最新疫情｜消息：今增4,285確診再創新高　逾3,000初步確診

新冠病毒疫情嚴峻，連續多日確診破千，昨日（15日）公布新增1619宗確診，5400宗初步陽性。醫管局設立七間指定診所今日（16日）開始運作，專門服務確診或初步確診的市民，但不包括自我快速測試呈陽性的市民。



▼2月15日 多間醫院急症室爆棚 部份病人安置在空地▼



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【10:44】消息：今增4,285確診再創新高，逾3,000初步確診。

【10:00】消息指，截至昨天，在社區等候送院的初步確診及確診者人數高達12000人。

疫情｜中環郵政總局一名郵差初步確診 今明兩日關閉

【07:20】香港郵政今日（16日）表示，一名於中環郵政總局工作的郵差2019冠狀病毒病快速測試結果初步呈陽性，中環郵政總局、智郵站及郵政信箱大堂今日和明日關閉。

疫情｜下周一起由香港或台灣到澳門 須出示疫苗接種證明

【01:07】新冠疫情席捲各地，澳門政府宣布，下周一起自香港和台灣乘搭民用交通工具入境者，須出示新型冠狀病毒疫苗接種證明，或出示不適合或不能接種的醫生證明。

▼2月15日居安抗疫檢疫大廈新增名單▼



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家居檢疫大廈｜84個住所新上榜 包括順利紀律部隊宿舍第六座

【00:50】本港疫情嚴峻，周二（15日）公布新增1619宗確診個案，而初步陽性個案則高達5400宗。衛生署周二（15日）晚更新家居檢疫大廈名單，共1487個住所上榜，當中84個住所新上榜，遍佈香港多區，當中觀塘及元朗分別新增13及19個住所上榜，為全港最多。

▼2月15日強制檢測名單▼



強制檢測｜增22處 沙田區佔6幢大廈 中環越南餐廳BEP上榜

【00:45】本港新冠肺炎疫情失控，周二（15日）錄得1,619宗確診個案，初步確診人數更破記錄達5,400宗。食物及衞生局晚上公布，患者曾到訪的22地點被納入強制檢測公告。

當中沙田區（包括大圍及馬鞍山）就有6幢，包括圍封兩日發現48宗個案馬鞍山利安邨利盛樓。葵青區中葵涌就有5幢大廈上榜，區內的葵盛東邨及大窩口邨各佔兩幢。此外，亦有2間食肆上榜，包括長沙灣幸福商場意樂餐廳，以及位於中環的越南餐廳BEP Vietnamese Kitchen。

疫情｜社署向安老及殘疾院舍增派快速測試劑 員工須一日一檢

【00:40】本港疫情嚴峻，社會福利署因應最新的疫情風險評估，昨日（15日）及今日（16日）再次安排將「2019冠狀病毒病抗原快速測試劑」（快速測試劑）派遞至各安老院及殘疾人士院舍，讓院舍員工由今日起把進行快速測試的次數由現時三日一檢增加至一日一檢。

▼2月15日 明愛醫院急症在露天空地搭起帳篷安置病人▼



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指定診所Q&A｜七間診所分佈各區 需電話預約 快測陽性不適用

【00:01】七間指定診所周三開始運作：

。東區 筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓

。中西區 堅尼地城賽馬會普通科門診診所

。黃大仙區 柏立基普通科門門診所所

。觀塘區 九龍灣健康中心普通科門診診所

。荃灣區/葵青區 南葵涌賽馬會普通科門診診所

。沙田區 圓洲角普通科門診診所

。元朗區 天水圍（天業路）社區健康中心一樓

▼2月15日疫情新聞重點▼



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▼2月15日 上水清河邨清朗樓圍封檢測▼



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▼2月15日 市民搶購藥物及食物情況▼



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昨日總覽：疫情・2.15｜新增1619宗確診 百歲女人瑞、3歲女童病逝

疫情｜急症室爆滿 數十人病床上蓋毛氈露天等覆檢 明愛加隔離區

疫情｜3歲女童及100歲女人瑞今晚同不治 225死者中最小及最老

疫情｜消息︰3歲女童不治成最年輕死者 五日內兩名染疫幼童病逝

疫情│醫生料每日感染或達7000宗 兒童現咀唇發紫等應叫救護車

科興疫苗接種年齡今降至3歲 家長憂染疫成重症急為子女預約打針

疫情｜林鄭：無計劃封城 徵用3千公屋作隔離 購1億套快速檢測包

疫情｜新增1619宗確診 5400宗初陽待覆檢 衞生署補鑊加人手處理

疫情｜政府擬物色檢疫酒店隔離患者 業界︰最少可提供7000間房

初確診者滯社區 醫管局增熱線及7間指定診所支援︰冇遺忘過你哋

抗疫的士曝光 料周五啟動提供200架車 司機穿保護衣須長開車窗

接送患者「抗疫的士」料約300部 業界望重金誘司機日薪或達3000

林鄭4招疏導隔離治療 促設專屬的士車隊接求診者 擬徵大學宿舍

疫情｜林鄭月娥：向病毒投降非選項 正研經水路運送內地物資來港

跨境貨車司機染疫運輸短暫受阻 港府︰供港肉類蔬菜恢復六、七成

政界續爆疫 特首辦一職員初步陽性 無接觸林鄭及公眾

疫情｜外傭初步陽性 李家超返家自我隔離 今早曾與林鄭開行會

李家超深喉唾液樣本陰性 在家工作14日 明天視像參與立法會

疫情｜葉劉淑儀司機初步陽性 正居家隔離工作 今早無出席行會

疫情｜施永青確認住所內有人確診 未知何時可離開檢疫酒店

疫情｜逾100醫護染疫創單日新高 3歲女童留院ICU仍然危殆

▼2月15日 政府公布粉嶺皇后山邨皇溢樓及皇澄樓列作隔離設施▼



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封區｜｜華富邨華裕樓及利安邨利盛樓解封 合共發現61宗初陽個案

疫情｜梁子超倡將新確診者送隔離設施 設立初級社區醫療設施

「請各位幫手搵個姐姐出嚟」 無檢測市民收外傭初確診訊息急尋人

沙田源禾路體育館疫苗中心三醫護染疫 如常營運 當局指每日消毒

封區檢測｜上水清河邨清朗樓住戶確診污水呈陽性 晚上被圍封強檢

商台多兩播音員中招 《18樓C座》祥嫂、三姑感染 至今共三人

港鐵︰西九站兩員工初步確診 12宗快測陽性 情況惡化或減班次

機場中消防局2名消防員初步確診 12人快測陽性 45人要在家工作

湖南兩確診者凌晨從香港坐船至珠海 疑非法入境 公安或調查

確診大廈｜增400幢 太古城黃埔花園添8座 7紀律部隊宿舍新上榜

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抗疫基金6.0︱財委會通過270億元撥款 失業援助最快3月中可申請

疫情│戲院解封無期電影業陷寒冬 銅鑼灣VICTORIA戲院今宣布結業

停課｜教聯會對3.7復課不感樂觀 倡優化學校實施疫苗通行證安排

▼2月15日 政府公布將荔景邨恒景樓改作社區隔離設施▼

