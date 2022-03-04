疫情最新｜今增52523宗個案　快測平台追溯至2.26　未有推出日期

本港今日新增52523宗確診個案，較昨日56827宗個案稍為回落，亦增多136人死亡，第五波疫情至今，已累計有72%安老院舍已出現個案或有爆發情況。本港疫情逾兩年來染疫人數累計已達403,080宗。

衞生署稍後推出的市民自我呈報快速測試陽性結果的平台，會有追溯期，於2月26日或之後用快測呈陽性的人可用此平台呈報，推出時會詳細交代細節，會用短訊發送病假紙等資料，因技術細節較複雜，當完成後會盡快推出。



【17:07】衞生署稍後推出的市民自我呈報快速測試陽性結果的平台，會有追溯期，稍後可提供資料，於2月26日或之後用快測呈陽性可用此平台呈報，推出時會詳細交代細節，會用短訊發送病假紙等資料，因技術細節較複雜，當完成後會盡快推出。

▼3月4日 第五波疫情下的市況▼



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【16:57】本港疫情嚴峻，位於啟德郵輪碼頭內的長者暫託中心完工，勞工及福利局局長羅致光今日（4日）視察暫託中心，他指中心可提供1200個床位於輕症及康復長者，希望可以紓緩公立醫院病床壓力，為重症患者提供治療。外界關注政府以3萬元聘內地「救兵」，羅致光解釋，本地及內地護理員薪酬一致，會他們提供3日「雞精班」培訓，內地人員將分批到港，相信首批可以本周內抵達。

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【16:48】因應老人院舍多爆發個案，鼓勵長者，尤其居院舍院友打針，防感染及爆發，就院友接種疫苗，衞生防護中心諮詢科學委員會後，決定接種科興院友第一針及第二針由28日可減至21日，復必泰 維持相隔21日，院友康復後4星期可再接種疫苗。

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【16:44】衞生署本周初曾指，市民自我呈報的快速測試平台現原會於本周內推出，但衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，平台仍由衛生署的資訊部門同事籌備中，涉複雜細節，預期開放初期會有大量市民呈報，故需要完善，免混亂，包括身分認證，故需時處理。

▼3月4日 順豐3月5日起暫停上門收派服務▼



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【16:37】今增52523宗個案，其中本地個案52512宗，第5波逾39萬449宗個案，院舍個案昨增46間院舍出現個案或爆發情況，當中34 間安老院。增136名病人離世，涉及76男 及60女，年齡介乎29至102歲。

三名較年輕過身病人：

1)55歲女士，有長期病患，住院舍，3月2日下午到明愛急症室，肺炎、氣促、發燒，3月3凌晨3時離世。

2)57歲女士，也是住院舍，有患癌症記錄，2月23下午去瑪麗醫院急症室，氣促、發燒，入院後3月3死。

3)29歲男士，住殘疾院舍， 2月23晚上到瑪嘉烈醫院急症室，發燒及氣促，3月3日死亡。

【15:22】第五波疫情嚴峻，院舍逐一爆疫，不少院舍人手短缺。政府由本月1日起有時限地放寬「補充勞工計劃」（輸入外勞）規定，社署同時緊急試行由內地直接聘用1,000名臨時合約護理員，為期三個月，平均月薪連津貼約3萬元，「重金」之下有成效，據了解，首批20名內地護理員將會周末來港，之後上一周「雞精班」式培訓，最快下周末可到兩個體育館設立暫託中心工作。



除了內地援兵，也有本地受訓護理員在這個時刻應徵到暫託中心。其中由九龍樂善堂營運的石硤尾公園體育館暫託中心，據悉也招募到30名本地護理員。

【14:54】第五波疫情嚴峻，限聚令收緊至兩人。警方昨日（3日）更表示，為免市民進行「驚螯打小人」活動聚集，指與相關經營者達成共識，期間不會營業，並預告驚螯期間會嚴厲執法。



記者今日（4日）到鵝頸橋一帶視察，平日打小人檔口的位置已被警方用膠帶圍封，並有警員站崗；擺檔30多年的黃女士指驚螯期間不能營業預計會少數萬元生意，又提到為應對疫情，已轉型網上打小人服務，疫情期間幫補了不少生意。

▼3月4日 鵝頸橋打小人檔驚蟄期間停業▼



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【13:09】政府宣布，九龍城德朗邨德珊樓、德琦樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域圍封強檢。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午八時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

同邨的德瑩樓昨日下午5時起被列為「受限區域」，今日中午約12時完成強檢行動，期間約1503人接受檢測，當中發現230宗初步陽性檢測個案和40宗檢測結果為不確定個案，衞生防護中心會安排跟進。

【12:40】本港新冠肺炎疫情嚴峻，多個行業亦受重創。中華電力今日（4日）表示，推出「中小企延繳電費計劃」，讓餐飲及零售業中小企客戶延期繳交電費兩個月。中小企可於3月7日起於網上申請延期繳付電費，成功獲審批可延期兩個月繳付最多3期電費，即今年3月至5月需繳付的電費，可延期於5月至7月繳交。

【11:55】本港新冠肺炎疫情肆虐，各區亦出現確診者。天水圍天耀邨耀泰樓昨（3日）起圍封強檢，港府今日（4日）公布，圍封行動於今日早上10時15分完成。當局指行動期間約1,320名身處大廈內的人士接受檢測，當中發現232宗初步陽性檢測個案和23宗檢測結果為不確定的個案，即住戶初步陽性比率約17.6%。

【11:51】第五波疫情仍未見頂，政府早前宣布，選出9個地點興建臨時社區隔離及治療設施。政府今日（4日）表示，落馬洲河套區的臨時醫時及隔離設施合共可提供1.1萬個床位，為盡快建成有關項目，政務司司長李家超行使緊急法，在河套區興建臨時橋樑連接深圳邊境，讓物資可以在最短時間點對點運容工地，令工程早日完工。

【11:12】康文署今日（4日）宣布，原定四至五月在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行的「包山嘉年華2022」活動將會取消。活動由香港長洲太平清醮值理會（值理會）及康文署合辦，籌備委員會詳細商議後決定取消活動，以避免人流聚集，減低社交接觸和2019冠狀病毒病在社區傳播的風險。取消的活動包括搶包山訓練、搶包山選拔賽、攀爬嘉年華及搶包山比賽。

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【10:47】政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇估計，本港有7至8成院舍長者或已感染新冠病毒。安老事務委員會委員、院舍營運者李輝表示，院舍業界爆疫情況已近乎「全軍覆沒」，人手也十分短缺，有確診但病徵輕微的員工，甚至自動請纓回院舍照顧長者。

【10:19】本港昨錄得56,827宗確診再創新高，第五波衝擊下死亡個案更破千。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，無科學根據顯示確診者不能打針，直言如長者不幸染疫，退燒後一個月後亦可打針，並指無人會檢測到陰性才可接種。

【09:44】百佳超級市場及香港屈臣氏宣佈即日起對部分產品及藥物進行限購。百佳表示，由即日起對部分產品實施限購，包括米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、廁紙及藥品，每位顧客單一交易每個貨品類別限購五件。至於屈臣氏方面，亦由即日起對全線止痛退燒及傷風感冒產品實施限購，每位顧客單一交易每個貨品類別限購五件。

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▼3月3日 九龍城德朗邨德瑩樓圍封強制檢測▼



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▼3月3日 港大微生物系專家袁國勇到西環新萬福護理院視察▼



▼3月3日 啟德隔離設施興建地盤▼



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▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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▼3月3日 明愛醫院停車場設凍櫃擺放遺體▼



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▼3月3日 港鐵服務受影響逐漸擴大▼



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▼3月2日，青衣美景花園第11座圍封強檢▼

