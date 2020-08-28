【粥粉麵飯食譜大全2】30道簡易住家飯　附煲綿滑開花白粥6大秘訣

平日再多美食引誘，亦繞不過一日三餐有粥、粉、麵、飯，快捷精簡的「住家飯」力求15至30分鐘做妥，要是適合入廚新手，不用使廚房頓變戰場就更好不過。粥綿、粉滑、麵爽、飯香亦不一定要勞師動眾，以下30道超易煮的粥、粉、麵、飯營養滿分，飽肚窩心，還能帶飯上班，補充體力及能量。

粥

瑤柱冬菇雞粥︰暖胃雞粥軟綿綿。

瑤柱冬菇雞粥食譜

+ 2

蠔仔肉碎粥︰煲到開花就得，潮州「糜」跟廣東「粥」大不同。

蠔仔肉碎粥食譜

煲白粥

煲白粥並非想像中麻煩或困難，掌握幾個步驟，便有家常靚白粥。要粥還粥煲；料還料煮，再組合成皮蛋瘦肉粥、牛肉粥、粟米生菜粥等各款好粥。至於綿滑的白粥，不一定要「冰米」，將白米用水浸泡後放入雪櫃冷藏，其實浸米半小時，然後煲粥也可以有超級綿滑兼「開花」的白粥，用一件工具幫幫手就可以了。

加菜脯提味，縱然是平凡的白粥，風味立即被提升。

白粥一般加鹽調味，但鹽分太高，鈉的吸收也容易過量，加胡椒粉調味也是不錯的選擇。

請按圖看註解，包括米水比例、煲粥時間、煲綿滑白粥的步驟及總結，整體是簡單的方法︰

+ 6 + 5 + 4

以下是6項煮粥貼士總結以供參考︰

+ 3 + 2

粉

雪菜火鴨絲燜米︰15分鐘做出茶記風味，鴛鴦米應該點煮？

雪菜火鴨絲燜米食譜

星洲炒米︰15分鐘自製港式風味，少油少辣輕盈便當。

星洲炒米食譜

豉汁排骨煎米粉︰鑊氣惹味香脆一碟過！豆豉麵豉原豉點分？

豉汁排骨煎米粉食譜

番茄豬膶湯米線︰鮮甜開胃補血明目，豬膶記得要全熟！

番茄豬膶湯米線食譜

酸辣小鍋米線︰酸辣開胃在家自製超簡易！陣陣麻香全靠...

酸辣小鍋米線食譜

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乾炒牛河︰河粉不黐底有竅門，掌握3大秘訣，惹味乾身零難度。

乾炒牛河食譜

瑞士汁炒烏冬︰少油少糖又入味，比炒河粉方便快捷。

瑞士汁炒烏冬食譜

腸粉

豉汁南瓜蒸粉皮︰簡易住家菜，媲美排骨陳村粉惹味！

豉汁南瓜蒸粉皮食譜

豉油皇炒腸粉︰15分鐘平食升級，滑溜腸粉色香味全！

豉油皇炒腸粉食譜

XO醬炒腸粉︰蝦米乾貝鹹辣鮮香，10分鐘街邊小食變上菜！

XO醬炒腸粉食譜

葱花蝦米腸︰晶瑩滑溜陣陣米香，5種粉蒸出布拉腸風味。

葱花蝦米腸食譜

羅漢齋腸粉︰低卡腸粉，滑嘟嘟質感，5分鐘蒸好！

羅漢齋腸粉食譜

麵

糖醋兩面黃︰酸甜開胃，簡易版潮式美食，15分鐘金黃香脆。

糖醋兩面黃食譜

擔擔麵︰十大名麵麻辣鮮香，30分鐘煮出四川風味。

擔擔麵食譜

芝士大蝦伊麵︰大蝦留殼不留鬚，兩種芝士混醬，回味無窮！

芝士大蝦伊麵食譜

飯

粟米肉粒飯︰學生最愛碟頭飯，方便易煮有營養。

粟米肉粒飯食譜

油飯︰台灣古早味油飯，免長時間浸米，單柄煲、電飯煲煮均可。

油飯食譜

茄子肉燥飯︰台式風味香軟鮮甜，茄子防氧化一招搞掂！

茄子肉燥飯食譜

素肉燥飯︰台式風味小吃，菇菌、百頁豆腐高仿肥豬肉！

素肉燥飯食譜

免治牛肉蛋飯︰懶人版色香味碟頭飯，免治牛跟肉醬大不同？

免治牛肉蛋飯食譜

豉椒排骨煲仔飯︰惹味焦香，完美煲仔飯5大貼士。

豉椒排骨煲仔飯食譜

臘味煲仔飯︰暖胃香噴噴，選煲、選米、選材料，點揀最啱？

臘味煲仔飯食譜

瑤柱蛋白炒飯︰簡單又矜貴，粒粒分明滲出瑤柱鮮香。

瑤柱蛋白炒飯食譜

黃金帶子炒飯︰1招令蛋炒飯粒粒分明。

黃金帶子炒飯食譜

芥蘭金銀腸炒飯︰簡單自煮，臘腸、膶腸喻意金銀滿屋！

芥蘭金銀腸炒飯食譜

鹹魚雞粒炒飯︰香口惹味成網民最愛，人氣揮低揚州炒飯…

鹹魚雞粒炒飯食譜

素揚州炒飯︰素食版的揚州炒飯，粒粒分明，少油少鹽勝茶記！

素揚州炒飯食譜

西炒飯︰新手必學零失敗，配料隨意茄汁不可少。