【新冠肺炎】儲糧常備食材根莖類瓜果　逾50款食譜健康菜式湯水

新冠肺炎疫情未有緩和迹象，由7月頭開始爆發的第三波疫情開始，每天確診數字節節上升，人心惶惶。為了防止病毒擴散，最佳方法必然是居家抗疫。以下集合了一些常買的瓜果根莖類食材及保鮮方法，只要延長保質期，即使足不出戶一星期也有美食享用。

儲糧前，第一次件先要認清自己家中的雪櫃容量，及哪些食材的存放時間較長。由於部分新鮮蔬菜不耐放（如菜心、生菜），兩天已難保持口感，且容易產生致癌物質--亞硝酸鹽，故建議購買瓜果根莖類食材來代替蔬菜。另外，不建議購買有機瓜果用作儲糧食材，因其變壞速度較快，要買也應盡快食用。

新冠肺炎疫情未有緩和迹象，為了減少出街不少人會選擇購買數天的糧食作儲糧。（資料圖片）

以下會介紹瓜果根莖類食材、保鮮方法及食譜，基本上有齊調味、味噌、急凍肉類等已可炮製以下多款不同菜式！

洋蔥

洋蔥，含有β-胡蘿蔔素、維生素C、鉀、鈣、鐵，以及膳食纖維和粗纖維等多種營養素，對於糖尿病患者以及高血壓患者，具有一定的保健效果。

按圖看如何加長洋蔥保質期方法：

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番茄

番茄紅卜卜，酸甜多汁，無論生、熟都可以吃。但煮熟的番茄則含有豐富的茄紅素（Lycopenemia），茄紅素是類胡蘿蔔素中的一種，具抗氧化成分，可以抗衰老之餘亦能預防心血管疾病。

按圖看如何加長番茄保質期方法：

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茄子

茄子，低脂、低糖，還富含維他命A、B群、C、P、鈣、鉀、鐵等，特別是茄子皮有豐富的花青素等類黃酮物質，抗氧化能力高，延緩衰老助防癌，還可降膽固醇，維持心血管健康。

按圖看如何加長茄子保質期方法：

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南瓜

南瓜的營養價值甚高，而且味道香甜、質地軟糯，用來做成湯品、糖水、糕點、配菜、甚至是主菜都沒有問題。

按圖看如何加長南瓜保質期：

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薯仔

一個中型約170克的薯仔，含161卡，脂肪只有0.2克，絕對是百分百的低脂食物。除了脂肪少，其他有益的營養素也豐富，這個分量，已有3.8克纖維，無論維他命C、B6或鉀質，均佔每人每日所需的四分之一，連皮吃更佳。

按圖看加長薯仔保質期方法：

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紅蘿蔔／白蘿蔔

白蘿蔔有豐富的醣類、維他命C、木質素及酶等，當中的木質素可以刺激肌體免疫力，提高巨噬細胞的活性；紅蘿蔔的維他命Ａ含量豐富，有助改善夜盲症。另外富含β-胡蘿蔔素，含量比其他蘿蔔也高，也有豐富的茄紅素，並且是高礦物質的食材，膳食纖維相當豐富，也具抗氧化作用，有助護眼及護膚，增強免疫力等。

按圖看加長紅蘿蔔／白蘿蔔保質期方法：

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資料參考：韓銀子, 宋芝炫《冰箱常備食材料理百科：40種萬用百搭好食材指南， 200道便當菜、家常菜輕鬆上桌》