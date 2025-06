御殿場酒店10間推介｜新開幕／私人溫泉／富士山景／人均$322起

御殿場酒店推介2025|御殿場市位於靜岡縣東部,在市內很多地方都能欣賞到富士山景觀,御殿場市更擁有全日本最大規模的OUTLET,可以盡情shopping!《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間御殿場酒店,除了鄰近OUTLET,大部分酒店更設有溫泉、公共浴池等設施,人均只需$322起!



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

御殿場酒店推介【1】御殿場火星花園木酒店(Mars GardenWood Gotemba)

御殿場火星花園木酒店(Mars GardenWood Gotemba)距離御殿場奧特萊斯、藍沢神社、富士八景溫泉等都不少過10分鐘車程,地理位置優越。酒店於2010年開幕,擁有61間客房,大部分房間坐擁富士山景觀,空間寬敞舒適,部分房型亦設有私人溫泉。酒店同時配備溫泉、公共浴池、3間餐廳、酒吧等設施,並提供免費穿梭巴士服務。

御殿場火星花園木酒店(Mars GardenWood Gotemba)

房價:人均HK$806起(富士山景觀大床房)

地址:靜岡縣御殿場市東田中1089

交通:JR御殿場站車程5分鐘

御殿場火星花園木酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

御殿場酒店推介【2】克拉德酒店(Hotel Clad)

克拉德酒店(Hotel Clad)於2019年開幕,距離木之花之湯、平和公園、御殿場奧特萊斯、伊豆國家公園等亦在10分鐘車程內。酒店共有182間客房,房間走現代日式風格,提供平板電視、乾濕分離浴室等設施,部分房型坐擁富士山景觀。酒店另設溫泉、Spa、餐廳、免費泊車等設施及服務。

克拉德酒店(Hotel Clad)

房價:人均HK$568起(森林側雙床房)

地址:靜岡縣御殿場市深澤2839-1

交通:JR御殿場站車程10分鐘

克拉德酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

御殿場酒店推介【3】御殿場西部俱樂部別墅(Villa Tha Club Gotemba West)

御殿場西部俱樂部別墅(Villa Tha Club Gotemba West)於1998年開幕、2015年翻新,位於御殿場市的小山丘上,環境清幽舒適。酒店僅提供23客房,房間雖然偏舊,但整體舒適乾淨、設備齊全,更提供私人按摩椅!酒店另設高爾夫球場、溫泉、公共浴池、餐廳等設施,並提供免費停車場。

御殿場西部俱樂部別墅(Villa Tha Club Gotemba West)

房價:人均HK$360起(標準雙床房)

地址:靜岡縣御殿場市印野1044-1

交通:JR南御殿場站車程15分鐘

御殿場西部俱樂部別墅搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com|Booking.com|Klook

御殿場酒店推介【4】藤乃煌酒店(Fujino Kirameki Fujigotemba)

藤乃煌酒店(Fujino Kirameki Fujigotemba)是2018年開幕的豪華露營地,鄰近平和公園、秩父宮紀念公園、厳島神社及御殿場奧特萊斯。酒店擁有24間獨立小木屋,與大自然融為一體、私隱度高。木屋內設有1張大床及2張梳化床、戶外平台、露天按摩浴缸、燒烤等設施。酒店亦提供高爾夫球場、騎馬、桑拿、兒童遊樂場、餐廳等設施及體驗。

藤乃煌酒店(Fujino Kirameki Fujigotemba)

房價:人均HK$794起(豪華小屋)

地址:靜岡縣御殿場市東田中3373-25

交通:JR御殿場站車程10分鐘

藤乃煌酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

御殿場酒店推介【5】富士御殿場倫勃朗高級酒店(Rembrandt Premium Fuji Gotemba)

富士御殿場倫勃朗高級酒店(Rembrandt Premium Fuji Gotemba)於2019年開幕,坐落於富士八景溫泉旁邊。酒店僅提供50間客房,均設有私人露台,部分坐擁富士山景觀,有部分客房更設有私人露天風呂!酒店亦設有溫泉、公共浴池、桑拿、乒乓球室、餐廳等設施,並提供2個私人停車場可以免費泊車。

富士御殿場倫勃朗高級酒店(Rembrandt Premium Fuji Gotemba)

房價:人均HK$419起(箱根景標準層標準雙床房25)

地址:靜岡縣御殿場市深澤2571

交通:JR御殿場站車程11分鐘

富士御殿場倫勃朗高級酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

御殿場酒店推介【6】多米快捷酒店-富士山御殿場温泉(Dormy Inn Express Fujisan Gotemba)

多米快捷酒店-富士山御殿場温泉(Dormy Inn Express Fujisan Gotemba)於2022年開幕,坐落於秩父宮紀念公園旁邊,距離御殿場奧特萊斯和伊豆國家公園不到5分鐘車程!酒店擁有150間客房,均為現代日式房型,設有乾濕分離浴室。酒店亦提供溫泉、桑拿、餐廳、免費公共停車場等設施。

多米快捷酒店-富士山御殿場温泉(Dormy Inn Express Fujisan Gotemba)

房價:人均HK$328起(標準雙人間)

地址:靜岡縣御殿場市東田中1505-3

交通:JR御殿場站車程8分鐘

多米快捷酒店-富士山御殿場温泉搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

御殿場酒店推介【7】富士Well度假村(Well Resort Fuji)

富士Well度假村(Well Resort Fuji)位處山區,鄰近富士八景溫泉及御殿場市温泉會館。酒店客房均為單棟式別墅,配備完善的廚房、客廳、露台、洗衣機、私人溫泉等設施,別墅更坐擁富士山景觀,最多可容納4人入住。

富士Well度假村(Well Resort Fuji)

房價:人均HK$1,243起(山景單人房;包早餐)

地址:靜岡縣御殿場市深澤2560-3

交通:JR御殿場站車程12分鐘

富士Well度假村搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com|Booking.com|Klook

御殿場酒店推介【8】Villa Gotemba Fuji

Villa Gotemba Fuji是2025年全新開幕的單棟式別墅民宿,位於御殿場市中心,距離JR御殿場站分別14分鐘步程及4分鐘車程。民宿僅提供1棟整棟出租的別墅,內有3間睡房、廚房、客廳、洗衣房、停車場、乾濕分離浴室等,空間十分寬敞,最多可容納9人入住!

Villa Gotemba Fuji

房價:人均HK$322起(Villa Gotemba Fuji整棟出租;4人入住)

地址:靜岡縣御殿場市東田中1060-1

交通:JR御殿場站車程4分鐘

Villa Gotemba Fuji搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com|Booking.com

御殿場酒店推介【9】高嶺之森小屋(Takane Forest Cottage)

高嶺之森小屋(Takane Forest Cottage)是2025年全新開幕的民宿,坐落於富士山腳下。民宿共有10棟小屋,屋內設計走無印良品的自然簡約風格,傢俱及用品大部分也來自無印良品。屋內設有大面積景觀窗、戶外平台、燒烤、開放式廚房、乾濕分離浴室及浴缸。民宿亦有高爾夫球場、戶外桶式桑拿、露天浴池,更提供客席主廚烹煮精緻料理!

高嶺之森小屋(Takane Forest Cottage)

房價:人均HK$744起(小屋)

地址:靜岡縣御殿場市上小林1506-6

交通:JR御殿場站車程12分鐘

高嶺之森小屋搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

御殿場酒店推介【10】富士賽道酒店 - 凱悦臻選(Fuji Speedway Hotel ,in The Unbound Collection by Hyatt)

富士賽道酒店 - 凱悦臻選(Fuji Speedway Hotel ,in The Unbound Collection by Hyatt)坐落於小山町,鄰近富士賽車博物館及賽車場,距離御殿場市車程約15分鐘。酒店擁有120間客房,配備露台,坐擁賽道或富士山景觀。酒店另設溫泉、公共浴池、健身室、室內游泳池、餐廳等設施,並提供模擬高爾夫、皮划艇運動、騎馬、瑜伽等體驗。

富士賽道酒店 - 凱悦臻選(Fuji Speedway Hotel ,in The Unbound Collection by Hyatt)

房價:人均HK$724起(客房)

地址:靜岡縣駿東郡小山町大御神645

交通:JR足柄站車程16分鐘

富士賽道酒店 - 凱悦臻選搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多日本酒店推薦👇

福岡酒店|福岡新酒店|福岡親子酒店|名古屋酒店|札幌酒店|函館酒店|橫濱酒店|相模原酒店|沖繩酒店|鹿兒島酒店|熊本酒店|富良野、美瑛酒店|博多酒店|仙台酒店|金澤酒店|米子酒店|鎌倉酒店|長崎酒店|廣島酒店|青森酒店|天神酒店|四國酒店|靜岡酒店|鈴鹿酒店|桑名酒店|二世古酒店

更多日本溫泉酒店推薦👇

由布院溫泉酒店|洞爺湖溫泉酒店|定山溪溫泉酒店|登別溫泉酒店|鬼怒川溫泉酒店|有馬溫泉酒店|草津溫泉酒店|銀山溫泉酒店|別府溫泉酒店|東京溫泉酒店|東京星野溫泉飯店|大阪溫泉酒店|京都溫泉酒店|箱根溫泉酒店|熱海溫泉酒店|白馬溫泉酒店|黑川溫泉酒店|富士山溫泉酒店|霧島溫泉酒店|和歌山溫泉酒店|輕井澤溫泉酒店|道後溫泉酒店|城崎溫泉酒店|武雄溫泉酒店|北海道溫泉酒店|嬉野溫泉酒店