最新｜油塘曦臺1座封區檢測　19歲鄧鏡波書院男生初步確診

本港周三(12日)新增22宗確診個案，其中4宗為輸入相關個案，居於寶田邨的竹篙灣檢疫中心的女保安，仍未找到源頭。而初步陽性個案中，一名20歲港大學生曾於1月4日晚上去過銅鑼灣希慎廣場牛気，同時段有#12882同場(即王詩雅的同事)，中心呼籲曾在當晚的市民都要檢測及聯絡衞生防護中心，如發現餐廳內有傳播，或需要當晚的食客檢疫。



屯門居民憂慮無聲中招，昨日數以千人由朝到晚排長龍檢測，不少長者輪候四、五小時才完成，政府後知後覺，宣布今起（12日）增加檢測站至十個，為居民「願檢盡檢」，以盡快找出隱形病人。



北角楓林花園三期出現垂直傳播，一名居於9B室的男住戶初步確診。衞生防護中心及政府專家袁國勇今午到場視察，估計9B住戶未有在廁所地渠加水 「U型隔氣管乾咗」，致病毒由早前有住戶確診的6B室垂直傳播，當局將安排大廈14戶B座住戶撤離，安排入檢疫中心。袁國勇指出，目前未有證據顯示，北角區內有隱形傳播鏈。



《香港01》接獲消息指，位於新界天水圍嘉湖山莊新北江商場地下 G3 舖的「新都醫務中心」，爆出為市民接種了過期復必泰疫苗，約30人受影響。衞生署證實接獲新都醫務中心通報，曾於於今年一月二日及四日，合共為36名市民，接種過期復必泰疫苗。當中兩位巿民報稱腸胃不適，一人於急症室求診後正康復中，另一名市民現正留院觀察，情況穩定。



另外，機電工程署須於竹篙灣檢疫中心進行電力系統緊急維修，中心第一期約417個單位的電力供應，於下午二時至五時暫停，單位內的電器將無法使用。



【19:00】政府公布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上7時起限制在油塘指明「受限區域」（即油塘崇山街8號曦臺1座）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約七時完成此行動。

1月12日，油塘曦臺1座封區檢測



翻查資料，一名19歲初步確診的鄧鏡波書院生男學生居於上址，其中一名家人已確診(#12913)，居於寶馬山花園。

【18:15】政府公布，截至1月9日的過去一星期，衞生署接獲一宗涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。這宗個案涉及一名13歲男子，他在接種第二劑復必泰疫苗後十天內出現胸痛，情況穩定。

此外，過去一星期，衞生署共接獲兩宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，。個案分別涉及一名75歲女子及一名56歲男子，當局指沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

衞生署報告兩人離世前14日曾打針 無證據有關連 13歲男針後胸痛

北角楓林花園三期B室單位全面撤離



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銅鑼灣希慎廣場牛気疑爆疫



疫情︱竹篙灣女保安感染源頭不明 楓林花園初陽裝修工曾訪4屋苑

【16:45】張竹君指，由於初步確診個案涉曾去過銅鑼灣牛気，擔心現場會有霧化病毒，易在餐廳內傳播，而兩名患者相隔一排枱，希望到訪人士檢測及通報，另如果確認餐廳內有傳播，會要求同時段的顧客要檢疫。

Omicron｜銅鑼灣牛気恐爆疫 20歲男生與王詩雅友人同場火鍋中招

銅鑼灣牛気疑現傳播鏈



張竹君承認，曾去過洪為民宴會的名單，再增加了數人，應有222人曾出席，當中要檢疫人數是111人。

張竹君指，19歲初步確診的男子，家人住在寶馬山花園珊瑚閣，與#12913是對面單位，間中會去上去。

屯門檢測｜長者排7小時 仍未能做檢測：寧坐監都唔再做

▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼



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屯門檢測｜張竹君：酌情處理長者檢測限期 離開食肆要嘟安心出行

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君指，截至凌晨新增22宗個案，17宗是輸入個案，另有4宗個案與輸入相關，餘下一宗未找到感染源頭，即昨日公布的竹篙灣檢疫中心保安員。他是中國海外物業服務公司的合約員工，1月11日最後上班 兩針科興 ，居於屯門寶田邨第三座，1月7日放假去過寶怡花園、海麗花園、寶田街市邨、元朗站商場，返工時間間中要解答檢疫人士的問題，通常無直接接觸，隔住窗口。張竹君指，會做全基因分析了解會否有線索，在竹篙灣感染還是屯門社區感染。

張竹君指，另有4宗與輸入個案有關連的個案，分別是：

#12986 美新樓家人，一家四口確診

#12987 11歲男仔，屯門藥房家人

#12988 45歲女士，屯門藥房家人

#12903 居安寧花園印傭的家人，是一名30歲男子

而北角楓林花園3期B室再多兩名住戶初步確診，相信現場有垂直傳播，包括一名83歲女子，是#12985的家人，曾去過附近的百佳、惠康；樓上的一個B室單位32歲男住戶，與其他患者不認識，是一名裝修工，1月9日開始不適，1月11日去瑪麗醫院急症室，1月5日至8日去過幾個屋苑裝修，分別是大潭紅山半島、北角百福花園、啟德一號二期，同一時間其他同場裝修工人都無戴口罩、亦有業主在場，曾去過的單位人士要檢疫。他曾去過的食肆分別是翠河餐廳、上環壽司郎，渣華道街市、大食代、大本營、北角譚仔等。

張竹君又指到，一名20歲男港大學生初步確診，翻查紀錄發現他於1月4日徬晚，大約晚上6點24分至8點02分，曾去過銅鑼灣牛気，即希慎廣場14樓。據資料顯示，同時段個案#12882(即王詩雅的染疫同事)曾晚上7點41分後到訪，即二人有「互相交叉」時間，同事同相關部門包括食環署、機電工程署等調查，可能現場有傳播，呼籲市民1月4晚上7點41分後，曾逗留牛気的要聯絡衞生防護中心及接受檢測。

該名大學生曾到灣仔及上環「心事如塵茶食亭」做兼職，1月6日在灣仔分店 ，1月4日在上環分店，1月9號曾到朗豪坊商場、金雞廣場等，1月7日曾去皇室堡coco，行蹤包括旺角中心pull and bear ，希慎廣場及 lady bobo等。

至於另一宗初步確診個案，涉及一名19歲學生，於鄧鏡波書院就讀，居於油塘崇山街8號曦臺1座，學校讀6C班，最後上學日是1月7日，平日主要在家，又或會去中央圖書館讀書，調查發現他是#12913的家人，其家人都有另一住所，而後12913有上其媽媽銅鑼灣居所，調查當中有無相關個案，有機會是相關個案。

張竹君指，美新大廈的個案，基因排序顯示非常相似，肯定涉垂直傳播。但早前確診的機場清潔工，其基因排序與曾服務的CX845航班內的患者不一樣，有可能涉轉機客，因為患者會在高危區域工作。

【16:00】「工銀亞洲」宣布，因應疫情最新發展，本行屯門新墟及大興分行將於明天（1月13日）起暫停服務直至另行通知。

一、以下分行服務將於明天（1月13日）起暫停（直至另行通知）

屯門新墟分行：新界屯門啓發徑8號城 • 點地下GA號舖及1樓

大興分行：新界屯門大興邨商場21-23號

二、其他分行及個人理財中心的營業時間維持不變

1月12日，北角楓林花園三期B室需要撤離



Omicron｜公務員WFH至初四露玄機 酒店、食肆料新年無工開裁散工

【14:38】Omicron變種病毒於社區擴散，公務員事務局向公務員發電郵指，不涉及抗疫工作的部門，將分組輪流在家工作。最新在家工作的安排，已暫訂至2月4日，即年初四。

年初四的關鍵日期亦似為防疫措施露玄機，有工會代表指出，多間餐廳、酒店已「打定輸數」，估計防疫措施或會由牛年延續至虎年，近日已解僱近乎全數「炒散」員工，業界原預料農曆新年可承接聖誕的勢頭「密密做」，惟現時「大家都預咗（新年）無工開」。

▼1.7晚市禁堂食首晚市民買外賣▼



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Omicron｜疑一張銀紙引爆屯門「疫慌」 研究揭病毒可留鈔票2日

【14:14】Omicron肆虐，國泰空少群組第一代患者、居家隔離時違規外出空少，上月27日在屯門愛定商場東亞大藥房短暫逗留5分鐘，藥房老闆一家四口其後染疫，衞生防護中心懷疑，傳播途徑與現金交收有關。



港大前年曾研究新冠病毒在不同物料上的存活時間，當中病毒殘留鈔票表面，可以存活2日。港九藥房總商會副理事長張德榮接受《香港01》查詢時表示，由於藥房顧客較為年長，現金交易較為普遍，加上以電子交易需收取手續費，暫時只有五成藥房採用電子支付，在業內不算太受歡迎。

▼屯門安定商場都城餐廳、東亞大藥房暫停營業▼



屯門疫情｜檢測中心排長龍 承辦商增三倍人手 指場地不足成問題

【14:05】負責屯門及元朗的檢測中心承辦商相達生物科技董事長招彥燾表示，昨日（11日）屯門共做了約15,000個檢測，單單兆麟及建生社區中心的檢測佔6000多個樣本。承辦商指今日已增加三倍人手、多個流動或社區檢測中心。

招彥燾希望「出盡力」加班及延長開放時間，確保所有已排隊人士都能夠於當日最後完成檢測。但他又承認，按實際情況確實存限制，政府應增加承辦商，要做到全民檢測有難度。

負責屯門及元朗的檢測中心承辦商相達生物科技，董事長及首席執行官招彥燾。（余俊亮攝）

衛生署：新都醫務為36市民打過期復必泰 崔俊明︰最壞等於無打過

【14:02】天水圍嘉湖山莊新北江商場地下G3舖的新都綜合醫務中心（天水圍）為36名市民接種超出建議使用日期的復必泰疫苗。

有專家表示，復必泰的儲存要求很高，包括低溫、震動控制、保存時效等，均須「好小心處理」，過期一日算長，相信不會引起副作用及引致生命危險，但疫苗過期會降低保護有效性，最壞情況是「等於無打過」，建議受影響市民可驗血測試抗體水平。

【13:32】《香港01》接獲消息指，位於新界天水圍嘉湖山莊新北江商場地下 G3 舖的「新都醫務中心」，爆出為市民接種了過期復必泰疫苗，約30人受影響。

衞生署證實，天水圍嘉湖山莊新北江商場地下G3舖的新都綜合醫務中心（天水圍）曾為36名市民，接種超出建議使用日期的復必泰疫苗。衞生署於一月六日接獲上述醫務中心通報，於今年一月二日及四日，分別為12名及24名市民，接種解凍第31天及第33天（即逾建議使用日期後的數小時及兩天）的復必泰疫苗。當中兩位巿民報稱腸胃不適，一人於急症室求診後正康復中，另一名市民現正留院觀察，情況穩定。

第五波｜全民N95口罩？袁國勇：非常貴難每日戴 倡戴兩外科口罩

【12:56】袁國勇表示，視察後同意兩個B單位出現垂直傳播，病毒由6B室傳到9B室。他說，9B戶主從無加水去廁所地渠，結果致「U型隔氣管乾咗」，空氣易入屋，而9B單位 因外牆維修多數時間關窗，只在如廁時開抽氣，致空氣困屋內，污染病毒量高。他又指，大廈因工程，所有渠管已包住，無法觀察樓層情況。但大廈使用新渠，相信不易漏，住戶多關窗。

袁指，視察時曾室6B單位燒香、在9B室都能聞到氣味，建議大廈所有B單位住戶撤離。衞生防護中心料涉14戶。他估計初確診個案與早前確診個案相關，未有證據顯示北角有隱形傳播鏈。

袁強調，今波疫情好快出現第二宗垂直傳播，早前兩波是社區多人中招才有垂直傳播。雖然OMICRON變種「勁咗」，袁認為本港暫不用全民戴N95口罩，但可戴兩個外科口罩，增保護力及過濾能力。他續說，N95非常貴，不可能人人都戴，自己使用N95說話十分鐘已有氣促，由早到晚佩戴亦不可行。

▼1月12日北角楓林花園三期現垂直傳播 專家到場視察▼



Omicron｜北角楓林花園增一初確診 涉垂直傳播三期B座14戶須撤離

【12:50】歐家榮表示，昨晚收到居於北角楓林花園三期一個B單位的男居民初步確診，涉及一名32歲男子，居於9樓B座，任職工程監督，不認識早前確診的6B單位居民。該大廈兩個B單位共有3人確診，今午與袁國勇及多個政府部門到場視察。

歐指，初確診的9B室患者，與早前確診屬中信群組的6B室住戶無接觸，互不認識。1月9日有上呼吸道感染徵狀，昨於瑪麗醫院檢測，結果呈初步陽性，CT值為17.6。涉事9B男住戶昨晚圍封時不在場。當局會盡快聯絡涉事大廈14戶B座住戶，安排入檢疫中心。

歐家榮表示，因楓林花園三期B座有垂直傳播，14戶居民須撤離。（歐嘉樂攝）

新冠疫苗｜九龍塘九龍灣增兩接種中心周五起預約 1.21可打復必泰

【12:45】政府今日（12日）宣布，周五（14日）起市民可預約到教育局九龍塘教育服務中心和九龍灣體育館的社區疫苗接種中心，免費接種復必泰疫苗。兩間中心將由1月21日起提供接種服務。

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【12:33】北角中信證券爆群組感染，累計四人染疫，包括三名職員及一名訪客。政府昨晚圍封新增確診者北角住所「楓林花園第三期」強檢，未發現陽性個案。消息指，北角楓林花園三期疑有垂直傳播。港大微生物學系講座教授袁國勇及衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日上午（12日）到場視察。

北角楓林花園3期樓齡約30年，大廈正進行維修工程，整幢大廈被大型白色紗布包著，內見竹棚，大廈外行人路上放有建築廢料。

北角楓林花園三期。（鄧穎琳攝）

【12:25】因應多宗Omicron變種病毒個案，政府於昨晚（11日）7時及7時30分先後對北角楓林花園第三期及屯門寶田邨第三座，展開圍封檢測。當局宣布已完成屯門寶田邨第三座的強制檢測行動，截至今日凌晨一時，約1,249人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約896戶，當中194戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:18】港府發言人表示，由於機電工程署須於竹篙灣檢疫中心進行電力系統緊急維修，個別單位的電力供應今日下午會短暫受影響。受緊急維修影響，中心第一期約417個單位的電力供應，於下午二時至五時暫停，其間單位內的電器將無法使用。中心的日常運作和服務不受影響，位於中心第三期的醫療站如常運作。中心職員已透過WhatsApp訊息及廣播，通知受影響的受檢疫人士相關安排，並加派人手提供協助。

港府表示，竹篙灣檢疫中心因電力系統緊急維修，第一期約417個單位的電力供應需暫停約3小時。（資料圖片/羅國輝攝）

強制檢測｜增34地點屯門佔8處 V City一田、干諾道西155號等上榜

【12:08】變種病毒株Omicron在本港社區蔓延，政府今日（12日）就強制檢測公告刊憲，把34個指明地方納入強檢公告，其中8個地方位於屯門，包括V City一田超市、黃金海岸商場的Pacific Coffee及Market Place by Jasons、兆麟政府綜合大樓3樓人事登記處，另涉區內三間中學。



此外，有3間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於病徵與新冠病毒相似，相關學校或其指明級別亦被納入強制檢測公告。

▼最新強制檢測公告詳情▼



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屯門疫情｜馬會：關閉屯門區2間投注站 所有投注站日馬賽日停開

【12:00】香港賽馬會表示，鑑於衞生防護中心公佈，目前香港整體疫情環境，尤其是屯門區的疫情非常嚴峻，決定暫時關閉位於屯門市廣場及屯門建榮街的場外投注處。

至於其他場外投注處將於各日馬賽事日暫停開放；而夜馬賽事日，則由中午12:00至下午6:00開放。有關安排即時生效，直至另行通知。

Omicron｜屯門多處納強檢 林緯遜：大規模強檢助識別潛在患者

【11:45】政府將屯門多個地方納入強制檢測公告，居民需接受強制檢測。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（12日）於港台節目表示，相信強制檢測有助識別潛在的隱形患者，尤其現時排隊檢測的人士，多數是較年輕市民，會外出工作，風險相對地高；而且6次檢測的安全系數較高。他又認為，於竹篙灣檢疫中心工作的女保安，較大機會於竹篙灣感染，因為除了飛沫，亦可能經間接接觸感染。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜。（資料圖片／黃舒慧攝）

屯門檢測｜等撩鼻千人人龍再現 有人清晨5點排隊：冇結果冇工返

【10:57】屯門區疑現隱性傳播鏈，愛定商場藥房群組疫情擴大，屯門多個檢測中心昨(11日)排隊等檢測人龍由日到深夜未散。雖然政府其後宣布區內今日（12日）會增設8個流動採樣站，但等撩鼻人龍早上再舖滿區內。

在兆麟社區會堂檢測中心，上午8時開始前已有大批街坊排隊，有市民透露人龍清晨5時前已出現，目測近千人排隊，由隊頭行到隊尾也需5至6分鐘時間。不少街坊已有心理準備企足3小時，雖然有人笑言當行山，但也有人心急如焚，不滿相關安排，炮轟政府安排失當：「無陰性結果無得返工啊！」

多名近日確診居於屯門，區內疑有隱形傳播鏈，1月12日再次出現長長人龍等候病毒檢測。(余俊亮攝）

▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼



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停課｜小學、幼稚園周五前停面授課 張勇邦：部份學校取消校內試

【10:56】政府昨日（11日）宣布，全港小學及幼稚園於周五（14日）或之前暫停面授課堂。資助小學校長會名譽主席張勇邦今早（12日）於港台節目表示，早有停課的心理準備，由正式宣布至停課間有3日時間，認為有足夠時間安排，慶幸未影響小六的升中呈分試。



張續指，部份學校則需取消原訂下周的考試，試卷將改為校內評估，派發予學生回家完成。

資助小學校長會名譽主席張勇邦(資料圖片)

Omicron｜13處列為高危地點 尖東ClubOne、北角元氣、麥當勞上榜

【09:58】Omicron變種病毒殺入社區，政府再列出13處高危地點，包括11間食肆，例如九龍灣德福廣場及北角康澤花園的麥當勞、北角友邦廣場元氣壽司、屯門黃金海岸商場的Pacific Coffee、尖東的ClubONE 維港皇宴。

01消息｜天水圍新都醫務中心打過期復必泰 約30市民受影響

【09:14】政府下月24日起擴大疫苗氣泡，疫苗接種需求因而大增，不少的社區接種中心大排長龍。現時有八間私營醫護機構試行提供復必泰疫苗接種服務的先導計劃。不過，《香港01》接獲消息指，參與計劃之一、位於新界天水圍嘉湖山莊新北江商場地下 G3 舖的「新都醫務中心」，昨日（11日）爆出為市民接種了過期復必泰疫苗，約30人受影響。

據知情人士指，衞生署已得悉事件，因發現該診所用過期疫苗的批號申請政府疫苗資助。

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▼1月11日，屯門檢測站晚上排長龍▼



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Omicron｜政府周五公布抗疫基金 放無薪假酒樓工憂無份要愁過年

【08:00】新冠變種病毒Omicron社區大爆發，政府急急上周五（7日）起收緊防疫措施，復蘇中經濟受挫。特首林鄭月娥昨日（11日）公布即將推出第5輪的防疫抗疫基金，金額約40億元，詳情周五公布。

有酒樓燒味部主管指，三個月前以爲來年市道似會慢慢復蘇，「本來埋年酒席都預過百圍」，但突然第五波的疫情，預計農曆新年都復業無期，公司現強制員工放無薪假期，他擔心即將過年，樣樣都是開支。港九勞工社團聯會主席、立法會議員林振昇表示，如果政府打算繼續按去年第四輪基金發放的程序及標準，補貼只落入僱主、老闆手上，前線員工絲毫無法得益，以及一些如從事美容化妝等及自由身工作者，均一同未能受益。

Omicron｜三大未解謎團礙抗疫 國泰空少藥房買洗頭水如何播毒？

【 07:23】本港變種病毒株Omicron疫情未受控，國泰空少群組爆發點的屯門更屬重災區，再添感染源頭不明患者，為昨日（11日）初步確診的竹篙灣女保安。她居於區內寶田邨，是在區內社區感染，抑或在竹篙灣工作時中招，有待衞生署專家調查。

屯門愛定商場東亞大藥房老闆一家四口相繼中招。衞生署追查發現，國泰空少群組第一代患者、居家隔離時違規周圍走的44歲空少，在上月27日曾到該店短暫逗留5分鐘購買洗頭水。老闆元旦發病，被空少傳染可能性大，但店舖閉路電視顯示兩人同在期間都有戴口罩，因此染疫成謎，真是「毒銀紙」播毒？藥房東主發病後延誤檢測，未知有否傳染他人。

衞生防護中心指屯門或有隱形傳播鏈，不過其他區也可能有隱形病人。因工作而到過港九逾30間超市及藥房的58歲理貨員，病毒全基因分析顯示她屬國泰空姐及其母群組，但她與群組患者沒有重疊行蹤。理貨員如何惹到病毒，是第三個謎團。

▼1月11日，屯門檢測站排長龍▼



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▼1.1屯門寶田邨3座封區檢測▼



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封區檢測｜北角楓林花園第三期完成強檢 無發現確診個案

【06:45】因應多宗Omicron變種病毒個案，政府於昨晚（11日）7時及7時30分先後對北角楓林花園第三期及屯門寶田邨第三座，展開圍封檢測。當局今晨宣布已完成楓林花園第三期的強制檢測行動，沒有發現陽性檢測個案。

▼1.1北角楓林花園第三期封區檢測▼



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▼1.11疫情下市面人流甚多▼



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昨日總覽：Omicron．1.11｜增21宗 林鄭月娥公布小學幼稚園停課及公務員WFH

停課｜幼稚園小學周五停面授課堂 林鄭：唔想太細小朋友檢疫

停課｜6學校有學生染疫（附表） 校長冀3月考呈分試前有足夠面授

疫苗｜藥劑師學會倡兒童打復必泰 抽成人劑量三分一 兩針隔8周

Omicron｜消息：公務員最快周四起在家工作 暫定至2月4日

私隱署採特別工作安排 員工輪替WFH 處理投訴及查詢或需時較長

Omicron｜國泰指機組人員客機去貨機返屬公司決定 主席：負全責

▼1月14日起，全港小學及幼稚園暫面授課程▼



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封區檢測｜寶田邨北角楓林花園圍封 涉竹篙灣保安北角證券職員

疫情｜增5初確診 竹篙灣女保安中招住屯門 曾為檢疫人士拎行李

Omicron｜屯門東亞大藥房一家四口同染疫 CCTV揭國泰空少曾光顧

屯門東亞藥房染疫老闆小六兒初確診 鄭任安夫人千禧小學停面授課

Omicron發病預測︱理大：大埔屯門今日高危 未來一周多5區上榜

Omicron｜屯門檢測人龍入夜未散 居民憂不做會罰款：可唔嚟咩？

多處納強檢等檢測人龍圍屯門 二千街坊等足四個鐘：個個唔使做咩

屯門爆疫排半日檢測 政府採樣點急增至10個 張竹君：感冒即要做

強制檢疫｜海怡半島爆檢疫潮 近半座數有住戶送檢 陳家珮解原因

洪為民派對︱食環署初步認為無跟規例 林鄭：賓客人數遠超規定

洪為民生日宴｜餐廳疑爆座位 流水式運作涉違例 賓客或罰五千

Omicron︱直擊王詩雅「私竇」干諾道西155號 居民形容隱秘有房間

洪為民派對︱王詩雅派對前干諾道西155號飲酒 同場7至8人送檢疫

消息：王詩雅飲酒場所實為干諾道西155號 兩食肆均稱無患者光顧

洪為民生日會｜曾祈殷：絕對可能有更多隱性患者 呼籲到場者通報

餐廳平日最多僅100至150個位，洪為民生日派對人數疑超餐廳通常座位數。當日洪為民及其他賓客在非進食期間，無佩戴口罩並離開坐位，「滿場飛」四處走動。（01美術製圖）

第五波至少累及12家庭 王詩雅家族增至5人染疫 藥房家庭4人齊中

王詩雅妹一家3口染疫 元旦赴跑馬地馬場婚宴 相關廂房停業消毒

Omicron｜銅鑼灣崇光百貨再有員工中招 地下YSL店員初確診

Omicron｜密切接觸者檢疫期減少 專家指穩陣 家居監察時免外出

抗疫基金｜注資1623億元 四輪資助派錢470億元 逾20行業受惠

抗疫基金｜過去四輪未包郵輪公司 飲食業冀增百分百擔保額過年關

新冠疫苗｜城大2.24起限所有入校園人士須至少打一針 屬八大次間

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▼染疫12家庭一覽(截至1.11）▼



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