騙術速「報」｜假八達通毒App偷資料　防網上售LV時裝秀門票有伏

騙案無休止，幾乎每日都會收到詐騙來電，「入境處最後一次通知」、「消費券提醒你」、「順豐多次未能聯絡你」、「大灣區地產有樓盤介紹」，即使cut完線，但轉頭又響過不停。



打開手機睇facebook，充斥不少假專頁，「六叔」、「青姐」、「沈大師」、「十優港姐」、「女明星」，齊齊教你「投資必勝法」；就連不少高官名人都被挪用身份，成為了廣告主角，「失去了一切」、「證實了這個消息」、「他不知道正在錄影」。



各位讀者，如果日常生活都有遇到各類型騙案，歡迎報料《香港01》，WhatsApp 6511 0101或電郵hk01@hk01.com，集合大家的力量，共同建立防騙平台，一同全城防騙。



騙案新聞大全．專頁｜騙案日日有、天天新 Whatsapp騙案、電話詐騙即時「報」

反詐騙協調中心

守網者Cyber Defender FB專頁

．11月29日

． 警方網罪科「CyberDefender守網者」Facebook貼文稱 ，發現近日有人在網上交易平台兜售「門票」，聲稱可參加於11月30日晚上在尖沙咀星光大道一帶舉行的私人活動。

貼文稱，據悉，上述活動屬私人性質，亦只限受邀請人士參加。另外，主辦單位並沒有向公眾銷售門票，而受邀人士於活動當日需經由主辦單位核實身份，才能進入活動範圍。

．11月28日

．資深股評人陳永陸，早前被騙徒利用其名氣開設假冒網站，誘騙投資者加入網上投資造成損失。「陸叔」接受電台訪問，強調他沒有開設社交平台帳號，網上存在好多「假陸叔」，他本人亦不認識虛擬貨幣，更不會叫人投資，對於有人因此受騙而感到不開心，他呼籲投資者小心任何平台的言論，謹記投資有風險，股評人分析只是作參考，投資是自行判斷。

．11月27日

．反詐騙協調中心指，近日多名市民收到自稱廣華醫院及香港中文大學醫院職員的預錄語音來電，要求市民提供個人資料收取醫療文件。

反詐騙協調中心指，各醫院一般透過職員親自致電聯絡病人，並會提供相關資料以核實雙方的身份，提醒市民時刻保持警覺，不要向來歷不明的來電提供任何個人資料。

市民可向相關醫院查詢：

廣華醫院網站、總機電話2332 2311

香港中文大學醫院網站、總機電話3946 6888

．11月26日

．警方指假冒八達通騙案湧現，上一個星期內共接獲至少71人報案，涉及損失逾21萬元。警方指，騙徒透過短訊誘使公眾按連結進入偽冒八達通網站並輸入個人資料，從而騙取財產。此外，坊間近日出現一款名為「八達通(內測)」的疑似毒App，能取得Android 用戶手機存取權限及入侵手機。

．11月25日

．警方目前接獲88宗有關虛擬貨幣交易平台「HOUNAX」的騙案，受害人達131名，年齡介乎19至78歲，單筆損失最高達413萬元，而涉及的總騙款更加高達1.1億元。

HOUNAX聲稱與某金融機構合作，但事實為虛構，每當受害人希望贖回資金時候，所謂的投資平台經理就會透過不同藉口拒絕，或指示受害人繳付高昂手續費，最後受害人無法取回資金，所謂的投資平台經理或客服亦都會消失得無影無蹤，受害人隨後更被踢出群組。

．《香港01》接獲市民求助，指8月尾經社交網站加入了一個股市投資群組，由於獲利不多，被人遊說轉而投資虛擬貨幣，並下載「HOUNAX」應用程式。其後她投入200多萬元本金，經過一段時間有所斬獲，目前戶口有1000多萬元。當她想出金時，卻被不同方式阻撓。最近「HOUNAX」表示被惡勢力查黑資金，要求用戶交出5%保證金以證清白，否則會凍結戶口，血本無歸。以《香港01》接獲的個案，事需要額外交出57萬元，才可以為自己「洗白」，確定戶口是本人操作，方可出金至銀行戶口。

．11月24日

．東瀛遊公布由7月下旬起發現102個偽冒專頁詐騙顧客，收到超過兩萬宗客人查詢，其中一個用東瀛遊標誌及簡稱的Facebook專頁「EGL Tours」近期推出國泰商務機位買一送一優惠，約3,000元可坐商務機位來回東京，比經濟機位還要便宜，吸引不少人留意。該個有10萬網民追蹤的專頁，與東瀛遊官方專頁名稱只少了「東瀛遊」三個字，幾可亂真。

．明愛醫院收到市民通知，指收到以錄音形式發出聲稱來自明愛醫院的電話，要求他按指示提供個人資料領取文件，院方已就事件向警方報案。

．恒生銀行呼籲慎防冒充該行Facebook 賬戶和隨附域址 「 hxxps://hangseng[.]web-hk-logiin[.]com 」 及另一個「hxxps://hangseng[.]apply-hk[.]com」的域址，恒生指相關域址會連結至偽冒網站及WhatsApp 賬戶，偽冒賬戶顯示恒生的商標，會誘導用戶提供個人資料或 e-Banking 登入資料以購買產品或服務。

．11月23日

．佯稱透過手機按掣就可賺取佣金的「刷單騙案」套路，至今仍然有人中招。CyberDefender 守網者最新上載《刷單受害人．中伏七部曲》，提示「搵錢之餘都要識睇路」。

CyberDefender 守網者最新上載《刷單受害人．中伏七步曲》。（CyberDefender 守網者專頁）

．11月22日

．針對源自非本地的詐騙電話，保安局指電訊商今年3月底至今攔截了超過140萬個以「+852」為開首的可疑來電，而今年5月1日起，電訊商已就來電號碼為「+852」開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送話音提示或文字訊息，提醒用戶有關可疑來電源自香港境外，至9月已發出大約1800萬個話音或文字訊息提示。

．11月21日

金管局及八達通公司今日（21）分別指出，網上再出現假冒八達通卡公司發出的欺詐短訊，內附連結讓市民點擊至未經授權網站或流動應用程式，要求客戶輸入手機號碼、驗證碼及其他個人資料。金管局並提醒市民，若曾向有關網站、流動應用程式或短訊，提供個人或戶口資料，或進行任何交易，應向警方報案。

目前已知涉及的欺詐網站及流動應用程式，包括：

hkgift[.]octopoues[.]com



hktc[.]octoepus[.]xyz



hktc[.]octopluse[.]xyz



hktc[.]octopue[.]xyz



hktc[.]oetopus[.]xyz



hktc[.]otopousi[.]xyz



hkoctop[.]octoques[.]xyz



hkoctopus[.]octoques[.]xyz



hkoctop[.]com



ocshk[.]octopues[.]xyz



octopuses[.]xyz



octp[.]octopuses[.]xyz



octopues[.]com



octopusect[.]com



exuecsn[.]com/CSL[.]apk



．11月20日

．社交媒體冒起兩個聲稱出售「香肉」的專頁，警方接獲漁農自然護理署轉介，經初步調查，懷疑有騙徒開設社交專頁，藉出售「香肉」之名要求顧客轉賬繳付訂金，或傳送連結誘使顧客下載懷疑虛假手機應用程式訂貨。假app誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼，騙徒其後登入銀行其戶口轉走存款。

．中國銀行（香港）公布，已暫停個人及企業手機銀行在Android裝置的螢幕截圖及錄影功能，直至另行通知。中銀香港解釋，近日市面上發現有騙徒以不同藉口欺騙用戶於其流動裝置安裝附有惡意軟件（Malware）的手機應用程式，取得客戶網上銀行登入資料，新規定為保障客戶利益，該行提別提醒用戶切勿用Jailbreak（越獄）或Root機等手法改裝流動裝置。

．11月17日

．有市民使用Android手機登入毒App購物，結果被盜取銀行存款。警方facebook守網者表示毒App最近以「嘉壹百貨」名稱出現。其中兩名男受害人早前在社交平台看到平售燒乳豬的贊助貼文，經WhatsApp與賣方查詢訂購。賣方隨即提供連結要求二人先下載毒app「嘉壹百貨」，並在App內搜尋貨品及支付運費25元。他們不虞有詐，經App展示的虛假銀行登入頁面，輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼。及後兩人發現其銀行戶口在不知情下被轉走1.2萬元及9,000元。

11月12日

．警方「鑽鋒」行動一周內拘捕223人，涉款1.8億元。當中最高單一受騙款項超過910萬元港幣，自稱銀行數字資產高級分析師的騙徒在網上以租樓名義，接觸一名80歲女退休人士，取得信任後要求受害人匯款，得手後卻不知所終。

．11月10日

．警方facebook守網者發文指出，港人熱衷炒股，騙徒便看中股民心態，在社交平台假扮名人、財經分析師、藝人發出投資貼士帖文，引人入局後便叫股民安裝投資App，轉帳款項作投資本金，結果股民無法提取款項。警方短短一星期內，便接獲逾150宗網上投資騙案，合共損失高達1.1億元，包括八旬婦人被騙走逾300萬元。

．警方觀塘警區拘捕一名「彈票黨」成員，37歲被捕男子在社交平台，經一個「搵快錢」廣告被詐騙集團招攬，多次透過銀行匯入與交易不相符金額的空頭支票，試圖欺騙賣家寄貨。惟入票兩個工作天後，賣家始發現交易未能完成，方知被騙。

．11月3日

警務處反詐騙協調中心指，近日接到不同公私營機構報案，指收到自稱學校職員或老師的騙徒來電，訛稱需要訂購大量食物及用品。其後，騙徒要求賣家向指定供應商代為訂購昂貴貨品。騙徒為了減低賣家疑心，經銀行入票機將空頭或無效支票存入賣家帳戶，進行假轉帳。

中心指，騙徒除了假冒學校職員或老師外，亦會假冒公私營機構職員致電或發信息給商家要求墊付貨款代訂。公眾不應單憑騙徒提供的電話號碼便相信其身分，應該在公眾網頁向相關機構查證，並留意銀行的「可用餘額」是否有該筆款項。

．11月1日

名人投資騙案

假冒名人的投資廣告。（守網者fb）

警隊網絡安全罪案調查科的facebook專頁「守網者」在11月1日發帖，過去一週，警方接報超過110宗網上投資騙案，總共損失金額逾$1億元。日前便有一名女士誤信投資貼文並按下連結，進了了一個名為「KKR 環球財經交流群-68群」的群組，群內的「客戶服務員」游說她下載虛假投資App，最終損失超過600萬元。

過去一周在報案出現的虛假投資App：



．ETH-EOS



．MetaTrader5



．EXZQ



．中華通



．滬聯戶融



．富安達



．易方機構證券



．​10月31日

偽冒AlipayHK釣魚電郵

AlipayHK提醒，市面出現冒充AlipayHK名義的釣魚電郵詐騙， 偽冒電郵為onyungsvb@outlook[.]com (支付宝hk)，偽冒網站為https://dvitadvisorsllp[.]com/-/HK/Login[.]php?page=login

．10月31日

偽冒「易通行」欺詐短訊

運輸署指，有短訊冒充「HKeToll」名稱發出，並附有超連結至偽冒網站（GOV.eTollHK.xyz），企圖欺騙收件人付款及騙取其車牌號碼及信用卡資料。

▼長者電話騙案宣傳圖片▼



▼警方拍片教市民揭破網上情緣及網上投資騙案▼



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▼警方「慎防交友陷阱」宣傳片截圖▼

