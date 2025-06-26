御殿場酒店10間推介｜新開幕／私人溫泉／富士山景／人均$322起

御殿場酒店推介2025｜御殿場市位於靜岡縣東部，在市內很多地方都能欣賞到富士山景觀，御殿場市更擁有全日本最大規模的OUTLET，可以盡情shopping！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間御殿場酒店，除了鄰近OUTLET，大部分酒店更設有溫泉、公共浴池等設施，人均只需$322起！



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御殿場酒店推介【1】御殿場火星花園木酒店（Mars GardenWood Gotemba）

御殿場火星花園木酒店（Mars GardenWood Gotemba）距離御殿場奧特萊斯、藍沢神社、富士八景溫泉等都不少過10分鐘車程，地理位置優越。酒店於2010年開幕，擁有61間客房，大部分房間坐擁富士山景觀，空間寬敞舒適，部分房型亦設有私人溫泉。酒店同時配備溫泉、公共浴池、3間餐廳、酒吧等設施，並提供免費穿梭巴士服務。

御殿場火星花園木酒店（Mars GardenWood Gotemba）

房價：人均HK$806起（富士山景觀大床房）

地址：靜岡縣御殿場市東田中1089

交通：JR御殿場站車程5分鐘

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御殿場酒店推介【2】克拉德酒店（Hotel Clad）

克拉德酒店（Hotel Clad）於2019年開幕，距離木之花之湯、平和公園、御殿場奧特萊斯、伊豆國家公園等亦在10分鐘車程內。酒店共有182間客房，房間走現代日式風格，提供平板電視、乾濕分離浴室等設施，部分房型坐擁富士山景觀。酒店另設溫泉、Spa、餐廳、免費泊車等設施及服務。

克拉德酒店（Hotel Clad）

房價：人均HK$568起（森林側雙床房）

地址：靜岡縣御殿場市深澤2839-1

交通：JR御殿場站車程10分鐘

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御殿場酒店推介【3】御殿場西部俱樂部別墅（Villa Tha Club Gotemba West）

御殿場西部俱樂部別墅（Villa Tha Club Gotemba West）於1998年開幕、2015年翻新，位於御殿場市的小山丘上，環境清幽舒適。酒店僅提供23客房，房間雖然偏舊，但整體舒適乾淨、設備齊全，更提供私人按摩椅！酒店另設高爾夫球場、溫泉、公共浴池、餐廳等設施，並提供免費停車場。

御殿場西部俱樂部別墅（Villa Tha Club Gotemba West）

房價：人均HK$360起（標準雙床房）

地址：靜岡縣御殿場市印野1044-1

交通：JR南御殿場站車程15分鐘

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御殿場酒店推介【4】藤乃煌酒店（Fujino Kirameki Fujigotemba）

藤乃煌酒店（Fujino Kirameki Fujigotemba）是2018年開幕的豪華露營地，鄰近平和公園、秩父宮紀念公園、厳島神社及御殿場奧特萊斯。酒店擁有24間獨立小木屋，與大自然融為一體、私隱度高。木屋內設有1張大床及2張梳化床、戶外平台、露天按摩浴缸、燒烤等設施。酒店亦提供高爾夫球場、騎馬、桑拿、兒童遊樂場、餐廳等設施及體驗。

藤乃煌酒店（Fujino Kirameki Fujigotemba）

房價：人均HK$794起（豪華小屋）

地址：靜岡縣御殿場市東田中3373-25

交通：JR御殿場站車程10分鐘

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御殿場酒店推介【5】富士御殿場倫勃朗高級酒店（Rembrandt Premium Fuji Gotemba）

富士御殿場倫勃朗高級酒店（Rembrandt Premium Fuji Gotemba）於2019年開幕，坐落於富士八景溫泉旁邊。酒店僅提供50間客房，均設有私人露台，部分坐擁富士山景觀，有部分客房更設有私人露天風呂！酒店亦設有溫泉、公共浴池、桑拿、乒乓球室、餐廳等設施，並提供2個私人停車場可以免費泊車。

富士御殿場倫勃朗高級酒店（Rembrandt Premium Fuji Gotemba）

房價：人均HK$419起（箱根景標準層標準雙床房25）

地址：靜岡縣御殿場市深澤2571

交通：JR御殿場站車程11分鐘

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御殿場酒店推介【6】多米快捷酒店-富士山御殿場温泉（Dormy Inn Express Fujisan Gotemba）

多米快捷酒店-富士山御殿場温泉（Dormy Inn Express Fujisan Gotemba）於2022年開幕，坐落於秩父宮紀念公園旁邊，距離御殿場奧特萊斯和伊豆國家公園不到5分鐘車程！酒店擁有150間客房，均為現代日式房型，設有乾濕分離浴室。酒店亦提供溫泉、桑拿、餐廳、免費公共停車場等設施。

多米快捷酒店-富士山御殿場温泉（Dormy Inn Express Fujisan Gotemba）

房價：人均HK$328起（標準雙人間）

地址：靜岡縣御殿場市東田中1505-3

交通：JR御殿場站車程8分鐘

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御殿場酒店推介【7】富士Well度假村（Well Resort Fuji）

富士Well度假村（Well Resort Fuji）位處山區，鄰近富士八景溫泉及御殿場市温泉會館。酒店客房均為單棟式別墅，配備完善的廚房、客廳、露台、洗衣機、私人溫泉等設施，別墅更坐擁富士山景觀，最多可容納4人入住。

富士Well度假村（Well Resort Fuji）

房價：人均HK$1,243起（山景單人房；包早餐）

地址：靜岡縣御殿場市深澤2560-3

交通：JR御殿場站車程12分鐘

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御殿場酒店推介【8】Villa Gotemba Fuji

Villa Gotemba Fuji是2025年全新開幕的單棟式別墅民宿，位於御殿場市中心，距離JR御殿場站分別14分鐘步程及4分鐘車程。民宿僅提供1棟整棟出租的別墅，內有3間睡房、廚房、客廳、洗衣房、停車場、乾濕分離浴室等，空間十分寬敞，最多可容納9人入住！

Villa Gotemba Fuji

房價：人均HK$322起（Villa Gotemba Fuji整棟出租；4人入住）

地址：靜岡縣御殿場市東田中1060-1

交通：JR御殿場站車程4分鐘

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御殿場酒店推介【9】高嶺之森小屋（Takane Forest Cottage）

高嶺之森小屋（Takane Forest Cottage）是2025年全新開幕的民宿，坐落於富士山腳下。民宿共有10棟小屋，屋內設計走無印良品的自然簡約風格，傢俱及用品大部分也來自無印良品。屋內設有大面積景觀窗、戶外平台、燒烤、開放式廚房、乾濕分離浴室及浴缸。民宿亦有高爾夫球場、戶外桶式桑拿、露天浴池，更提供客席主廚烹煮精緻料理！

高嶺之森小屋（Takane Forest Cottage）

房價：人均HK$744起（小屋）

地址：靜岡縣御殿場市上小林1506-6

交通：JR御殿場站車程12分鐘

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御殿場酒店推介【10】富士賽道酒店 - 凱悦臻選（Fuji Speedway Hotel ,in The Unbound Collection by Hyatt）

富士賽道酒店 - 凱悦臻選（Fuji Speedway Hotel ,in The Unbound Collection by Hyatt）坐落於小山町，鄰近富士賽車博物館及賽車場，距離御殿場市車程約15分鐘。酒店擁有120間客房，配備露台，坐擁賽道或富士山景觀。酒店另設溫泉、公共浴池、健身室、室內游泳池、餐廳等設施，並提供模擬高爾夫、皮划艇運動、騎馬、瑜伽等體驗。

富士賽道酒店 - 凱悦臻選（Fuji Speedway Hotel ,in The Unbound Collection by Hyatt）

房價：人均HK$724起（客房）

地址：靜岡縣駿東郡小山町大御神645

交通：JR足柄站車程16分鐘

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