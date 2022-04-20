疫情．最新｜屯門山景邨景富樓今早解封　發現5宗陽性個案

新冠病毒第五波疫情回落，昨日（19日）新增600宗確診個案，半數經自行快速抗原測試發現。百多間小學及國際學校昨日復課，當中3間學校共有14名學生及一名教師在回校前快測呈陽性，其中13名師生就讀南區一間國際學校，可見社區仍存有不少患者、甚至無徵狀感染者。



社交距離措施今晚（20日）午夜過後放寬，由周四（21日，明日）起限聚令由2人放寬至4人，禁止私人處所多於兩個家庭聚會取消；大部分表列處所凌晨起解禁，食肆每枱最多可坐4人，由明晚起更可恢復堂食。



昨日疫情新聞總覽：



【09:58】政府推出康復者登記平台，透過獲取二維碼證明康復者身分，康復後6個月內可用作代替疫苗接種紀錄，即使沒打針亦可進入須疫苗通行證處所。



新冠康復者、民建聯立法會議員鄭泳舜表示，昨日登記時被指找不到其紀錄，致電熱線逾兩小時才打通，直言情況不理想。副政府資訊科技總監黃志光解釋指，有機會是輸入資料與呈報確診時的資料不符、忘記申報月份，或自我檢測確診而沒有上報，呼籲有疑問的市民致電熱線或透過電郵查詢。

【08:30】屯門山景邨景富樓昨午圍封強檢，行動今早完成，期間1599人接受檢測，當中發現五宗陽性檢測個案，政府亦曾派員到訪776戶，當中95戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼4月19日 屯門山景邨景富樓圍封檢測▼



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▼申請康復紀錄二維碼▼



▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼



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【10:00】新冠肺炎疫情下的第三度DSE中學文憑試周五（22日）開考，考生不僅要在時刻警剔抗疫下應考，更需在每個試日清晨6時半前做好快速測試，萬一不幸陽性分分鐘要九秒九拿「走佬袋」到竹篙灣特別考場應考。

應屆考生廖銘彥認為，考試安排有大變動下，壓力少不免會增加，亦會擔心當日十分混亂，但學懂放寬心態，「全部考都係咁，平常心態考就無問題。」他坦言最擔心考試期間染疫，索性閉關在家溫習，曾試過連續20天不出家門，冀能在考試中創出佳績成功「奪星」。

廖銘彥接受《香港01》視象訪問，稱希望能靠自己努力爭取更好成績。（視象訪問截圖）

【08:00】隨著本港疫情緩和，政府宣布放寬防疫措施，戲院明日(4月21日)將重開。大批戲迷「未出發先興奮」。從網上購票網站可見，一些熱門西片已售出大量戲飛，部份場次只剩少量座位以供選擇。不過，假如戲院想設「可飲食場次」，就要滿足疫苗要求，即全體員工及該場次的入場顧客均須接種三劑疫苗。有業界強調小賣部收入對戲院很重要，但措施「操作上好難」，相信絕大部分戲院無法開設「可飲食場次」。

▼4月21日解禁前的戲院關閉情況▼



【08:00】政府宣布將於明日（21日）放寬防疫措施，市民期待已久的主題樂園即將重開。海洋公園受疫情影響休園數月，但絲毫沒有鬆懈怠慢，園方在2月推出「動物護理支援及員工訓練計劃」，招募非動物部的同事，到園內14個動物設施，參與照顧動物工作，最終有69人完成培訓計劃。園方正探究會否將計劃恆常化。

有負責營運安排的員工參與計劃後，認為很有意義。除了可以親身接觸動物，也從中學到很多知識。相信重返原本工作崗位時，能與同事合作無間，利用學到的知識為訪客帶來更多資訊。

【07:00】第五波疫情緩和，並在4月21日重開晚市，惟食肆自今年初起，就被規定每枱上限二人及禁止晚市堂食，令到不少艱苦經營兩年多的餐廳，最終也捱不過今次長達三個月的禁令，令人感到唏噓，不過，身兼餐飲聯業協會主席及食肆集團金百利主席的黃家和認為，後新冠時代租金下跌，反而令業界「重新洗牌」帶來新局面，其集團最近亦在韓國開設了金茶王特許經營店，趁機擴張。

對於政府即將換屆，令到未來本港的防疫路線出現不明朗，或成為餐飲業的不穩定因素。他表示，現任特首林鄭月娥一直有關注業界發展，更曾被她邀請到特首辦訪談，期望下屆政府能延續相關政策，以協助中小企往內地發展。他估計下屆政府會繼續平衡經濟發展與防疫，不擔心會為業界帶來翻天覆地的變化。

舊年試過餐飲業失業率達到15%，對整個行業充滿悲觀情緒，食都冇淡好食，日日愁眉苦面，咁都唔係一件好事。餐飲業係其中一個重要行業，一定要將佢做得更好。 黃家和

▼4月10日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼4月19日 荃灣商會學校復課首日情況▼



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▼4月19日 疫情記者會▼



▼4月19日 政府向長者免費派發快速抗原測試套裝▼

