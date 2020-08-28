【粥粉麵飯食譜大全2】30道簡易住家飯　附煲綿滑開花白粥6大秘訣

教煮
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平日再多美食引誘，亦繞不過一日三餐有粥、粉、麵、飯，快捷精簡的「住家飯」力求15至30分鐘做妥，要是適合入廚新手，不用使廚房頓變戰場就更好不過。粥綿、粉滑、麵爽、飯香亦不一定要勞師動眾，以下30道超易煮的粥、粉、麵、飯營養滿分，飽肚窩心，還能帶飯上班，補充體力及能量。

瑤柱冬菇雞粥︰暖胃雞粥軟綿綿。

瑤柱冬菇雞粥食譜

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蠔仔肉碎粥︰煲到開花就得，潮州「糜」跟廣東「粥」大不同。

蠔仔肉碎粥食譜

煲白粥

煲白粥並非想像中麻煩或困難，掌握幾個步驟，便有家常靚白粥。要粥還粥煲；料還料煮，再組合成皮蛋瘦肉粥、牛肉粥、粟米生菜粥等各款好粥。至於綿滑的白粥，不一定要「冰米」，將白米用水浸泡後放入雪櫃冷藏，其實浸米半小時，然後煲粥也可以有超級綿滑兼「開花」的白粥，用一件工具幫幫手就可以了。

加菜脯提味，縱然是平凡的白粥，風味立即被提升。

白粥一般加鹽調味，但鹽分太高，鈉的吸收也容易過量，加胡椒粉調味也是不錯的選擇。

請按圖看註解，包括米水比例、煲粥時間、煲綿滑白粥的步驟及總結，整體是簡單的方法︰

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以下是6項煮粥貼士總結以供參考︰

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雪菜火鴨絲燜米︰15分鐘做出茶記風味，鴛鴦米應該點煮？

雪菜火鴨絲燜米食譜

星洲炒米︰15分鐘自製港式風味，少油少辣輕盈便當。

星洲炒米食譜

豉汁排骨煎米粉︰鑊氣惹味香脆一碟過！豆豉麵豉原豉點分？

豉汁排骨煎米粉食譜

番茄豬膶湯米線︰鮮甜開胃補血明目，豬膶記得要全熟！

番茄豬膶湯米線食譜

酸辣小鍋米線︰酸辣開胃在家自製超簡易！陣陣麻香全靠...

酸辣小鍋米線食譜

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乾炒牛河︰河粉不黐底有竅門，掌握3大秘訣，惹味乾身零難度。

乾炒牛河食譜

瑞士汁炒烏冬︰少油少糖又入味，比炒河粉方便快捷。

瑞士汁炒烏冬食譜

腸粉

豉汁南瓜蒸粉皮︰簡易住家菜，媲美排骨陳村粉惹味！

豉汁南瓜蒸粉皮食譜

豉油皇炒腸粉︰15分鐘平食升級，滑溜腸粉色香味全！

豉油皇炒腸粉食譜

XO醬炒腸粉︰蝦米乾貝鹹辣鮮香，10分鐘街邊小食變上菜！

XO醬炒腸粉食譜

葱花蝦米腸︰晶瑩滑溜陣陣米香，5種粉蒸出布拉腸風味。

葱花蝦米腸食譜

羅漢齋腸粉︰低卡腸粉，滑嘟嘟質感，5分鐘蒸好！

羅漢齋腸粉食譜

糖醋兩面黃︰酸甜開胃，簡易版潮式美食，15分鐘金黃香脆。

糖醋兩面黃食譜

擔擔麵︰十大名麵麻辣鮮香，30分鐘煮出四川風味。

擔擔麵食譜

芝士大蝦伊麵︰大蝦留殼不留鬚，兩種芝士混醬，回味無窮！

芝士大蝦伊麵食譜

粟米肉粒飯︰學生最愛碟頭飯，方便易煮有營養。

粟米肉粒飯食譜

油飯︰台灣古早味油飯，免長時間浸米，單柄煲、電飯煲煮均可。

油飯食譜

茄子肉燥飯︰台式風味香軟鮮甜，茄子防氧化一招搞掂！

茄子肉燥飯食譜

素肉燥飯︰台式風味小吃，菇菌、百頁豆腐高仿肥豬肉！

素肉燥飯食譜

免治牛肉蛋飯︰懶人版色香味碟頭飯，免治牛跟肉醬大不同？

免治牛肉蛋飯食譜

豉椒排骨煲仔飯︰惹味焦香，完美煲仔飯5大貼士。

豉椒排骨煲仔飯食譜

臘味煲仔飯︰暖胃香噴噴，選煲、選米、選材料，點揀最啱？

臘味煲仔飯食譜

瑤柱蛋白炒飯︰簡單又矜貴，粒粒分明滲出瑤柱鮮香。

瑤柱蛋白炒飯食譜

黃金帶子炒飯︰1招令蛋炒飯粒粒分明。

黃金帶子炒飯食譜

芥蘭金銀腸炒飯︰簡單自煮，臘腸、膶腸喻意金銀滿屋！

芥蘭金銀腸炒飯食譜

鹹魚雞粒炒飯︰香口惹味成網民最愛，人氣揮低揚州炒飯…

鹹魚雞粒炒飯食譜

素揚州炒飯︰素食版的揚州炒飯，粒粒分明，少油少鹽勝茶記！

素揚州炒飯食譜

西炒飯︰新手必學零失敗，配料隨意茄汁不可少。

西炒飯食譜

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