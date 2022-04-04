疫情．最新｜消費券周四派發$5000　個案即時繁殖率反彈成隱憂

本港昨日（3日）新增3,709宗確診，是自2月18日以來，單日呈報個案首次跌穿4,000宗，兩年來累計染疫人數增至117萬；死亡人數也見回落，昨新增呈報個案為111宗，當中在前日（2日）不治人數更跌穿100大關，有99名患者逝世。



政府周四（7日）派發首批電子消費券5,000元，料會刺激市民外出消費。不過疫情仍處於偏高水平，反映疫情趨勢、由港大醫學院編製的個案即時有效繁殖率，平均值由3月中旬的0.3547，至3月下旬回升至0.5957，上升68%，顯示出市出行增加，疫情下降可能減慢甚或反彈。



昨日疫情報道總覽：

反映疫情趨勢、由港大醫學院編製的個案即時有效繁殖率，4月3日已回升至0.61水平。

▼4月3日 天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣封檢測▼



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▼4月3日 觀塘彩福邨彩樂樓圍封檢測▼



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【08:00】第五波疫情襲港，逾百萬人染疫，大部分患者已然康復，但不少人卻受「長新冠」 後遺症困擾，影響日常生活及工作，常見症狀包括極度疲倦、氣促、胸痛或緊繃、俗稱腦霧的記憶力和注意力轉差、失眠、心悸、頭暈、刺痛等。不想疫後「手尾長」，營養師教路，日常可多吃全殼類食物如粟米和南瓜、蔬果和堅果等，以補充益生菌和益生元，改善腸道健康或成減輕長新冠後遺症的關鍵。

【00:01】疫下無法外遊，市民紛紛改到郊野公園呼吸新鮮空氣，享受過後卻遺下不少垃圾。根據漁護署資料，去年在郊野公園清理的垃圾已達1,807公噸。



有環團早前進行郊野山徑垃圾調查，清理約1.5萬件垃圾，其中紙巾、濕紙巾及其包裝袋佔逾三成。有「日出勝地」在假期過後，「紙巾花」遍地可尋，山徑更驚現連綿數十米長、由用後發霉有色紙巾形成的山野「排泄線」。環團認為，郊野公園是港人的後花園，不應用垃圾糟蹋美好自然環境，呼籲市民自己垃圾自己帶走。

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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼4月3日 5局長落區派防疫服務包籲市民做快速檢測▼



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▼4月3日 孝子賢孫等車上柴灣墳場祭拜先人▼



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▼2022年清明節 經濟環境差 紙紥舖變陣▼



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▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼

