疫情．最新｜入境檢疫0+3即將實施 疫情記者會今告別
撰文：林穎嫺 黃金棋 呂穎姍 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎
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本港昨日（23日）新增5,387宗確診，包括156宗輸入，多12人死亡。學校呈報552宗個案。行政長官李家超昨日（23日）公佈，下周一（9月26日）起入境檢疫安排改為「0+3」。政府亦取消旅客在登機前提交核酸檢測要求以快測代替。另外，取消未完成接種疫苗香港居民不能登機返港限制，來港易、回港易亦會取消限額，適用於內地所有地方及澳門。
「0+3」實施後，政府取消檢疫酒店，訪港人士可回家或在自選的住宿酒店進行三日醫學監察，期間可外出，但有核酸檢測要求。抵港人士在機場接受檢測後，無須等結果，可回家或前往自選住宿酒店，以等待核酸檢測結果，期間會被派發黃碼三天，到第三天如檢測結果陰性，會獲改發藍碼，解除黃碼限制。
昨日疫情總覽：
▼8月26日 醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼
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▼8月30日 衞生署醫管局疫情記者會▼
▼9月3日 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮主持疫情記者會▼
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▼ 9月8日 政府疫情記者會公布疫苗通行證降至5歲▼
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▼9月23日 李家超公布9.26起入境檢疫變「0+3」▼
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▼9月23日 醫務衞生局局長在記者會簡報圖表▼
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【09:00】日本政府在昨日(22日)宣佈放寬外國旅客10月11日起自由行，入境旅客更可免檢疫隔離，加上港府今日（23日）宣布下周一起入境檢疫放寬至「0+3」，不少熱愛外遊的港人終可一過旅遊癮。
在疫情爆發將近3年期間，日本這個港人最愛的外遊點，亦有不少變化。不少旅客既希望到「東京一轉」，又可能想環遊大阪。《香港01》為讀者整合，東京、大阪在最近新開的6大新景點，方便讀者在「返鄉下」前做好準備。
0+3一文看清｜醫學監察點任揀 7日4核檢 外出限制登機要求一覽入境0+3｜港府公布下周一生效 取消上機前48小時核酸檢測要求入境0+3｜檢疫酒店9.26清晨6時成歷史 客人可即走 機場交通加密0+3｜盧寵茂：疫情達頂點有回落跡象 公院可恢復8成非緊急服務0+3｜特區護照預約辦證網頁塞爆 推介兩大不用預約方法及費用0+3｜英國航空12.19起每日飛倫敦香港 IATA冀下一步全取消檢疫0+3｜貿發局冀准黃碼人士參觀公眾展覽 旅發局料會吸引商務旅客
▼9月23日 入境檢疫變「0+3」吸引市民到旅行社查詢▼
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日本自由行｜國泰、港航將加密往來日本班次 11月可飛沖繩及札幌日本自由行｜縱橫遊網站流量飆升 來回機票連5晚酒店收$5600日本自由行｜東瀛遊籲速買機票 円跌遊日好時機︰拉麵都係50幾蚊日本自由行｜氣象株式會社公布最佳賞楓期 札幌最早11.6可賞楓日本自由行｜國泰機票升至1.2萬 香港快運：流量多預訂時間較長放寬入境｜香港已建防重症免疫屏障 何栢良：推「0+0」相當穩陣
▼日本自由行賞京都紅葉▼
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疫情記者會周日起再度暫停 以新聞稿取代 張竹君歐家榮退回幕後疫情｜增5387宗確診 多12人死 4間普通科門診恢復部分服務西醫戴港盛涉濫發免針紙被控 疑涉3千病人賺1200萬 准10萬保釋港酒店業疫前七成為內地客 冀與內地通關 引入創新技術省成本旅遊及展覽業批太遲推0+7 復常落後外國 經濟危機才是最大敵人澳門疫情｜消費券計劃下派8000元生活補貼 每日使用上限300元
▼9月23日 入境檢疫變「0+3」找換店即現人龍▼
政界首批0+3受惠者 容海恩周日返港住少兩晚酒店｜政壇諸事町入境0+3｜田北辰料兩三周後「0+0」 指「0+3」對旅客仍然不便李家超讚浙江聯合會深耕細作 陳仲尼樂見「0+3」：超出意料0+3一片叫好聲 跨黨派再叫價全面開關 A4聯盟促社交距離同放寬0+3勢掀外遊潮 姚栢良籲港人忍多陣：團費機票貴 一時難恢復入境0+3｜外遊限制大鬆綁 一文看清港台日韓四地檢疫措施
▼9月20日起強制檢測公告▼
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