【儲糧食譜】儲糧常備蔬菜菇菌類　逾50款菜式湯水食譜及保鮮法

新冠肺炎疫情近日有緩和迹象，政府亦稍稍放寬防疫措施，昨天（8月28日）開始放寬晚市堂食至晚上9時、重開戲院、美容院、戶外運動場所等。但鑑於疫情反覆，所以仍不能鬆懈，堅持居家抗疫！以下集合了一些適合儲糧的蔬菜菇類食譜及保鮮方法，只要加長保質期，亦可以一星期足不出戶也有美食享用。

疫情下需要居家抗疫，亦需要儲糧來解決每天3餐的事宜。對比肉類海鮮、瓜果、蛋、豆腐等食材，最難保鮮的定必是蔬菜菇菌類，不少蔬菜擺放3天已經變得又霉又黃，令人食慾大減。其實只要選擇合適的方法及蔬菜菇菌，擺放一星期並不困難，而且所含營養價值其實不比新鮮蔬菜低。

蔬菜菇菌類應該是眾多食材中最難保鮮的一款，不過只要選擇合適的方法，擺放一星期並不困難（資料圖片）

以下會介紹瓜菜菇菌食材、保鮮方法及食譜：

菠菜

菠菜，營養豐富，除了維他命C、E、胡蘿蔔素、蛋白質、鐵、鈣等，還富含抗氧化劑，能維持皮膚和視力的健康，促進新陳代謝，延緩衰老，減少中風機會。

按圖看菠菜保鮮方法：

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椰菜

椰菜富含維他命B6、葉酸、維他命C、維他命K、類胡蘿蔔素、可溶性纖維及各種礦物質（鉀、鎂）等，具低脂、低熱量的優點。

按圖看椰菜保鮮方法：

+ 3 + 3 + 3

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大白菜

大白菜亦即黃芽白，娃娃菜熱量低，含胡蘿蔔素、鐵和鎂，不但有助消化，亦能增強免疫力。大白菜亦富含鉀，有助排出體內的鈉幫助預防高血壓；膳食纖維則能夠幫助整腸，改善便秘，排出體內囤積毒素。

按圖看大白菜保鮮方法：

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西蘭花

西蘭花營養種類多，除了蛋白質、纖維、β-胡蘿蔔素等，亦含5種維他命，鈣、磷及鐵質等，常吃能提升免疫力，並完善身體機能。西蘭花當中的鈣質豐富得可跟牛奶媲美，另外它的莖部外層有「蘿蔔硫素」，能幫肝臟解毒，抵禦致癌物對人體的傷害，預防腸癌、乳癌、子宮頸癌、卵巢癌及膀胱癌等，因此不宜削走其外皮。

按圖看西蘭花保鮮方法：

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泡菜

泡菜除了具備豐富的維他命A、B、C，能有效幫助人體的代謝運作之外，其中，還富含乳酸桿菌（Lactobacillus），屬於益生菌的一種，類似於攝取乳酪的作用，能有益於腸道消化，其他好處還包括增強抵抗力、抗癌、抗肥胖、降低膽固醇、抗氧化與抗老化、有益於大腦以及皮膚健康等。

按圖看泡菜保鮮方法：

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綠豆芽／銀芽／黃豆芽

註冊營養師吳耀芬（Kathy）曾接受訪問，指綠豆芽熱量偏低，富含蛋白質、碳水化合物、膳食纖維、礦物質、維他命C等營養。但需注意生食芽菜或會食物中毒，除非芽菜的包裝上指明可以即食，否則建議大家還是煮熟後再食，可以大大減低食物中毒的風險。

按圖看綠豆芽／銀芽／黃豆芽保鮮方法：

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菇菌類

各款菇菌所含的營養不一，以常見的蘑菇為例，富含維他命D，有助鈣質吸收及預防骨質疏鬆；秀珍菇，有助抗炎及抗氧化的能力，可以有助減低身體發炎因子的分泌。但要注意菇菌類的嘌呤及鉀含量較高，所以痛風患者及腎病患者忌食。

按圖看菇菌類保鮮方法：

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