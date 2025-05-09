Agoda 20週年｜深圳東京曼谷酒店劈價3折　9大抵住推介人均$207起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

Agoda 20週年生日優惠！即日起至5月21日，於Agoda平台預訂指定目的地酒店即享低至3折優惠，日韓台泰甚至香港都有優惠！《香港01》「好食玩飛」精選9間抵住的東京、曼谷、深圳酒店，有無邊際泳池、私人桑拿、戶外風呂等奢華設施，人均更只需$207起！即看內文！

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Agoda 20週年生日優惠　酒店預訂低至3折！

Agoda即將迎來20歲生日，推出激抵震撼優惠！由即日起至5月20日，於Agoda平台預訂酒店即享低至4折優惠，於5月21日、Agoda生日當天更有限時快閃優惠最低3折！

Agoda 20週年生日優惠適用於香港、日本、泰國、台灣、韓國、中國、越南、馬來西亞、新加坡等熱門目的地，涵蓋4星至5星酒店、民宿及溫泉旅館。入住日期限於2025年9月17日或之前。

優惠日期：
2025年5月7日至5月20日：酒店預訂低至4折
2025年5月21日（生日當天）：酒店預訂低至3折

優惠適用於：
香港、日本、泰國、台灣、韓國、中國、越南、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、印度等目的地

入住日期：
即日起至2025年9月17日

Agoda 20週年生日優惠　預訂步驟

步驟【1】透過指定Agoda官網輸入目的地、日期及人數
步驟【2】選擇「優惠活動！」優先排序
步驟【3】選擇標示「20th B-DAY SALE 限時優惠」的酒店
步驟【4】選擇房型並完成預訂

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曼谷酒店推介

曼谷酒店推介【1】梅森酒店曼谷（Maison Hotel Bangkok）

梅森酒店曼谷（Maison Hotel Bangkok）於2023年全新開幕，地處曼谷市中心，鄰近牛仔街、娜娜廣場、四面佛及BTS Ploen Chit站，吃喝玩樂都十分方便。酒店共有243間客房，房內提供意式濃縮咖啡機和智能電視，空間寬敞舒適。酒店同時配備室外游泳池、健身中心、SPA 、3間餐廳等設施。

梅森酒店曼谷（Maison Hotel Bangkok）
房價：人均HK$207起（豪華雙床房）｜原價：人均$720起
地址：18 Sukhumvit 2, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand
交通：奔集站步行8分鐘
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曼谷酒店推介【2】曼谷薩利爾河畔酒店（The Salil Hotel Riverside Bangkok）

曼谷薩利爾河畔酒店（The Salil Hotel Riverside Bangkok）於2022年開業，坐落在湄南河畔旁邊，鄰近碼頭夜市及摩天輪。酒店共有235間客房，房內設有咖啡機、微波爐、浴缸等設備，部分房型更有露台，可以欣賞湄南河景觀！酒店亦附設打卡able的戶外泳池、健身室、遊戲室、兒童俱樂部等休閒設施，更有多達12間餐廳！

曼谷薩利爾河畔酒店（The Salil Hotel Riverside Bangkok）
房價：人均HK$405起（池景豪華房）｜原價：人均$2,152起
地址：2052, 7-9 Charoen Krung 72/-1 Alley, Wat Phraya Krai, Bang Kho Laem, Bangkok 10120, Thailand
交通：鄭皇橋站車程10分鐘
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曼谷酒店推介【3】曼谷大倉尊貴酒店（The Okura Prestige Bangkok）

曼谷大倉尊貴酒店（The Okura Prestige Bangkok）於2012年開幕，坐落在曼谷暹羅中心，鄰近四面佛及尚泰百貨，步行3分鐘即達BTS Ploen Chit站。酒店共有240間客房，配備日式乾濕分離浴室及浴缸，更坐擁無敵城市天際線景色！酒店另設高層無邊際泳池、健身中心、SPA、3間餐廳等設施，其中一家更提供24小時用餐服務，CP值相當高！

曼谷大倉尊貴酒店（The Okura Prestige Bangkok）
房價：人均HK$565起（豪華房）｜原價：人均$2,219起
地址：Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road, Bangkok 10330, Thailand
交通：奔集站步行3分鐘
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東京酒店推介

東京酒店推介【1】格蘭貝爾銀座酒店（GINZA HOTEL by GRANBELL）

格蘭貝爾銀座酒店（GINZA HOTEL by GRANBELL）於2023年開業，鄰近車站之餘，附近更有各式各樣的食肆及商場，非常方便！酒店共有102間房，房間隔音好，空間感十足，可以打開2個行李箱，電視也可以看Youtube，廁所也有做乾濕分離。酒店亦設有溫泉浴池、桑拿房、Spa、餐廳及酒吧。

格蘭貝爾銀座酒店（GINZA HOTEL by GRANBELL）
房價：人均HK$664起（客房）｜原價：人均$1,617起
地址：東京都中央區銀座7-2-18
交通：JR新橋站步行8分鐘
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東京酒店推介【2】MIMARU東京 新宿WEST（MIMARU Tokyo Shinjuku West）

MIMARU東京 新宿WEST（MIMARU Tokyo Shinjuku West）距離新宿御苑、代代木公園、東京玩具美術館、新宿中央公園等都不用15分鐘車程，地理位置優越！酒店擁有40間公寓式客房，內有完備的廚房、客廳、乾濕分離浴室等，環境舒適，適合兩大兩小的家庭入住。

MIMARU東京 新宿WEST（MIMARU Tokyo Shinjuku West）
房價：人均HK$561起（家庭公寓；4人入住）｜原價：人均$1,413起
地址：東京都新宿區西新宿3-3-11
交通：都廳前站步行10分鐘
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東京酒店推介【3】富士山景私人桑拿旅館-靜宿（Mt Fuji View and Private Sauna Ryokan Shizuku）

富士山景私人桑拿旅館-靜宿（Mt Fuji View and Private Sauna Ryokan Shizuku）坐落於山中湖旁邊。酒店於2003年開幕、2024翻新，僅提供14間客房，私隱度十分高。客房內均配備私人桑拿及陽台，部分房型另提供帶富士山景觀的私人露天浴池，空間寬敞舒適。酒店同時配備公共浴池、桑拿、餐廳、茶室等設施。

富士山景私人桑拿旅館-靜宿（Mt Fuji View and Private Sauna Ryokan Shizuku）
房價：人均HK$955起（湖景標準房｜私人桑拿）｜原價：人均$2,082起
地址：山梨縣南都留郡山中湖村山中172
交通：富士山站車程20分鐘
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深圳酒店推介

深圳酒店推介【1】深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）

深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）坐落於著名的觀瀾湖國際休閑旅遊度假區，內有海洋世界、冰雪體驗館、高爾夫球場等設施。酒店客房巧妙融匯音樂創意裝潢和摩登中國元素，空間寬敞舒適。酒店亦提供超過160件來自全球知名藝人和音樂偶像的音樂收藏品，更提供親子同樂空間，有不少工作坊及體驗班可以參與，非常特別！

深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）
房價：人均HKD$321起（高級客房）｜原價：人均$756起
地址：深圳龍華區觀瀾高爾夫大道9號
交通：福田口岸乘坐地鐵4號線到觀瀾湖站下車步轉乘免費穿梭巴士
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深圳酒店推介【2】深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove by Hyatt Shenzhen Futian CBD）

深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove by HYATT Futian CBD）位於福田區市中心，步行至福田高鐵站及地鐵站只需5分鐘。酒店共有212間客房，房間面積由25平方米至105平方米不等，均配備膠囊咖啡機、智能音響、智能電視等，部分房間更面向開揚的中庭花園景觀，或配備影音設施。酒店同時設有24小時健身房及自助洗衣服務。

深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove by Hyatt Shenzhen Futian CBD）
房價：人均HK$251起（園景大床房）｜原價：人均$566起
地址：深圳福田區鵬程一路與福中三路交匯處廣電金融中心東裙樓
交通：福田地鐵站步行5分鐘
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深圳酒店推介【3】蜜悦·深圳天麓秘野仙踪度假美宿

蜜悦·深圳天麓秘野仙踪度假美宿於2022年開幕，酒店建於山上，可以俯瞰無敵海景及山林景色。酒店設計帶有希臘度假風情，由內到外滿滿都是打卡位！酒店提供20間客房，房間配備大面積景觀窗，部分房型則設有戶外平台及海景浴缸，空間寬敞舒適。酒店另設健身室、燒烤野餐區、公共浴池、洗衣間、餐廳等設施。

蜜悦·深圳天麓秘野仙踪度假美宿
房價：人均HK$457起（山景特大雙人床房）｜原價：人均$667起
地址：深圳鹽田區東部華僑城八區二號崗24棟
交通：小梅沙站車程10分鐘
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