疫情・最新｜健身室等處所重開　恢復晚市堂食　限聚令放寬至四人

【晚市堂食/限聚令/健身室/戲院/口罩令/迪士尼樂園/海洋公園】 維持長達三個半月的社交距離措施，今日（21日）開始放寬，食肆晚市恢復堂食，每枱人數與限聚令一樣，放寬至四人；表列處所健身室、戲院、美容院、主題樂園等重開。



新冠病毒確診個案昨日（20日）新增668宗，較前日反彈一成，終止連跌七日。復課至昨兩日，撇除誤報有12名學生快測呈陽性的南區一間國際學校，暫有5間學校有呈報師生染疫。



▼健身室4月21日凌晨零時重開▼



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【07:30】去年平安夜開幕的維港水上單車，在停業三個月後今日終於重開。負責人坦言，停業期間難免造成一定損失，但眼見疫情轉好，市面恢復熱鬧，對未來感樂觀，希望市民可以邊踩「鴨仔船」邊享受維港景色。維港水上單車在現時推出優惠，經網上預約，周一至周五上午時段可享半價優惠，以100元租用二人船或140元租四人船，而下午亦有六折，兩款船分別收費120或168元。

▼維港水上單車為4月21日重開作準備▼



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【07:00】美容院停業逾三個月，業界估計產業鏈牽涉八萬人家庭。美容院NU DERMA老闆陳雪茹耗盡12年營業積蓄後，抵押樓宇借貸200萬元，以支付租金等開支，讓復業後員工有工開。面對龐大壓力，她曾瀕臨精神崩潰，靠跑步調節心情。

▼美容院為4月21日重開做準備▼



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【01:30】第五波疫情緩和，本港過千間健身室停業逾三個月，苦候多日終於獲准復業。24小時營業的連鎖健身中心「24/7 Fitness」，於今日（21日）凌晨零時率先復業，面積過萬呎的新蒲崗的分店，已有五名市民，急不及待到場等待健身，半小時後已有數十人入場，有市民稱體重已增加四五公斤，強調不能等待至明日，「肌肉唔等得！要開始返嚟。」

▼4月20日 觀塘順利邨利恒樓圍封檢測▼



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▼申請康復紀錄二維碼▼



▼4月20日 按摩業總會紹重開準備工作▼



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▼4月20日 石澳泳灘封灘食肆生意跌▼



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（消防處Facebook）

▼4月19日 荃灣商會學校復課首日情況▼



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▼4月10日起強制檢測公告上榜大廈▼

