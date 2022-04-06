疫情．最新｜消費券今晚午夜後有得拎　疫情回落高位停滯

本港疫情稍為緩和，昨日（5日）新增3,254宗確診個案，近12日首度反彈回升；昨日清明節假期，大批市民外出享受春日陽光，近兩日確診數字都約徘徊3,000宗水平，相對仍屬高水平，衞生署指確診數字代表社區仍有大量傳播鏈，市民千萬不要以為疫情緩和，相反要保持警愓及小心保持社距措施。



10,000元電子消費券周四（7日）派發，不過市民今晚午夜過後，即周四凌晨，即可憑已登記的實體八達通前往八達通拍卡站「嘟卡」領取，而登記經八達通App屆時一按即可領取，用AlipayHK支付寶、WeChat Pay HK、Tap & Go登記的市民自動會收到。



昨日疫情報道總覽：

▼4月5日 市民趁清明節到機場跑道禁區外「打卡」▼



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▼4月5日 市民清明節到長洲遊玩▼



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▼4月5日 東涌往大澳巴士站排長龍▼



【08:00】第五波疫情初期，隔離設施嚴重短缺，不少確診者需在家隔離，之後港府在內地援助下啟用多個隔離設施，包括位於港珠澳大橋香港口岸人工島的方艙醫院。毗連大橋旅檢大樓，鄰近香港國際機場，該處不時有飛機低空經過附近，警務處高級督察王韻儀表示，設施啟用半個月，未算太多航班經過，不過曾有一名嬰兒由於飛機聲響無法入睡，最終安排全家到其他隔離設施。

記者現場所見，平均10多至20分鐘，便有航班在附近經過，發出頗大噪音。警方表示，由於身處室外，現場又空曠，故噪音較明顯，不過形容在房間內「受影響程度唔係咁高」，而且晚上的航班較少，亦有向入住者提供耳塞。

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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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【07:05】首期消費券5,000元將於周四（7日）派發，財庫局回應《香港01》指，目前已有10.3萬人成功更新帳戶，當中絕大部份與八達通遺失相關。

去年7月開始登記，至8月開始領取，到12月消費券派發期間，財庫局數據顯示，期間每月平均有1.4萬宗報失八達通個案，即六個月共有8.4萬人報失。

▼4月5日 自由黨議員為中環行人天橋噴灑抗菌塗層▼



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【07:00】首期消費券5,000元將於周四（7日）派發，因八達通儲值上限為3,000元，市民須多次拍卡才可領取全部金額。坊間有建議促提升八達通的儲值上限，以便市民領取消費券。

政府日前終於作出詳盡解釋，財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，擔心儲值額提升後，市民遺失八達通的損失更高，「八達通唔係設計出嚟派消費券。」政府又指，更新及測試系統，涉及連結的商戶及領券的地點，需時甚長，並透露去年八達通提升至3,000元上限，處理時間須逾一年。

市民將儲值額未能提升怪罪於八達通公司，可謂「世紀大冤案」。因金管局《支付系統及儲值支付工具條例》列明類似八達通卡的工具，儲值額最多為3,000元。

▼4月4日 市面開始出現吸引用消費券宣傳▼



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▼4月5日 屯門欣田邨喜田樓圍封檢測▼



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▼4月5日 長沙灣怡閣苑怡康閣、怡欣閣、怡秀閣圍封檢測▼



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▼4月5日 市民清明節到將軍澳墳場拜山▼



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▼各區補漏拾遺派發站名單▼

