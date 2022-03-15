疫情．最新｜港死亡患者4279人逼近內地總數　高危病人急服新藥

本港昨日（14日）新增26,908宗新冠病毒確診個案，累計增至73.3萬人確診，染疫人數未呈回落趨勢，疫情更有反彈風險。死亡人數累計增至4,279人，比中國內地兩年以來不治患者人數僅少357，料最少兩日內超越，港府稱已購入相當數量的治療藥物，已提高予高危病人服用。



75名內地援港醫療隊成員，昨午亦已經深圳灣口岸抵港，醫管局委任他們為「名譽僱員」，援港醫療隊的協助將有助加強社區治療設施的服務規模，從而加快整體病人流轉，讓醫管局可集中人手處理在公營醫院內臨床情況較為嚴重的病人。



昨日疫苗報道總覽：情．3.14｜累計73萬人確診 林鄭稱暫不再收緊社交距離措施

▼3月14日 深水埗富昌邨富良樓排圍封檢測▼



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【07:05】​政府發言人今日表示，因一名於天水圍天晴邨消費券計劃臨時服務中心工作的合約員工，初步確診2019冠狀病毒，該服務中心今日暫停服務，在徹底清潔後，明日（16日）恢復服務。

▼3月8日旺角始創中心消費券臨時服務中心查詢情況▼



▼2022電子消費券詳情3月7日公布▼



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▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼



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【07:00】第五波疫情嚴峻，老人院舍大規模爆疫，患有白內障及青光眼的89歲鄧婆婆，在2月19日確診新冠肺炎送至亞博館，整整23日無沖涼、無更衣，無刷牙，每日要滴的眼藥水也在入住當天耗盡，向館內醫護求助未獲正視。

鄧婆婆女兒在上周四（10日）帶她出院，婆婆直言覺得自己好污糟，「23日無掂過水，沖完後鬆晒」。但女兒稱婆婆視力變差，她以往睇電話可看到按鍵數字，現時卻看不見，甚至前面有單車也看不到，要帶她看眼科醫生。

▼亞博館社區隔離設施▼



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社區隔離設施電子化「先入房再登記」系統：



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼

