北海道櫻花2026｜10大賞櫻景點！120萬朵芝櫻綻放+星型櫻花公園

北海道櫻花2026｜賞櫻景點｜北海道是全日本最後的賞櫻勝地，櫻花季通常在4月下旬至5月上旬綻放，如果去東京大阪睇完櫻花都未夠喉，不如把握機會，到北海道再看一趟！《香港01》「好食玩飛」為大家推介10大北海道賞櫻景點，並會持續更新最新北海道櫻花預測資訊，謹記密切留意！



櫻花2026花期預測

2026年最新日本櫻花預測出爐！日本氣象株式會社於2026年3月5日發表了2026年第7回的櫻花開花及盛開預測，估計日本各地櫻花觀賞點開花和盛開日期。北海道札幌的櫻花將於4月25日開花（往年為5月1日），預計在4月28日盛放。

日本氣象株式會社另一個網站亦針對全國約1,000個櫻花觀賞點的開花和盛開日期預測，並預計函館將於4月23日開花、室蘭將於4月26日開花，均比往年晚了約5至7天。不過實際花況仍以氣象廳最新的公布資訊為準。

北海道賞櫻景點推介——北海道篇

北海道賞櫻景點推介【1】東藻琴芝櫻公園——超過120萬朵芝櫻綻放！

東藻琴芝櫻公園位於北海道網走大空町，是全日本規模最大的芝櫻景點。佔地10公頃的丘陵地種有超過120萬朵粉紅色、白色和淺紫色的芝櫻，形成壯觀的粉紅地毯，非常壯觀！公園內另有釣魚場、卡丁車、神社等娛樂設施，可以一邊欣賞景色一邊玩，在「東藻琴芝櫻」舉辦期間更有各式表演及美食！

預計開花日期：2026年5月上旬｜預計盛開日期：2025年5月中旬至下旬

地址：北海道網走郡大空町東藻琴末廣393

交通：JR網走站轉乘花季接駁車

門票：成人600日圓、兒童300日圓



北海道賞櫻景點推介【2】瀧上芝櫻公園——10萬平方米芝櫻丘陵

瀧上芝櫻公園是擁有超過60年歷史的賞櫻勝地，小丘陵芝櫻佔地10萬平方米，便會在每年櫻花季化身成一整片粉紅與紫色地毯！園內除了設有展望台和登高步道可遠眺景色外，公園更會舉行「芝櫻祭」，可搭乘直升機從空中俯瞰漫山遍野的粉紅地毯！

預計開花日期：2026年5月上旬｜預計盛開日期：2025年5月中旬至下旬

地址：北海道瀧上町元町

交通：JR旭川站轉乘道北巴士，至「瀧上」站下車步行15分鐘

門票：成人500日圓、兒童250日圓



北海道賞櫻景點推介【3】松前公園——日本櫻名所100選之一

松前公園位於北海道最南端，是著名的「日本櫻名所100選」之一。公園內擁有250個品種、一萬株櫻花樹，多為晚開品種，賞花期長達一個月！當中包括樹齡超過300年的血脈櫻、夫婦櫻及蝦夷霞櫻等，位於「新櫻見本園」附近更有長達500米的櫻花隧道，景色壯觀！公園更會舉辦松前櫻花祭，呈獻夜間點燈及祭典活動。

預計開花日期：2026年4月下旬｜預計盛開日期：2025年5月上旬

地址：北海道松前郡松前町松城

交通：木古內站轉乘巴士，至「松城」站下車步行5分鐘

門票：免費



北海道賞櫻景點推介——函館篇

北海道賞櫻景點推介【4】五稜郭塔——星星型櫻花公園

北海道函館最出名的展望台，莫過於「五稜郭塔」。從塔上可以看見星形的五稜郭公園，園内大約有1,600棵櫻花樹，一到春天，從塔上的展望台所看見的，都會變成一片粉紅色風景，是個知名的賞櫻熱點！展望台的地板為強化玻璃的「透明地面」，還設有餐廳和咖啡廳，可以在這邊慢慢享受櫻花美景。

（FB@五稜郭タワー / Goryokaku Tower）

預計開花日期：2026年4月23日｜預計盛開日期：2026年4月27日

地址：北海道函館市五稜郭町43-9

交通：五稜郭公園前站步行10分鐘

門票：成人1200日圓、初・高中生900日圓、小學生600日圓



北海道賞櫻景點推介【5】函館公園——打卡櫻花+最古老摩天輪

函館公園是函館熱門賞櫻景點，擁有日本最古老的摩天輪、遊樂園、圖書館、動物飼養設施等。在每年櫻花季節，園內大約420棵櫻花樹相繼盛開，當中包括八重櫻、染井吉野櫻等，坐在樹下野餐十分寫意！公園亦會在櫻花季期間舉行夜間點燈活動，可以欣賞夜櫻！

預計開花日期：2026年4月22日｜預計盛開日期：2026年4月26日

地址：北海道函館市青柳町17番地

交通：青柳町步行3分鐘

門票：免費



北海道賞櫻景點推介——札幌篇

北海道賞櫻景點推介【6】北海道大學——隱世校園風打卡景點！

北海道大學校園內有約1,800棵櫻花樹，以蝦夷山櫻、染井吉野櫻及八重櫻為主。每年4月下旬至5月上旬，除了有機會看到積雪與櫻花共存的奇景，在古河講堂、札幌農學校第2農場等地方更有歷史建築配櫻花的美景！此外，大學內的中央草坪、理學部本館前，以及被譽為秘境的獸醫學部前櫻花隧道也是最佳賞櫻景點。

預計開花日期：2026年4月下旬｜預計盛開日期：2026年5月上旬

地址：北海道札幌市北區北8條西5丁目

交通：JR札幌站步行10分鐘

門票：免費



北海道賞櫻景點推介【7】北海道神宮——超過1,400棵櫻花樹！

北海道神宮園內種植了超過1,400棵櫻花樹，包括蝦夷山櫻、染井吉野櫻、八重櫻等，同期還有250多株梅花盛放，粉白交織的花朵搭配神社、鳥居等古建築，場面十分浪漫！櫻花祭期間，境內會設置許多傳統小吃攤販，是非場人氣的賞櫻景點。

預計開花日期：2026年4月26日｜預計盛開日期：2026年4月29日

地址：北海道札幌市中央區宮丘474

交通：圓山公園站步行15分鐘

門票：免費



北海道賞櫻景點推介【8】円山公園——櫻花樹下享用成吉思汗烤肉

北海道札幌円山公園緊鄰北海道神宮，園內擁有超過150棵櫻花，以深粉紅色的蝦夷山櫻及淡粉紅色的染井吉野櫻為主。此外，公園內提供火爐租借服務，可以在櫻花樹下享用成吉思汗烤肉！

円山公園（圖片來源：吉羊醬＠小紅書）

預計開花日期：2026年4月26日｜預計盛開日期：2026年4月29日

地址：北海道札幌市中央區宮丘3

交通：圓山公園站步行5分鐘

門票：免費



北海道賞櫻景點推介——其他

北海道賞櫻景點推介【9】二十間道路櫻並木——日本最大7公里櫻花大道

二十間道路櫻並木位於北海道日高郡新日高町，全長約7公里、擁有超過2,000棵櫻花樹，是日本最大的櫻花大道。櫻花通是在1903年為了皇室的牧場而修建，花了三年時間才把山上的蝦夷山櫻樹運下來完成建造櫻花步道。在5月初更會舉辦「靜內櫻花季」，沿路提供不同攤位及美食，可以在櫻花樹下好好享受！

預計開花日期：2026年4月28日｜預計盛開日期：2026年5月1日

地址：北海道日高郡新日高町靜內田原

交通：自駕前往，建議參與一日遊行程

門票：免費



北海道賞櫻景點推介【10】青葉ヶ丘公園——櫻花樹樹齡超過100年！

青葉ヶ丘公園是一處隱世的賞櫻景點。公園建於1914年，園內種有約1,000棵櫻花樹，主要品種為染井吉野櫻、森小町及青葉枝垂，大部分櫻花樹樹齡更已超過100年！青葉ヶ丘公園內更有一個大型棒球場，搭配青藍色的場網及粉紅色的櫻花，呈現青春校園氛圍！

預計開花日期：2026年4月28日｜預計盛開日期：2026年5月2日

地址：北海道茅部郡森町字清澄町12

交通：JR森站步行10分鐘

門票：免費



