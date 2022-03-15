疫情．最新｜港死亡患者4279人逼近內地總數　高危病人急服新藥

本港昨日（14日）新增26,908宗新冠病毒確診個案，累計增至73.3萬人確診，染疫人數未呈回落趨勢，疫情更有反彈風險。死亡人數累計增至4,279人，比中國內地兩年以來不治患者人數僅少357，料最少兩日內超越，港府稱已購入相當數量的治療藥物，已提高予高危病人服用。
75名內地援港醫療隊成員，昨午亦已經深圳灣口岸抵港，醫管局委任他們為「名譽僱員」，援港醫療隊的協助將有助加強社區治療設施的服務規模，從而加快整體病人流轉，讓醫管局可集中人手處理在公營醫院內臨床情況較為嚴重的病人。
昨日疫苗報道總覽：情．3.14｜累計73萬人確診 林鄭稱暫不再收緊社交距離措施
▼3月14日 深水埗富昌邨富良樓排圍封檢測▼
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【07:05】政府發言人今日表示，因一名於天水圍天晴邨消費券計劃臨時服務中心工作的合約員工，初步確診2019冠狀病毒，該服務中心今日暫停服務，在徹底清潔後，明日（16日）恢復服務。
▼3月8日旺角始創中心消費券臨時服務中心查詢情況▼
▼2022電子消費券詳情3月7日公布▼
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▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼
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【07:00】第五波疫情嚴峻，老人院舍大規模爆疫，患有白內障及青光眼的89歲鄧婆婆，在2月19日確診新冠肺炎送至亞博館，整整23日無沖涼、無更衣，無刷牙，每日要滴的眼藥水也在入住當天耗盡，向館內醫護求助未獲正視。
鄧婆婆女兒在上周四（10日）帶她出院，婆婆直言覺得自己好污糟，「23日無掂過水，沖完後鬆晒」。但女兒稱婆婆視力變差，她以往睇電話可看到按鍵數字，現時卻看不見，甚至前面有單車也看不到，要帶她看眼科醫生。
▼亞博館社區隔離設施▼
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內地75醫護團隊抵港 領隊餘濤：屬精兵強將 參與多地防控工作醫管局委任內地醫療隊為「名譽僱員」 局方負治療問題最終責任內地首批醫療團隊今抵港 醫管局：以協同模式合作 不分正副首批內地醫護抵港 來自6間「三甲醫院」 包括廣東省人民醫院
社區隔離設施電子化「先入房再登記」系統：
指定診所｜周二起多6間 一文有齊23間地址、預約電話及診症時間疫情｜私醫診所收發燒或確診者300元附加費 職員：用於病人身上快速檢測陽性無交樽女子無法打疫苗 張竹君：2.26前須核酸檢測明天增6間指定診所 名額增至逾4千 設關愛專線予高風險人士預約疫情｜第五波累計首逾4000人不治 染遺傳病中年漢肝衰竭入院亡抗疫物資包加派血氧儀 曾祈殷教使用宜忌 女士如Gel甲要先移除疫苗｜聶德權指院舍外展打復必泰較複雜 周五即日籌擴至學生群組全民檢測｜深圳今起封城 林鄭：與深圳不能比 現沒能力全民檢測
▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼
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限聚令口罩令｜警方一連兩日票控386人違法 庫房進賬193萬元疫苗｜獲豁免打針學校僱員、訪客改每7天一檢 允懷孕員工WFH公屋租戶擅改污水管致播毒 房委會通過辣招 阻檢查可被扣7分天星小輪累蝕7000萬變負資產 總經理周卓賢：債務到2047也還不清美孚新邨全邨99座及天馬苑等6屋苑污水陽性 居民明獲派8萬快測包確診大廈｜2,664幢大廈上榜 包括君頤峰等豪宅 明德醫院新上榜封區｜七大廈污水呈陽性被圍封 順利邨兩幢住宅上榜