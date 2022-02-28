疫情 ．最新｜昨增逾3萬宗　衞生署指未見頂　青衣方艙醫院將竣工

本港疫情持續嚴峻，昨（27日）新增32,359宗確診，第五波疫情爆發至今，累計逾16萬人染疫，總確診宗數累計達17.1萬宗，較內地累計確診總多高出57%。衞生防護中心指染疫人數仍處於上升趨勢，預料個案短期內仍會持續增加，相信疫情仍未見頂。



快速測試結果呈陽性的市民，可視作確診個案處理。衞生防護中心正設立網上平台，予市民提供個人資料及文件作登記，料最快本周後期推出，中心表明不排除進行抽查，要求呈報人進行核酸檢測，促市民勿濫用機制。



下月推行的全民檢測安排正如火如荼，當局計劃徵用400間學校作採樣中心；而8個興建社區隔離及治療設施的地盤正在趕工，當中青衣方艙醫院有望日內交付。



昨日疫情報道總覽：疫情．2.27｜確診患者增至17萬 死者遺體放醫院露天帳幕等運走

▼2月27日 沙田禾輋邨欣和樓及民和樓圍封檢測▼



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▼2月26日 市民搶購快速檢測劑▼



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【07:00】「疫苗通行證」已在2月24日推出，市民進入商場、超市及街市等須持有「疫苗通行證」及使用「安心出行」作記錄。不過，措施推出後，仍有市民混淆「疫苗通行證」或「安心出行」在什麼情況下會獲豁免。

翻查政府公告，2月24日起，市民進入商場、超市及街市等表列處所時，其實必須使用「安心出行」掃描二維碼作紀錄，除了以下3類指定人士，可以填妥指定表格的方式替代， 包括65歲或以上和15歲或以下的人士（15歲或以下人士需由已履行適用的「安心出行」規定陪同下進入表列處所）、 殘疾人士和其他獲政府或政府授權機構認可的人士，至於「疫苗通行證」則有九類情況可獲豁免，意味兩項措施的豁免其實不相等。換言之，即使去商場內的食肆買外賣毋須打針，亦毋須在餐廳掃「安心出行」，但市民已進入表列處所，故仍要在進入商場時掃「安心出行」二維碼作紀錄。

▼2月26日 元朗潭尾社區隔離及治療設施興建情況▼



▼2月26日 洪水橋近雞伯嶺路政府土地社區隔離及治療設施興建情況▼



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▼檢測及確診求醫指引▼

