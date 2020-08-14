【新冠肺炎】儲糧常備豬牛雞海鮮食材　逾60款菜式湯水食譜保鮮法

新冠肺炎疫情未有緩和迹象，自7月爆發的第三輪疫情開始至今，雖然確診數字稍有回落，但為了防止病毒擴散，最好還是居家抗疫。以下集合了一些常買的肉類食料材，及保鮮方法，只要加長保質期，亦可以一星期足不出戶也有美食享用。

肉類、海鮮是蛋白質的豐富來源，不管是減肥餐單或健康飲食都應吸收優質的蛋白質，除了可增強肌肉，攝取足夠的蛋白質還有助維持人體代謝力，對疾病的抵抗力也會提升。註冊營養師陳司卓（Sally）指居家抗疫時，亦需要從海鮮中攝取碘質，以維持正常甲狀線功能，及新陳代謝。即使在家抗疫，亦需要攝入適量的肉類及海鮮來維持身體健康。而且對比瓜果根莖類食材，肉類、海鮮的保鮮及處理方法較為容易。

為了留在家中抗疫，相信不少家庭的冰格都會變成圖中的那樣。（VCG）

以下會介紹肉類、海鮮類食材、保鮮方法及食譜，基本上有齊最常見的調味、蔬果等已可炮製以下多款不同菜式！

雞肉

雞肉，蛋白質豐富，脂肪含量低，與豬牛相比，有更高的不飽和脂肪酸，容易被人體消化和吸收，有效抑製壞膽固醇，及預防心血管疾病，適合長者或體弱多病人士食用。

按圖看如何處理雞肉及保存方法：

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豬肉

豬肉富含蛋白質、鐵質、鈣、鋅、維他命B1、B2及人體所需氨基酸等，能改善缺鐵性貧血、滋陰補腎、潤燥防便秘，對體弱血虛者有療效。不過，由於脂肪含量高，注意烹調時盡量少油少鹽少糖。

按圖看如何處理豬肉及保存方法：

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牛肉

牛肉，富含肌氨酸、鐵質、蛋白質、鉀、鋅和維他命B6、B12等，有助增強力量及肌肉生長，提高免疫力，補血氣，健脾胃，強筋骨。

按圖看如何處理牛肉及保存方法：

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蜆／青口

蜆含豐富鐵質，具製造紅血球、補血和於體內運送氧氣的作用，有助維持新陳代謝。在中醫角度，蜆主治開胃、明目、利小便等，於《本草綱目》等亦有記載。青口營養價值高，是海鮮中的低卡、低脂之選，每75克的青口，只得129卡路里。除此之外，它亦富含Omega-3、蛋白質、多種礦物質及維他命，其維他命B12極豐富，有助製造紅血球、維持神經系統運作，預防貧血。

按圖看如何處理蜆／青口及保存方法：

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蝦

蝦具有高蛋白質，其優良蛋白質能修復人體受損的細胞，甚至補充膠原蛋白，使皮膚保持光滑，並且強化人體健康機能。另一方面，蝦的脂肪含量偏低，對體質虛弱的人來說，是很好的天然補充營養食物。蝦殼亦含有「蝦青素」，是一種天然抗氧化劑，能延緩人體老化，目前更被廣泛利用於不同化妝品或營養補充劑。

按圖看如何處理蝦及保存方法：

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魷魚

儘管魷魚的膽固醇較高，每100克約含100至300毫克膽固醇，但有研究證實，魷魚所含的膽固醇大多不會對人體血液中的膽固醇濃度構成影響，相反還會降低三酸甘油酯，及含有EPA、DHA等對腦部及心血管有益的營養素。

按圖看如何處理魷魚及保存方法：

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資料參考：韓銀子, 宋芝炫《冰箱常備食材料理百科：40種萬用百搭好食材指南， 200道便當菜、家常菜輕鬆上桌》