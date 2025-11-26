大埔宏福苑發生五級火警。今日（26日）下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，驚動多人報案。消防到場動用一隊搜救隊撲救，火警於下午3時02分升為三級，至下午3時34分再升為四級，晚上6時22分升為五級。大火蔓延到宏泰閣及宏新閣等樓宇，火勢更蔓延至部分單位內部。據知現場頻繁傳出爆炸聲，有多名居民求助，稱未能逃生。截至下午6時，火警已造成4死5傷，其中兩名傷者情況危殆、一人情況嚴重。醫管局派出醫護人員到火警現場協助救援。警方設立熱線供市民查詢宏福苑五級火的死傷者資料，熱線號碼為1878 999。



一名入職9年的37歲消防員殉職，消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他晚上近7時見傳媒，表示殉職消防員在地下救援期間失聯，其後被尋獲時已燒傷昏迷，送院搶救後不治。另外，有一名消防員熱衰竭送院。



現場可見多座樓宇火光熊熊，大量濃煙席捲半空；大量單位亦受波及，有網民拍攝到屋內火光熊熊，更有火焰反從屋內噴出窗外。消防處呼籲附近居民盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。



大埔宏福苑五級火，蔓延多座樓宇，大量單位內部起火，濃煙沖天。（林振華攝）

消防處處長楊恩健表示，沙田消防局一名姓何隊員在下午3時01分到場，在地下救援，至約3時半失去聯絡，消防處啟動相關程序尋找，至下午4時01分在宏昌樓升降機對開空地尋獲，當時何的面部燒傷，由救護員急救及送到威爾斯親王醫院搶救，至下午4時45分證實死亡。消防處向何的家人致以最深切慰問，消防處福利組及心理輔導組會全面支援家屬。

大埔宏福苑五級火，一名身穿消防抗火衣的傷者全身熏黑，昏迷被送到威爾斯親王醫院救治。（左朗星攝）

大埔宏福苑五級火，蔓延多座樓宇，火勢更由棚架燒至部分單位內部，有單內火光熊熊。（Threads@striking_biking）

宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火，其後蔓延到宏泰閣等樓宇。（林振華攝）