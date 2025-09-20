樺加沙颱風．打風最新消息｜超強颱風級逼港　9.24離岸高地11級風

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】熱帶氣旋樺加沙（Ragasa）目前已增強為強烈熱帶風暴 ，天文台預計樺加沙樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，並在下周初進入南海北部。受其外圍下沉氣流影響，星期一（22日）至星期二（23日）初時廣東沿岸天氣酷熱。



天文台預料樺加沙會在星期二逐漸靠近廣東沿岸，受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有巨浪及湧浪。根據天文台最新九天天氣預報，下周三（24日），離岸及高地風力達11級，即暴風級數，接近颶風級數。



▼9月20日 打風消息▼

【11:35】天文台預料樺加沙會在下星期二（23日）逐漸靠近廣東沿岸，受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有巨浪及湧浪。

【11:30】根據天文台最新九天天氣預報，下周三（24日），離岸及高地風力達11級，即暴風級數，接近颶風級數。

根據天文台最新九天天氣預報，下周三（24日），離岸及高地風力達11級，即暴風級數，接近颶風級數。

【00:00】天文台特叨天氣提示指，預料樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，有機會達超強颱風強度，在下週初進入南海北部。按照現時預測，樺加沙會在下週中期靠近廣東沿岸，本港天氣將會轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能相當顯著，沿岸地區有機會出現水浸。市民請留意天文台最新天氣消息及做好準備。

+ 5

▼9月8日早上8號風球下尖沙咀海旁不時刮起大風▼



+ 4

▼9月8日早上8號風球下杏花邨驚濤拍岸▼

