疫情．最新｜入境檢疫0+3即將實施　疫情記者會今告別

本港昨日（23日）新增5,387宗確診，包括156宗輸入，多12人死亡。學校呈報552宗個案。行政長官李家超昨日（23日）公佈，下周一（9月26日）起入境檢疫安排改為「0+3」。政府亦取消旅客在登機前提交核酸檢測要求以快測代替。另外，取消未完成接種疫苗香港居民不能登機返港限制，來港易、回港易亦會取消限額，適用於內地所有地方及澳門。

「0+3」實施後，政府取消檢疫酒店，訪港人士可回家或在自選的住宿酒店進行三日醫學監察，期間可外出，但有核酸檢測要求。抵港人士在機場接受檢測後，無須等結果，可回家或前往自選住宿酒店，以等待核酸檢測結果，期間會被派發黃碼三天，到第三天如檢測結果陰性，會獲改發藍碼，解除黃碼限制。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月22日平均值回落至0.866，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂在9月23日記者會上發表的簡報圖表。

▼8月26日 醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼



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▼8月30日 衞生署醫管局疫情記者會▼



▼9月3日 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮主持疫情記者會▼



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▼ 9月8日 政府疫情記者會公布疫苗通行證降至5歲▼



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▼9月23日 李家超公布9.26起入境檢疫變「0+3」▼



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▼9月23日 醫務衞生局局長在記者會簡報圖表▼



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【09:00】日本政府在昨日(22日)宣佈放寬外國旅客10月11日起自由行，入境旅客更可免檢疫隔離，加上港府今日（23日）宣布下周一起入境檢疫放寬至「0+3」，不少熱愛外遊的港人終可一過旅遊癮。

在疫情爆發將近3年期間，日本這個港人最愛的外遊點，亦有不少變化。不少旅客既希望到「東京一轉」，又可能想環遊大阪。《香港01》為讀者整合，東京、大阪在最近新開的6大新景點，方便讀者在「返鄉下」前做好準備。

▼9月23日 入境檢疫變「0+3」吸引市民到旅行社查詢▼



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▼日本自由行賞京都紅葉▼



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▼9月23日 入境檢疫變「0+3」找換店即現人龍▼



▼9月20日起強制檢測公告▼

