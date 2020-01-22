【新年素食譜】新年菜豈止南乳燜齋？前菜至甜品35款簡單素菜食譜

新年中最常見的素菜該是南乳燜齋，不過賀年素菜豈止燜齋一款，由前菜、湯羹、主菜至甜品，網羅35款素食譜，金碧輝煌，大紅大紫的顏色，各式意頭菜生菜包、蓮藕湯、脹卜卜水餃、湯圓和蒸糕有齊，大方得體兼色香味全。
前菜：素鬆生菜包
素鬆生菜包食譜
前菜：桂花糖山藥
【桂花糖山藥食譜】簡單冷盤香甜軟熟 20分鐘速成新手必成功！
桂花糖山藥，準備連煮不用30分鐘，放涼或放入雪櫃後冷凍享用更美味。（尹嘉蔚攝）
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素食前菜及小吃食譜（1至6分別為炸素魚皮、煎素鵝、韭菜素豬肉水餃、番薯煎餅、素春卷及炸牛耳）。
湯羹︰素蟹黃豆腐粟米羹
素蟹黃豆腐粟米羹食譜
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素食湯羹食譜（1至6分別為紅燒素翅、淮山沙參蟲草花湯、蓮藕眉豆花豆湯、蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯、蓮藕栗子合桃湯及茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯）。
主菜︰南乳粗齋
南乳粗齋食譜
主菜︰金沙素魷魚圈
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金沙素魷魚圈食譜
主菜︰素生炒骨
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素生炒骨食譜
主菜︰賽螃蟹
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賽螃蟹食譜
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素食主菜食譜（1至6分別為素鮑片鮮菇扒菜膽、芋頭素雞煲、上湯浸萵筍、素脆鱔、黃金扒玉子豆腐及釀節瓜甫）。
甜品︰芝麻湯圓
【芝麻湯圓食譜】湯圓不等於元宵 自製流心餡煙韌湯圓皮2大秘訣
甜品︰紅棗糕
紅棗糕食譜
甜品︰南瓜糕
電飯煲南瓜糕食譜
甜品︰紅豆糯米卷
紅豆糯米卷食譜
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素食甜品食譜（1至6分別為紫薯西米露、陳皮紅豆沙、粟米奶露、桃膠銀耳羹、發糕及花生酥）。