最新．疫情｜黃大仙翠竹花園第十座今早解封　發現4宗陽性個案

新冠肺炎第五波疫情緩和，特首林鄭月娥將在今日（14日）早上的抗疫記者會上，公布由4月21日起分三階段放寬社交距離措施細節，包括食肆晚市恢復堂食，以及重開部分處所，並對高風險活動引入快速抗原測試陰性要求。



衞生署昨日公布新增1,272宗確診個案，較前一日下降11%；再多62名患者不治，病死率再升至0.739%新高位，第五波累計有8,735宗死亡個案，兩年來總死亡人數今逼新9,000人。



▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼



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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



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▼4月13日 黃大仙翠竹花園第十座圍封檢測▼



▼4月13日 防疫服務包最後派發日▼



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【09:33】政府將公布首階段放寛社交距離措施細節，根據早前公布的細節，第一階段擬重開部份處所，包括健身中心、美容院及按摩院等。



旅遊界立法會議員姚柏良今日（14日）在電台節目指，旅遊界業界的業務被冰封，故希望政府可在首階段放寬本地遊活動。他指，即使政府在第二階段放寬公海遊，但估計5至6月可重辦公海遊的機會甚微。

【08:40】黃大仙翠竹花園第十座昨日被圍封強檢，政府今早完成行動，期間約648人接受檢測，當中發現四宗陽性檢測個案，衞衞生防護中心會安排跟進。政府亦曾派員到訪約298戶，當中43戶在過程中沒人應門。

【00:01】疫情持續兩年，出現過多次抗疫用品搶購潮，亦造就騙徒機會。前年一名本地醫療用品供應商透過朋友介紹，認識了三名騙徒，聲稱可以在泰國購買逾60萬盒醫療手套。事主匯款逾1,500萬元到騙徒泰國銀行戶口，後來發現被騙並報警求助。亦騙徒聲稱有售快速檢

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組總督察葉卓譽（左）、網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司范俊業（中）、消費者委員會投訴及諮詢部首席主任何應富（右）。

▼3月4日 市面部分食肆情況▼



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▼消委會調查顯示超市格價輕微下跌1.9%▼

