛信樓及愛禮樓圍封檢測▼



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▼3月13日 黃大仙竹園南邨麗園樓圍封檢測▼



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社區隔離設施電子化「先入房再登記」系統：



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



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▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼



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▼3月13日 市民疫下到石澳泳灘「下水禮」▼

