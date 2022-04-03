疫情．最新｜消費券4.7派發　林鄭月娥強調抗疫為先：唔使急住用

本港疫情稍見緩和，昨（2日）新增4475宗確診個案，而今日（3日）為政府第二日全民派「防疫服務包」，特首林鄭月娥聯同食衞局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞召開每日抗疫記者會。



第五波百業受挫，財政司司長陳茂波今日宣布，將於4月7日向約630萬名合資格市民發放二○二二年消費券計劃第一階段的消費券，已成功登記去年消費券計劃的市民，當日均會收到新一輪消費券，並有手機短訊或應用程式推送通知。



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【12:45】發展局局長黃偉綸今在網誌表示，除獲豁免人士外，所有建造業工友、工地人員及其他進入工地人士包括訪客，在4月14日起須接種最少兩劑新冠疫苗，至今已符合相關要求的工友及工地人員佔95%。

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【11:40】林鄭月娥表示，以其理解，4月7日派發的第一期消費券使用期長，不是叫市民「急住用」，目前仍抗疫為先，要求及呼籲市民不要聚集，不要跨家庭聚會，以上是先決條件，與派發消費券無矛盾。

【11:38】林鄭月娥表示，350萬份防疫服務包已派了130萬份，有望7日內派完，對於三無大廈，政府會派人上門派發，如家庭有4至5人會派發多一個，若無人應門會留下通知卡，市民可憑卡領回，如果市民有特別原因，可獲派多個防疫包。她又稱，周三（6日）起設有90個中心，有需要市民可到中心取防疫包，籲4月8日至10日做自我檢測。

【11:24】高拔陞說，3月高峰期時公院有約250人需用呼吸機，最近已降至約150人左右，而死亡個案方面，由每日近300宗減至近日的100多個，雖數字仍高，但希望可繼續有減少。他又說，每日有約1600人使用指定診所籌號，關愛籌每日則只用了約400個籌，即表示指定診所可滿足病人需要。

【11:15】高拔陞表示，隨著確診人數下降，公院壓力都明顯下降及改善，而不同醫院有9000位病人住院接受治療，不少病毒檢測已轉陰性，但因慢性病繼續要治療，仍陽性的有5000多位。

【11:08】陳肇始指，內地援港醫療隊成員在新冠治療中心開展服務後，聯同醫管局及中醫團隊進一步優化服務流程，目前所有進入新冠治療中心病人均會接受中西醫團隊共同評估，中西醫團隊共同值班及巡房，以中西醫結合為病人提供治療。在內地援港醫療隊的協助下，新冠治療中心的中醫服務規模及容量已全面提升，至今已為近300名病人提供約1400次診療。

【11:01】林鄭月娥指，3月29日內地第四批、共七位專家來港，他們均是中醫藥專家，係有豐富治療患者經驗，專家們之後馬不停蹄考察及探訪，並舉行座談作分享。林鄭指，目前優先是照顧長者，包括打針同檢測，呼籲長者與家人要積極響應，而70歲以上長者可到全港各區檢測中心或流動採樣站免費檢測，她又呼籲他們4月8日至10日自行快速檢測，也要接種疫苗。

【10:01】九龍灣麗晶花園第九座解封，在行動中，474人接受檢測，當中發現四宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼



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【10:00】財政司司長陳茂波今日表示，將於4月7日向約630萬名合資格市民發放二○二二年消費券計劃第一階段的消費券，已成功登記去年消費券計劃的市民，均會在當日收到新一輪消費券，同時收到相關手機短訊或應用程式推送通知。

陳茂波指，使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶收取消費券的市民，將會在當天收到一張有效期至十月三十一日、金額5,000元的消費券。

至於透過八達通收取的消費券會分兩期發放，市民當天開始可以拍卡收取首期4,000元消費券，相關市民可到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券。

因應現時八達通卡儲值限額，市民第一次拍卡領取的消費券金額不能超過3,000元，餘額可隨着消費後八達通卡內的儲值額下降後再拍卡收取，即該4,000元消費券可通過多次拍卡全數領取，而只要在五月至十月期間的「合資格消費」累積總額達4,000元，便可在下一個月十六日獲發尾期1,000元消費券。

【09:41】第五波疫情將安老業界本來已嚴重的人手問題擴大，政府在3月1日起有時限地放寬「補充勞工計劃」（輸入外勞）規定，容許津助院舍申請輸入護理員。勞工及福利局局長羅致光今日稱，截至4月1日為止，勞工處接獲415宗申請並批准了364宗，涉及2,054名輸入護理員，同時亦協助院舍本地招聘以解燃眉之急。

不過，羅致光表示，院舍照顧行業仍有近2成空缺，即缺乏約1.1萬名工作人員，在香港本地整體基層勞動人口不斷下降，安老行業人手需求不斷增加，單靠本地勞工，基本上沒有可能滿足現在及未來的需求，在短中期，輸入內地勞工甚或外地勞工，可說是不可或缺的方法。

▼2022年清明節 經濟環境差 紙紥舖變陣▼



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【09:30】清明節將至，走訪訪多區紙紮舖，發現受移民潮影響，紙紮移民套裝最受歡迎，護照、機票、上網卡樣樣齊；或者是「抗疫疲勞」，紙紮口罩、探熱槍等成了倉底貨。今年內地陸路運輸受阻，入不到新貨，有紙紮舖要自製港產祭品，如按客人需求自製Switch或PS5遊戲，有紙紥舖老闆表示受疫苗及限聚令影響，今年的市道相當差，生意額較去年少一半，加上經濟環境差，不少客人購買祭品時都更為「手緊」，只購買衣包來拜祭先人。

▼4月1日 柴灣翠灣邨翠福樓圍封強檢▼



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▼4月1日 九龍灣麗晶花園第五座及第六座圍封強檢▼



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▼４月1日 新地捐物資到潭美方艙醫院情況▼



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▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼



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▼4月1日 針對九國的禁飛令解除▼



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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



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▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼



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▼3月31日 連花清瘟膠囊及快速抗原測試供應充裕▼



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▼3月31日 市民義工在將軍澳體育館包裝防疫包▼

