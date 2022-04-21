疫情・最新｜健身室等處所重開　恢復晚市堂食　限聚令放寬至四人

撰文：馬煒傑 王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 江麗盈 何瑞芬 李沛姿 姚超雯
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【晚市堂食/限聚令/健身室/戲院/口罩令/迪士尼樂園/海洋公園】 維持長達三個半月的社交距離措施，今日（21日）開始放寬，食肆晚市恢復堂食，每枱人數與限聚令一樣，放寬至四人；表列處所健身室、戲院、美容院、主題樂園等重開。

新冠病毒確診個案昨日（20日）新增668宗，較前日反彈一成，終止連跌七日。復課至昨兩日，撇除誤報有12名學生快測呈陽性的南區一間國際學校，暫有5間學校有呈報師生染疫。

▼健身室4月21日凌晨零時重開▼

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維港水上單車重開　預約幾近爆滿　優惠期最平100元踩「鴨仔船」

【07:30】去年平安夜開幕的維港水上單車，在停業三個月後今日終於重開。負責人坦言，停業期間難免造成一定損失，但眼見疫情轉好，市面恢復熱鬧，對未來感樂觀，希望市民可以邊踩「鴨仔船」邊享受維港景色。維港水上單車在現時推出優惠，經網上預約，周一至周五上午時段可享半價優惠，以100元租用二人船或140元租四人船，而下午亦有六折，兩款船分別收費120或168元。

▼維港水上單車為4月21日重開作準備▼

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重開｜美容院老闆按樓借200萬交租　三分一按摩師轉行或離港

【07:00】美容院停業逾三個月，業界估計產業鏈牽涉八萬人家庭。美容院NU DERMA老闆陳雪茹耗盡12年營業積蓄後，抵押樓宇借貸200萬元，以支付租金等開支，讓復業後員工有工開。面對龐大壓力，她曾瀕臨精神崩潰，靠跑步調節心情。

▼美容院為4月21日重開做準備▼

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健身室重開｜數十市民凌晨零時入場做運動：肌肉唔等得

【01:30】第五波疫情緩和，本港過千間健身室停業逾三個月，苦候多日終於獲准復業。24小時營業的連鎖健身中心「24/7 Fitness」，於今日（21日）凌晨零時率先復業，面積過萬呎的新蒲崗的分店，已有五名市民，急不及待到場等待健身，半小時後已有數十人入場，有市民稱體重已增加四五公斤，強調不能等待至明日，「肌肉唔等得！要開始返嚟。」

▼4月20日　觀塘順利邨利恒樓圍封檢測▼

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多項防疫措施放寬　晚市堂食隔3.5月解禁　運動場所重開要戴口罩疑爆疫南區國際學校家長誤報　消息：學校自行「清零」無通報政府疫情｜四患者獲私家醫生處方新冠口服藥　醫管局指定診所尚餘名額技術員染肺炎後　涉5天內多次乘巴士等兼到食肆播毒　加控至11罪疫情｜個案連跌7日首回升反彈一成　歐家榮：波幅100宗內屬預期疫市加價｜教育局公布下學年教科書平均售價升1.9%　僅35%凍價疫苗通行證︱稅務局等部門4.21起恢復正常服務　進入須掃安心出行疫苗通行證｜防共用針卡入食肆　5分鐘內重覆掃碼有特別聲響警示

▼申請康復紀錄二維碼▼

康復紀錄二維碼｜專家料網站疑資料轉交過程滯後　致多人未能下載康復紀錄二維碼｜市民未獲紀錄　或四原因引致　當局教路解決方法康復紀錄二維碼｜15萬人次下載　有康復者無紀錄　批熱線難打通技術員染肺炎後　涉5天內多次乘巴士等兼到食肆播毒　加控至11罪疫情｜四患者獲私家醫生處方新冠口服藥　醫管局指定診所尚餘名額

▼4月20日　按摩業總會紹重開準備工作▼

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多項防疫措施放寬　晚市堂食隔3.5月解禁　運動場所重開要戴口罩放寬社交距離｜按摩院明復業　推「安心按摩」先檢後開工疫情｜泳灘重開無期　石澳食肆生意跌25%　靠行山客撐市口罩令｜戶外運動、郊野公園強制戴口罩下一階段解除　未有時間表疫苗通行證︱稅務局等部門4.21起恢復正常服務　進入須掃安心出行長者檢測包｜政府修訂所有年滿60歲長者有份　非會員必須親身領取復課｜啟思幼稚園向有需要家庭派快測包　助家長暫託管子女

▼4月20日　石澳泳灘封灘食肆生意跌▼

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檢測商Prenetics人為錯誤漏向25人發確診通知　醫管局：極度失望涉網上呼籲市民不要接種疫苗　茶店女負責人高院申保釋被拒疫苗｜60歲婦離世前14日內曾打針　衞生署指與疫苗無關疫苗｜四間兒童接種中心周末延長朝8晚8服務　可預約接種復必泰僱傭條例｜不打針被炒變「合理」　勞工處：非要求解僱未打針員工
（消防處Facebook）
DSE｜九巴加強10路線班次　楊潤雄籲企業彈性上班考生交通更暢順DSE︱考生確診可致電消防專線安排往竹篙灣　當日中招叫抗疫的士DSE︱文憑試考生憂染疫　20日不出門在家閉關備試復課｜啟思幼稚園向有需要家庭派快測包　助家長暫託管子女復課｜何栢良指師生快測陽性符預期　復活節人流增料個案周末呈現

▼4月19日　荃灣商會學校復課首日情況▼

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強檢大廈︱元朗6大廈上榜　Grand Yoho、翔龍灣同日兩大廈需強檢封區｜觀塘順利邨利恒樓圍封強檢　料明日下午一時解封確診大廈｜全港4513幢　恒大 . 珺瓏灣、白石角逸瓏灣有大廈入榜封區｜屯門山景邨景富樓解封　揪5宗確診　中招率僅0.3%逸東邨、浩景臺等九個屋苑污水檢測呈陽性　21萬人將獲派快測包

▼4月10日起強制檢測公告上榜大廈▼

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