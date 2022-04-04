疫情．最新｜消費券周四派發$5000　個案即時繁殖率反彈成隱憂

撰文：王潔恩 黃偉倫 陳淑霞 鍾妍 林穎嫺 歐陽德浩 勞敏儀 孔繁栩 梁思行 黃煦緻 江麗盈 劉安琪 雲嘉晉
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本港昨日（3日）新增3,709宗確診，是自2月18日以來，單日呈報個案首次跌穿4,000宗，兩年來累計染疫人數增至117萬；死亡人數也見回落，昨新增呈報個案為111宗，當中在前日（2日）不治人數更跌穿100大關，有99名患者逝世。

政府周四（7日）派發首批電子消費券5,000元，料會刺激市民外出消費。不過疫情仍處於偏高水平，反映疫情趨勢、由港大醫學院編製的個案即時有效繁殖率，平均值由3月中旬的0.3547，至3月下旬回升至0.5957，上升68%，顯示出市出行增加，疫情下降可能減慢甚或反彈。

昨日疫情報道總覽：

疫情．4.3｜單日呈報確診跌穿4000宗　醫管局指病死率現下降趨勢
反映疫情趨勢、由港大醫學院編製的個案即時有效繁殖率，4月3日已回升至0.61水平。

▼4月3日　天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣封檢測▼

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▼4月3日　觀塘彩福邨彩樂樓圍封檢測▼

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【08:00】第五波疫情襲港，逾百萬人染疫，大部分患者已然康復，但不少人卻受「長新冠」 後遺症困擾，影響日常生活及工作，常見症狀包括極度疲倦、氣促、胸痛或緊繃、俗稱腦霧的記憶力和注意力轉差、失眠、心悸、頭暈、刺痛等。不想疫後「手尾長」，營養師教路，日常可多吃全殼類食物如粟米和南瓜、蔬果和堅果等，以補充益生菌和益生元，改善腸道健康或成減輕長新冠後遺症的關鍵。

行山熱點驚現數十米長有色紙巾「排泄線」　環團籲勿糟蹋大自然

【00:01】疫下無法外遊，市民紛紛改到郊野公園呼吸新鮮空氣，享受過後卻遺下不少垃圾。根據漁護署資料，去年在郊野公園清理的垃圾已達1,807公噸。

有環團早前進行郊野山徑垃圾調查，清理約1.5萬件垃圾，其中紙巾、濕紙巾及其包裝袋佔逾三成。有「日出勝地」在假期過後，「紙巾花」遍地可尋，山徑更驚現連綿數十米長、由用後發霉有色紙巾形成的山野「排泄線」。環團認為，郊野公園是港人的後花園，不應用垃圾糟蹋美好自然環境，呼籲市民自己垃圾自己帶走。

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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

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▼4月3日　5局長落區派防疫服務包籲市民做快速檢測▼

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消費券｜4月7日向630萬市民派發5000元　八達通須分兩次領取消費券｜最後衝刺確認帳戶正常　拎錢步驟大全　有一間最多要四步消費券｜抗疫為先不存矛盾　購物須守社交距離　林鄭：唔使急於用消費券8大Q&A｜睇清有乜消費不適用、離港者領取條件及報失方法消費券｜銅鑼灣小商戶對成效不感樂觀　食肆憂停晚市堂食失商機消費券｜限聚未除　市民即派即用難受惠　飲食業研加派現金券吸客
強制檢測｜增25幢　葵涌雍雅軒2座成唯一私樓　兩幢污水陽性上榜封區｜天盛苑兩幢及彩福邨一幢污水呈陽性　圍封檢測至周一下午確診大廈｜共7758幢美孚新邨近80座上榜　名人豪宅騰皇居有人爆疫封區｜麗晶花園第九座長康邨康榮樓解封　均少於五宗感染個案遭圍封康榮樓四居民參與上門打針　聶德權：將擴至所有圍封大廈防疫包已派約130萬份　林鄭指或毋須7日即完成　用完周四可再取防疫服務包｜5局長落區派發籲市民做快速檢測　保安局首長全出動

▼4月3日　孝子賢孫等車上柴灣墳場祭拜先人▼

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▼2022年清明節　經濟環境差　紙紥舖變陣▼

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全民快速測試｜袁國勇教正確採樣　採樣前先擤鼻　測試棒打圈10次疫情｜單日確診回落至3709宗　患者發燒、心口不適可到急症室單日呈報多111人死　病死率攀至0.69%　38歲女在家暈倒送院後離世全民快測｜張竹君曾指康復者「陰轉陽」機會不大　今指病徵應測試疫情︱即時繁殖率谷底反彈近七成　張竹君：低於1仍屬回落

▼4月1日　9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼

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醫管局促有病徵5日內求診服抗病毒藥　300患者接受1400次中醫診療港府將向私家醫生免費提供兩款新冠口服藥　醫生不可就藥物收費疫情｜內地中醫專家組組長仝小林　倡將中醫藥納醫療系統中醫｜內地專家組與中醫藥界代表會面　訪浸大研討治療方案林正財指院舍爆疫倘及早派醫護支援：至少救多幾條命疫情｜港大研究揭自殺風險上月達高峰　籲用「3T」疏導離世哀痛
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